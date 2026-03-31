BREAKING: IRGC đe dọa tấn công Microsoft, Apple và Alphabet ⚔️

Bản tin: IRGC đe dọa 18 công ty công nghệ Mỹ, thị trường phản ứng mạnh IRGC (Islamic Revolutionary Guard Corps) vừa đưa ra cảnh báo nghiêm trọng nhắm vào 18 công ty công nghệ Mỹ, trong đó có Microsoft, Apple, Google, Intel và Boeing, coi đây là “mục tiêu hợp pháp” để đáp trả các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel. Nội dung chính của cảnh báo IRGC cho rằng các công ty công nghệ và AI đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch và hỗ trợ các chiến dịch chống lại Iran

Các cuộc tấn công vào cơ sở của những công ty này tại khu vực có thể bắt đầu từ ngày 1/4 , làm tăng mức độ khẩn cấp của tình hình

, làm tăng mức độ khẩn cấp của tình hình Đây là cáo buộc chưa từng có tiền lệ khi nhắm trực tiếp vào khu vực công nghệ dân sự Phản ứng thị trường Cổ phiếu các công ty như Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Google (GOOGL), Intel (INTC), Boeing (BA) đã giảm đà tăng ban đầu

đã giảm đà tăng ban đầu Dòng tiền chuyển sang tài sản phòng thủ, đặc biệt là dầu mỏ

Giá dầu bật tăng mạnh trở lại do lo ngại gián đoạn nguồn cung – phản ứng điển hình khi căng thẳng Trung Đông leo thang Góc nhìn thị trường IRGC từng nhiều lần đưa ra cảnh báo tương tự, nhưng không phải lúc nào cũng dẫn đến hành động thực tế

Tuy nhiên, mốc thời gian 1/4 khiến lần cảnh báo này mang tính cụ thể và nhạy cảm hơn Kết luận Thị trường hiện đang trong trạng thái “chờ phản ứng” từ Washington và các tập đoàn công nghệ.

Trong ngắn hạn, rủi ro địa chính trị đang trở thành yếu tố chính chi phối: Công nghệ: chịu áp lực chốt lời/giảm rủi ro

Năng lượng: tiếp tục hưởng lợi từ lo ngại gián đoạn nguồn cung Source: xStation

