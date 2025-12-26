Thị trường nổi bật - Silver (26.12.25)

Bạc tiếp tục thiết lập các mức đỉnh lịch sử mới, đang kiểm định mốc 75 USD/ounce và khẳng định vị thế thống trị không chỉ trong nhóm hàng hóa năm nay mà còn trên toàn bộ các loại tài sản toàn cầu. Tính từ đầu năm 2025, mức sinh lời của bạc đã tiến gần 160%. Trong một phiên giao dịch có thanh khoản mỏng do kỳ nghỉ lễ, giá bạc tăng gần 4%, dù platinum và palladium còn ghi nhận mức tăng mạnh hơn.

Mặc dù đợt tăng giá hiện tại ngày càng mang đậm dấu ấn đầu cơ, nó vẫn được neo giữ bởi các yếu tố cơ bản, đặc biệt là nhu cầu tăng vọt và nhận thức ngày càng rõ của nhà đầu tư rằng nguồn cung vật chất không đủ. Trong giai đoạn nhu cầu đầu tư còn trầm lắng - khi các quỹ ETF trong những năm gần đây chủ yếu bán ròng bạc - tình trạng thâm hụt mang tính cấu trúc của thị trường kéo dài từ năm 2020 vẫn còn có thể kiểm soát. Tuy nhiên, khi nhà đầu tư hiện nay đổ xô tìm cách đảm bảo nguồn cung, giá bạc đã trải qua một đợt phục hồi dữ dội.

Triển vọng cho năm 2026 cho thấy thị trường bạc nhiều khả năng tiếp tục thâm hụt thêm một năm nữa, dù mức thâm hụt có thể hẹp hơn. Nhu cầu từ lĩnh vực điện mặt trời (photovoltaic) được kỳ vọng vẫn duy trì mạnh mẽ, nhưng tốc độ tăng trưởng có thể không còn bùng nổ như các năm trước. Trong khi hoạt động tái chế bạc nhiều khả năng sẽ tăng tốc, thì sản lượng khai thác mỏ vẫn là điểm nghẽn, đặc biệt khi gặp khó khăn về sản lượng tại các mỏ đồng lớn. Với thực tế rằng việc đưa một mỏ mới vào khai thác thường mất 15–20 năm và cần ít nhất 500 triệu USD vốn đầu tư, nguồn cung không thể nhanh chóng xoay chuyển để đáp ứng nhu cầu. Hiện tại, yếu tố duy nhất có thể mang lại sự “giải tỏa” là sự phá hủy nhu cầu; trong bối cảnh giá bạc tăng cao trong khi chi phí tấm pin mặt trời lại giảm, kịch bản này ngày càng trở nên khả thi. Dù vậy, bạc vẫn ngày càng đóng vai trò thiết yếu với khối lượng sử dụng gia tăng trong ngành xe điện và điện tử phục vụ AI.

Đà phục hồi của bạc còn được củng cố bởi dòng tiền quay trở lại các quỹ ETF, đồng USD suy yếu và lãi suất giảm tại châu Âu cũng như Mỹ. Các yếu tố địa chính trị cũng đóng vai trò quan trọng. Trong khi vàng lập các đỉnh lịch sử với vai trò tài sản trú ẩn an toàn, thì bạc không chỉ đi theo mà còn gần như gấp đôi mức sinh lời theo tỷ lệ phần trăm so với vàng.

Hệ quả là tỷ lệ vàng/bạc đã thu hẹp về quanh 60, trong khi đầu năm nay từng giao dịch trên 100. Với mức trung bình dài hạn ở 53, giá vàng hiện tại 4.500 USD/ounce sẽ ngụ ý mức định giá của bạc gần 85 USD/ounce. Hiện bạc đang ghi nhận phiên tăng thứ năm liên tiếp, với xu hướng tăng tốc trong ba ngày gần đây khi giá phá vỡ biên trên của kênh xu hướng tăng.