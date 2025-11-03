Bostic và Hammack bình luận về chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ 🔍Sự rạn nứt trong nội bộ Fed?

Hai thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) — Raphael Bostic và Beth Hammack — đã đưa ra bình luận về chính sách tiền tệ của Mỹ hôm nay, tuy nhiên tông giọng của hai người có phần trái ngược nhau: Bostic cho rằng chính sách hiện nay vẫn mang tính thắt chặt, trong khi Hammack lại nhấn mạnh rằng Fed cần tiếp tục duy trì sự thắt chặt ở thời điểm hiện tại.

Cuối cùng tôi đã ủng hộ việc cắt giảm lãi suất trong tuần này.

Hai nhiệm vụ của Fed (việc làm và ổn định giá cả) đang mâu thuẫn nhau.

Tôi ủng hộ việc cắt giảm lãi suất vì vẫn cho rằng chính sách hiện tại còn mang tính thắt chặt.

Chưa đến một nửa áp lực tăng giá đến từ thuế quan.

Cần thấy thêm tiến triển trước khi thoải mái đưa lãi suất về mức trung lập.

Dữ liệu từ các ngân hàng dự trữ rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh thiếu các báo cáo của chính phủ.

Một phần thay đổi trên thị trường lao động đến từ yếu tố cấu trúc như công nghệ, nhập cư và chính sách thương mại.

Một số thay đổi trên thị trường lao động mang tính chu kỳ, nhưng chậm lại không có nghĩa là yếu đi.

Rủi ro suy thoái không nằm trong tâm trí của mọi người.

Thông điệp của Chủ tịch phản ánh đúng sự đa dạng quan điểm trong ủy ban; thông tin đó cần được công khai.

Tôi mừng vì Chủ tịch Powell nói rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 không phải là điều hiển nhiên.

Biểu đồ dot plot chỉ là phép toán, không phải là quy trình ra quyết định.

Mỗi cuộc họp đều là ‘trực tiếp’ — đừng vội đi trước chúng tôi.

Hiện đây là thời điểm khó khăn nhất để đưa ra dự báo.

Gần đây, chúng ta đã thấy áp lực gia tăng trên thị trường repo.

Trong các cuộc họp FOMC, mọi người thay đổi quan điểm và điều chỉnh theo dữ liệu.

Sự khác biệt trong quan điểm là điều dễ hiểu — vì hiện chưa rõ câu trả lời đúng cho chính sách lãi suất.

Chúng ta không đi theo một lộ trình định sẵn.

Fed đang không đạt được mục tiêu về lạm phát nhiều hơn là về thị trường lao động; vì vậy cần duy trì chính sách thắt chặt.

Dữ liệu tiêu dùng vẫn tích cực, dù đang hình thành nền kinh tế hai tầng (K-shaped).

Từ tháng 9 đến nay, dữ liệu cho thấy chưa rõ sự thay đổi trên thị trường lao động là do phía cầu.

Lạm phát không chỉ do thuế quan; dịch vụ cốt lõi vẫn mạnh.

Tôi thấy một số dấu hiệu mềm yếu xuất hiện trong lao động, bao gồm các thông báo sa thải.

Hầu như không có tiến triển trong việc hạ nhiệt giá dịch vụ cốt lõi trừ nhà ở, kết hợp với thuế quan, tạo ra bức tranh đáng lo ngại hơn.

Thuế quan chỉ là một phần của bài toán lạm phát; còn có điện và bảo hiểm.

Chính sách của Fed hiện hầu như chưa đủ thắt chặt, nếu có.

Chúng ta cần duy trì mức hạn chế nhất định để đưa lạm phát giảm xuống.

Hiện lãi suất đang ở quanh mức trung lập theo ước tính của tôi.

Tôi muốn giữ nguyên lãi suất trong tuần này.