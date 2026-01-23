BoJ giữ nguyên lãi suất bất chấp sự thay đổi quan điểm theo hướng diều hâu. Triển vọng cặp tiền USD/JPY?

Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) giữ lãi suất ngắn hạn ở mức 0,75%. Mặc dù dự báo tăng trưởng và lạm phát của BoJ nghiêng về lập trường khá “diều hâu”, đồng yên vẫn chưa tìm được lực kéo ngay lập tức. Đồng tiền này tiếp tục chịu áp lực từ triển vọng tài khóa xấu đi, ngay cả khi kỳ vọng về việc thắt chặt chính sách trở lại vào giữa năm ngày càng gia tăng. Thị trường hiện định giá hơn hai lần tăng lãi suất trong 2026, trong khi một số định chế như Citi dự báo có thể lên tới ba lần.

Governor Kazuo Ueda’s cautious rhetoric has left the yen under sustained pressure. While a higher rate environment should theoretically support the currency over a multi-quarter horizon, the foreign exchange market remains fixated on the immediate term, where the BoJ’s hesitation dominates the narrative.

Quyết định chính sách của BoJ

Giữ nguyên lãi suất: Lãi suất chính sách được duy trì ở mức 0,75% sau khi tăng từ 0,5% vào tháng 12. Quyết định này được thông qua với tỷ lệ 8–1, với một thành viên bất đồng quan điểm đề xuất tăng ngay lên 1%.

Điều chỉnh tăng dự báo: BoJ nâng dự báo tăng trưởng GDP cho năm tài khóa 2025–2026 lên 0,9–1,0%. Đáng chú ý, lạm phát “cốt lõi thực” (core-core) được kỳ vọng duy trì trên mục tiêu 2% đến hết năm tài khóa 2027.

Động lực lạm phát: Thông cáo chính thức nhấn mạnh áp lực tiền lương và nhu cầu nội địa đang củng cố động lực lạm phát, bù đắp cho giá dầu thấp hơn và sự giảm rủi ro toàn cầu.

Thông điệp của Thống đốc Ueda

Ngân hàng sẽ “tiếp tục tăng lãi suất nếu dự báo kinh tế và lạm phát trở thành hiện thực”, nhưng nhấn mạnh thời điểm và tốc độ phụ thuộc dữ liệu, đặc biệt là thị trường lao động.

Giai đoạn đánh giá: Ông lưu ý chưa đủ thời gian để đánh giá đầy đủ tác động của đợt tăng lãi suất tháng 12, biện minh cho việc tạm dừng hiện tại.

Nhạy cảm với yên: Dù không bình luận trực tiếp về tỷ giá (thuộc thẩm quyền Bộ Tài chính), ông thừa nhận yên yếu làm tăng chi phí nhập khẩu và có thể tạm thời đẩy CPI lên.

Chu kỳ thắt chặt 2026

Dự báo của BoJ cho thấy CPI cốt lõi trên 2% và tăng trưởng GDP cải thiện, cung cấp cơ sở cho các đợt thắt chặt tiếp theo. Bloomberg Economics dự báo bước đi tiếp theo vào tháng 7, tránh thay đổi quá quyết liệt, đặc biệt trong năm bầu cử. Thị trường lãi suất ngắn hạn định giá một con đường khiêm tốn: một lần tăng giữa năm, có thể tiếp theo vào cuối năm.

Triển vọng đồng yên

Mặc dù dự báo mang tính “diều hâu”, USD/JPY vẫn neo gần mức 160. Nhà đầu tư nhận định cuộc họp này là một “giữ quan điểm ôn hòa”, tập trung vào việc thiếu tín hiệu cho một đợt tăng lãi suất sắp tới.

Gánh nặng tài khóa: Thị trường ngày càng lo ngại về lộ trình tài khóa của Nhật Bản, đặc biệt là đề xuất giảm VAT thực phẩm xuống 0%. Nỗi sợ về thâm hụt ngân sách tăng mạnh dưới chính sách tài khóa mở rộng đang tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư.

Chênh lệch lợi suất: Mặc dù chênh lệch lãi suất Mỹ-Nhật vẫn ủng hộ USD, sự tăng mạnh lịch sử của lợi suất trái phiếu Nhật Bản – với trái phiếu 40 năm đạt 4% lần đầu tiên – về lý thuyết có thể hỗ trợ đồng yên. Tuy nhiên, mức tăng này hiện chủ yếu do lo ngại tài khóa, chứ không phải thay đổi chính sách tiền tệ.

Cơ bản dài hạn: Trong 6–12 tháng, các yếu tố cơ bản vẫn ủng hộ đồng yên. Sự thu hẹp dần chênh lệch lãi suất và khả năng USD suy yếu nhờ các đợt cắt giảm lãi suất của Fed cuối cùng có thể giúp yên phục hồi từ mức thấp hiện tại.

Tâm lý thị trường và kỹ thuật

Ngắn hạn: Thiếu tín hiệu thắt chặt rõ ràng khiến biến động tiếp tục. Đồng yên ban đầu yếu đi nhưng đã ổn định trở lại khi lợi suất ngắn hạn tăng và lợi suất dài hạn cực đoan giảm.

Trung hạn: Tâm lý đối với đồng yên hiện rất bi quan, nhưng nếu các dự báo tăng trưởng đạt được và BoJ thể hiện lộ trình thắt chặt nhất quán, khả năng phục hồi dài hạn vẫn cao.

Vị thế: Dữ liệu gần đây cho thấy giảm mạnh vị thế mua dài trong khi vị thế bán tăng đột biến. Vị thế ròng đang tiệm cận -100.000 hợp đồng, mức mà lịch sử cho thấy thường tạo tín hiệu đảo chiều. Việc vị thế bán cực đoan này làm tăng nguy cơ “short squeeze”, tương tự như diễn biến giá năm 2024.

Góc nhìn kỹ thuật

Đà tăng của USD/JPY đang bắt đầu chững lại. Mặc dù việc retest mức 160 vẫn khả thi, nhưng một cú phá xuống dưới đường trung bình 50 ngày (50-day MA) sẽ là tín hiệu đáng chú ý. Một động thái như vậy có thể kích hoạt đợt điều chỉnh sâu về khu vực 150–151, đặc biệt nếu thị trường rộng lớn tiếp tục ủng hộ xu hướng “Sell America”.

