Tin đầu ngày (26.12.2025): Kim loại quý tiếp tục nới rộng đà tăng

Vàng và bạc tiếp tục duy trì đà tăng mạnh vào cuối năm. Giá vàng đã vượt mốc 4.500 USD, ghi nhận mức tăng trưởng hằng năm mạnh nhất kể từ năm 1979. Bạc đang kiểm tra các đỉnh lịch sử mới trên 75 USD/ounce.

Kim loại quý dẫn đầu đà tăng trên hầu hết các nhóm tài sản trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ. Bạc tăng 3,7%, bạch kim bật tăng 8,5%, và palladium tăng 4,8%. Vàng ghi nhận mức tăng khiêm tốn hơn, khoảng 0,7%.

Đà tăng của kim loại vẫn tiếp diễn bất chấp đồng USD mạnh lên nhẹ. Cặp EURUSD giảm trong phiên sáng ngày 26/12, giao dịch quanh 1,1775, phản ánh hoạt động chốt lời sau hai ngày tăng mạnh trước đó trong tuần.

USDJPY cũng đang có nhịp điều chỉnh tăng sau giai đoạn giảm gần đây, quay trở lại trên mốc 156. Cặp tiền này đã trở lại các mức giá tương đương khoảng một năm trước, dù trong những tháng gần đây từng giảm xuống dưới 140.

Lạm phát CPI Tokyo hạ nhiệt xuống 2,3% so với cùng kỳ, giảm mạnh hơn dự báo thị trường (2,5%) và thấp hơn mức 2,8% của tháng 11.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật Bản vẫn ổn định ở mức 2,6%.

Trong phát biểu mới nhất, Thống đốc Ueda cho biết lạm phát đang đi đúng hướng để ổn định quanh 2,0%, được hỗ trợ bởi thị trường lao động và các điều kiện kinh tế tổng thể. Môi trường này biện minh cho đợt tăng lãi suất gần đây và phát tín hiệu cho việc tiếp tục thắt chặt chính sách trong thời gian tới.

Sản xuất công nghiệp của Nhật Bản trong tháng 11 giảm 2,6% so với tháng trước, thấp hơn kỳ vọng giảm 2,0% và đảo chiều so với mức tăng 1,5% của kỳ trước.

Chỉ số JAP225 tăng 0,5%, kiểm tra lại các đỉnh cục bộ thiết lập vào ngày 10/12. Chỉ số diện rộng Topix của Nhật Bản đã lập mức cao kỷ lục mới.

Hợp đồng tương lai blue-chip Trung Quốc (CH50cash) tăng nhẹ 0,23%, trong khi chỉ số SG20 của Singapore ghi nhận mức tăng khiêm tốn hơn.

Trong dự báo mới nhất, Nomura cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất hai lần trong năm 2026, đồng thời không loại trừ khả năng tăng lãi suất tại Hàn Quốc, Australia và New Zealand.

Sau khi US500 lập đỉnh kỷ lục ngay trước Giáng sinh, thị trường Mỹ đang chứng kiến một nhịp điều chỉnh nhẹ trong hôm nay. Hợp đồng tương lai US100 và US500 đều giảm khoảng 0,05%.