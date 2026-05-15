Mở phiên Mỹ: Phố Wall đỏ lửa sau chuyến thăm Bắc Kinh của Trump

Tất cả các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đều giảm điểm hôm nay. Russell 2000 (-2,4%) dẫn đầu đà giảm, trong khi NASDAQ Composite (-1,4%) và S&P 500 (-1,1%) cũng đều mất hơn 1%.

Vì sao thị trường bị bán tháo?

1. Danh sách các thỏa thuận được công bố sau chuyến thăm Bắc Kinh của Trump không quá ấn tượng

Điều đáng thất vọng nhất là không có thỏa thuận nào liên quan đến việc bán chip NVIDIA. Trump cho biết phía Trung Quốc đã quyết định không mua công nghệ Mỹ, thay vào đó sẽ tập trung cải thiện các giải pháp nội địa của họ.

Cổ phiếu NVIDIA mở cửa giảm 3,6%, mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 30/4 (hiện giảm khoảng 4,4%).

Các công ty sản xuất vi xử lý khác cũng giảm mạnh: Intel (-7,4%), Micron (-6,8%), AMD (-5%) và ARM Holdings (-7,8%)

Các vấn đề then chốt đối với lĩnh vực AI vẫn chưa được giải quyết, bao gồm thương mại đất hiếm. Ngoài ra cũng không có thông tin mới nào liên quan đến nỗ lực chung nhằm mở lại eo biển Hormuz.

2. Lo ngại lạm phát gia tăng sau loạt dữ liệu cao hơn kỳ vọng trong những ngày gần đây

Lạm phát tiêu dùng (CPI) cao nhất kể từ tháng 5/2023 (3,8%). Đặc biệt, lạm phát lõi của nhóm dịch vụ (3,4%) đang gây lo ngại lớn.

Lạm phát giá sản xuất (PPI) cao nhất kể từ tháng 12/2022 (6%). Tất cả các chỉ số đều vượt kỳ vọng, bao gồm: Core PPI: 5,2% và Super-core PPI: 4,4%

Giá nhập khẩu (4,2%) và giá xuất khẩu (8,8%) cũng tăng mạnh.

Điều này dẫn đến:

Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh. Lợi suất 10 năm tăng 18 điểm cơ bản trong tuần. Mức 4,57% hiện là cao nhất trong vòng một năm.

Kỳ vọng về lãi suất của FOMC bị điều chỉnh tăng. Hiện thị trường xem việc Fed tăng lãi suất trước cuối năm là kịch bản cơ sở (xác suất khoảng 60%).

Đồng USD mạnh lên. Đồng bạc xanh tăng gần 1,5% so với euro.

Không yếu tố nào trong số này được xem là tích cực đối với thị trường chứng khoán Mỹ.

3. Rủi ro giảm điểm của các chỉ số do hoạt động chốt lời sau những đợt tăng trưởng ấn tượng trong những tuần gần đây.

NASDAQ 100 đã tăng gần 30% kể từ đáy cuối tháng 3.

Hệ số P/E của NASDAQ 100 gần đây đã vượt 38, cao hơn đáng kể so với mức trung vị lịch sử (khoảng 25).

Phân tích kỹ thuật

US100 (H4)

Nguồn: xStation, 15/05/2026

Sóng tăng đã bắt đầu suy yếu quanh vùng 29.700 điểm khi gặp vùng kháng cự mạnh tại các đỉnh lịch sử. Mặc dù hệ thống các đường trung bình động hàm mũ (EMA 50, 100, 200) vẫn duy trì cấu trúc tăng mạnh, giá hiện đang tiến rất gần tới vùng kiểm tra EMA 50 (quanh 29.000 điểm). Độ dốc và tốc độ của nhịp tăng hiện tại cho thấy thị trường cần một giai đoạn “hạ nhiệt” kỹ thuật trước khi có thể tấn công mốc tâm lý quan trọng 30.000 điểm. Vùng hỗ trợ tĩnh đáng chú ý gần nhất là mức Fibonacci 23,6%, trùng với các đỉnh giá trước đó và có thể trở thành điểm dừng đầu tiên của một đợt điều chỉnh.

Tin tức công ty

NVIDIA (NVDA.US): Cổ phiếu công ty đang chịu áp lực từ sự khác biệt rõ rệt giữa các tuyên bố ban đầu và kết quả thực tế của chuyến đi ngoại giao của Trump tới Bắc Kinh. Hội nghị Trump–Tập ban đầu tạo ra sự lạc quan với các thông tin về việc mở cửa thị trường Trung Quốc cho chip H200. Tuy nhiên, các báo cáo hôm nay cho thấy Bắc Kinh chưa đưa ra phê duyệt chính thức và các tập đoàn Trung Quốc cũng không mặn mà hoàn tất đơn hàng. Điều này đã kích hoạt làn sóng chốt lời trước báo cáo tài chính quan trọng dự kiến công bố ngày 20/5.

Intel Corp. (INTC.US): Cổ phiếu Intel giảm hơn 6% hôm nay (xuống khoảng 109 USD), tiếp tục xu hướng giảm bắt đầu từ đầu tuần. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu công ty đã tăng gấp ba lần, được thúc đẩy bởi hợp đồng lớn với Apple liên quan đến sản xuất chip M-series tại Intel Foundry. Điều này tạo ra dư địa lớn cho hoạt động chốt lời chỉ cần thị trường xuất hiện thay đổi nhỏ về tâm lý. Nền tảng cơ bản của Intel hiện được xem là mạnh nhất trong nhiều năm, nhưng một số nhà đầu tư lo ngại định giá hiện tại đang quá lạc quan so với tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận thực tế.

Figma (FIG.US): Nền tảng thiết kế và tạo mẫu sản phẩm số, IPO trên NYSE vào tháng 7/2025, vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026. Doanh thu tăng 46% so với cùng kỳ lên 333,4 triệu USD, được thúc đẩy bởi việc thương mại hóa các sản phẩm AI. Cổ phiếu tăng hơn 13%, nhưng vẫn giảm hơn 70% so với cùng kỳ năm trước.

Klarna (KLAR.US): Gã khổng lồ thanh toán trả sau và ngân hàng số của Thụy Điển đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với mức cải thiện lợi nhuận vượt kỳ vọng thị trường. EPS đạt -0,01 USD, tốt hơn nhiều so với dự báo -0,20 USD. Doanh thu vượt 1 tỷ USD (trong khi consensus dưới 945 triệu USD). Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh tăng vọt lên 68 triệu USD từ chỉ 3 triệu USD cùng kỳ năm ngoái, còn lợi nhuận ròng đã chuyển sang dương ở mức 1 triệu USD, so với khoản lỗ 99 triệu USD trong quý I/2025. Số lượng người dùng hoạt động tăng 21% lên 119 triệu người. Tuy nhiên, tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi dự báo quý II thấp hơn kỳ vọng, dù ban lãnh đạo vẫn giữ nguyên hướng dẫn cả năm. Sau nhịp tăng ban đầu, cổ phiếu giảm xuống quanh 15 USD — thấp hơn hơn 65% so với một năm trước.

Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB