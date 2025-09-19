BoJ giữ nguyên lãi suất, nhưng phát đi tín hiệu "diều hâu"🎙️

BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi suất lên 0,75%.

Một bước tiến mới hướng tới bình thường hóa chính sách: BOJ sẽ bắt đầu bán ra các khoản nắm giữ ETF (và J-REIT), với kế hoạch khoảng 620 tỷ yên/năm đối với ETF, tương đương khoảng 0,05% khối lượng giao dịch hàng ngày.

Sau quyết định này, đồng yên (JPY) tăng mạnh, trong khi các chỉ số chứng khoán Nhật Bản giảm; thị trường chuyển sang trạng thái “risk-off”, chỉ số JP225 mất 1,90%. Xác suất thị trường kỳ vọng BOJ nâng lãi suất tại cuộc họp tiếp theo (29–30/10) tăng lên 55%.

Việc BOJ giữ nguyên lãi suất nhìn chung đã được thị trường dự đoán. Điều bất ngờ là giọng điệu khá “diều hâu”: hai thành viên đã đề xuất tăng 25 điểm cơ bản lên 0,75%, cho thấy áp lực nội bộ đối với việc thắt chặt đang gia tăng. Sự thay đổi này phản ánh mức độ bất định đã giảm sau thỏa thuận thương mại với Mỹ, cùng với việc lạm phát tiến gần hơn tới mục tiêu trong giai đoạn dự báo ba năm của BOJ. Trong bối cảnh này, thị trường đã bắt đầu định giá xác suất khoảng 50/50 cho một đợt tăng lãi suất sớm nhất vào cuộc họp tháng 10.

Thay đổi chính sách

Ngoài lãi suất, điểm mới là kế hoạch BOJ giảm dần mức độ can thiệp vào tài sản rủi ro. Cụ thể, BOJ sẽ bán ETF và J-REIT, với tốc độ khoảng 620 tỷ yên/năm cho ETF. Với quy mô nắm giữ hiện tại, tiến trình này có thể kéo dài hơn một thế kỷ — đây là chủ ý nhằm thu hẹp dấu ấn trên thị trường mà không gây xáo trộn.

Phản ứng thị trường

Quyết định của BOJ được coi là “giữ nguyên lãi suất nhưng thiên về diều hâu.” Chứng khoán đảo chiều giảm (đặc biệt là nhóm công nghệ lớn, nơi BOJ nắm giữ nhiều), trong khi các ngân hàng được xem là hưởng lợi từ việc bình thường hóa bảng cân đối. USDJPY giảm hơn 0,52% ngay sau thông báo, và hợp đồng hoán đổi nhanh chóng định giá lại xác suất tăng lãi suất tháng 10 lên 53%.

Tuy nhiên, phản ứng này nhanh chóng đảo ngược trong cuộc họp báo của Thống đốc Kazuo Ueda. Ông hạ thấp tầm quan trọng của ý kiến bất đồng từ Takata và Tamura, cho rằng kinh tế Nhật vẫn đang phục hồi ở mức vừa phải, không ghi nhận suy giảm đáng kể trong đầu tư, lương hay việc làm, đồng thời nhấn mạnh rủi ro từ thuế quan và biến động tỷ giá. Ueda khẳng định BOJ sẽ tiếp tục bán ETF/J-REIT cho đến khi thoái vốn hoàn toàn (tốc độ dự kiến tương đương… 112 năm). Chính sách vẫn phụ thuộc dữ liệu, và BOJ có thể nâng lãi suất nếu kinh tế và giá cả đi đúng hướng dự báo. Sau cuộc họp báo, thị trường đảo ngược phần lớn phản ứng ban đầu, và đồng yên suy yếu trở lại.