Zelensky dự kiến ​​gặp Trump vào Chủ nhật: Liệu đây có phải là dấu hiệu của một bước đột phá?

Kênh ngoại giao Mỹ – Ukraine Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ gặp Donald Trump tại Florida để thảo luận về khuôn khổ hòa bình “cụ thể” do phía Mỹ đề xuất.

Các cuộc trao đổi được kỳ vọng sẽ tập trung vào những thỏa thuận sơ bộ liên quan đến bảo đảm an ninh cho Ukraine, khuôn khổ tương lai của lệnh ngừng bắn, cũng như quá trình tái thiết sau chiến tranh.

Tuy nhiên, ông Zelensky nhấn mạnh rằng việc ký kết chính thức vẫn chưa chắc chắn; cuộc gặp này chủ yếu nhằm đánh giá liệu đề xuất của Mỹ có đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu của Kyiv hay không.

Theo các nguồn tin, cuộc gặp có thể diễn ra sớm nhất vào Chủ nhật tới. Quan hệ Mỹ – Nga Cuộc gặp này diễn ra sau khi Washington chuyển tới Moscow các đề xuất bằng văn bản, phác thảo một phương án khả thi nhằm giải quyết xung đột.

Theo chỉ đạo của Tổng thống Vladimir Putin, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov đã tiến hành thảo luận với các quan chức chính quyền Mỹ; hai bên chỉ thống nhất rằng đối thoại sẽ tiếp tục.

Moscow cố ý không công bố chi tiết cụ thể — một tín hiệu chiến lược cho thấy Điện Kremlin đang thăm dò khả năng nhượng bộ từ phía đối phương mà chưa cam kết vào bất kỳ lập trường ràng buộc nào. Công nghiệp quốc phòng Nga và xuất khẩu vũ khí Nga công khai tuyên bố rằng việc cung ứng đạn dược cho tiền tuyến được ưu tiên cao hơn các hợp đồng xuất khẩu, dẫn đến việc trì hoãn giao hàng cho nước ngoài.

Ưu tiên này phản ánh cả tốc độ hao mòn trang bị rất lớn trong cuộc xung đột hiện tại lẫn những hạn chế về tài chính và năng lực sản xuất của ngành quốc phòng Nga.

Đối với các khách hàng truyền thống của vũ khí Nga, những trì hoãn này làm gia tăng rủi ro chủ quyền, có thể khiến họ chuyển sang các nhà cung cấp khác và làm suy giảm ảnh hưởng dài hạn cũng như “quyền lực mềm” của Nga trên thị trường vũ khí toàn cầu. Những điểm chiến lược then chốt Mỹ đang tận dụng vai trò là nhà hậu thuẫn chính của Ukraine và là đầu mối đối thoại trung tâm với Điện Kremlin để gây sức ép lên cả hai phía, đồng thời tạo ra một hành lang đàm phán khả thi.

Vị thế đàm phán của Ukraine vẫn tương đối vững chắc chừng nào sự hỗ trợ của phương Tây còn được duy trì, đặc biệt trong bối cảnh Nga phải đối mặt với các nút thắt trong sản xuất và uy tín suy giảm trên thị trường vũ khí quốc tế.

Ngược lại, Moscow dường như đang đặt cược vào chiến lược tiêu hao, nhằm chứng minh khả năng duy trì xung đột lâu dài để giành được các điều kiện chính trị có lợi hơn, chẳng hạn như nới lỏng một phần các lệnh trừng phạt.

Mặc dù các cuộc đối thoại Mỹ - Ukraine - Nga đã tạo ra một “khung chính trị” cho tiến trình hòa bình, và những khó khăn công nghiệp của Nga phần nào nghiêng cán cân về phía liên minh Ukraine – phương Tây, nhưng những yếu tố này vẫn chưa đủ để buộc xung đột sớm đi đến hồi kết.

Kịch bản có khả năng cao nhất vẫn là một quá trình đàm phán kéo dài. Nga nhiều khả năng sẽ trì hoãn trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng, tìm cách quay trở lại các yêu sách ban đầu từ năm 2022 - những điều kiện đã được nhắc lại trong cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin hồi đầu năm nay. Việc gia tăng các tin tức liên quan đến Ukraine có thể gây ra một nhịp điều chỉnh nhẹ về giá trong phiên hôm nay, tuy nhiên mọi biến động cần được nhìn nhận trong bối cảnh thanh khoản giao dịch mùa lễ cực kỳ thấp.

