Tin đầu ngày: Thị trường khép lại tuần giao dịch trong sắc đỏ - liệu nhà đầu tư đang bắt đầu lo sợ lạm phát?

🔑 Yếu tố chính dẫn dắt biến động thị trường

Nguyên nhân khiến tâm lý né tránh rủi ro gia tăng trên thị trường xuất phát từ chuyến thăm Trung Quốc có phần kém hiệu quả của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, nhìn vào lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, có thể thấy thị trường ngày càng lo ngại rằng tình hình lạm phát tại Mỹ có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát của Fed.

🌍 Địa chính trị

Chuyến thăm ngoại giao của Tổng thống Trump tới Trung Quốc đã chính thức kết thúc. Việc không đạt được tiến triển đáng kể trong các vấn đề quan trọng - bao gồm nhập khẩu đất hiếm, xuất khẩu vi xử lý Mỹ và đặc biệt là hợp tác nhằm mở lại eo biển Hormuz - đang khiến thị trường thất vọng.

📊 Dữ liệu vĩ mô

Dữ liệu sản xuất công nghiệp tháng 4 của Mỹ công bố hôm nay gây bất ngờ theo hướng tích cực khi tăng 0,7%. Tuy nhiên, nhà đầu tư hiện vẫn chủ yếu tập trung vào các báo cáo lạm phát gần đây. Cả CPI và PPI đều cao hơn kỳ vọng, đặc biệt là PPI tăng mạnh đáng kể. Áp lực giá tại Mỹ hiện đã lên mức cao nhất kể từ giai đoạn cuối 2022/đầu 2023, làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Hiện tại, thị trường xem việc tăng lãi suất trước cuối năm là kịch bản cơ sở, với xác suất định giá khoảng 60%.

📈 Chỉ số

Gần như toàn bộ các chỉ số chính đều chìm trong sắc đỏ hôm nay, dù S&P 500 (-0,8%) và NASDAQ Composite (-0,8%) đã phục hồi một phần mức giảm sau khi mở cửa.

Các thị trường giảm mạnh nhất bao gồm: KOSPI Hàn Quốc (-6,1%), DAX Đức (-2,2%), CAC40 Pháp (-1,6%) và WIG20 Ba Lan (-2,4%)

💼 Cổ phiếu

Kỳ vọng ban đầu về việc Mỹ và Trung Quốc tăng cường hợp tác thương mại trong lĩnh vực vi xử lý đã không trở thành hiện thực, gây áp lực lớn lên nhóm cổ phiếu ngành này - đặc biệt sau đợt tăng rất mạnh trước đó. Những cổ phiếu giảm mạnh nhất trong ngày gồm:

ARM Holdings (-7,1%)

Intel Corp (-6,6%)

NVIDIA Corp (-2,9%)

💱 Tiền tệ

Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng và lo ngại lạm phát ngày càng lớn, đồng USD tiếp tục mạnh lên và một lần nữa kết thúc phiên ở vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng tiền tệ G10. Tính theo tuần, USD đã tăng hơn 1,3% so với đồng euro. Ngoài ra:

Các thông tin liên quan đến Flavio Bolsonaro - ứng viên cánh hữu trong cuộc bầu cử tổng thống Brazil - tiếp tục gây áp lực lên đồng real Brazil.

Đồng peso Chile suy yếu do giá đồng giảm.

Các đồng tiền dễ tổn thương trước nguy cơ eo biển Hormuz đóng cửa kéo dài cũng giảm mạnh, bao gồm: Forint Hungary, Rand Nam Phi, Baht Thái Lan

🛢️Hàng hóa

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng lên mức cao nhất trong một năm — tăng tới 20 điểm cơ bản kể từ đầu tuần đối với kỳ hạn 10 năm (hiện ở mức 4,59%) — đang gây áp lực lớn lên kim loại quý: Bạc giảm 7,8%, Vàng giảm 2%, Giá đồng cũng giảm 1,6%. Trong khi đó, việc chưa đạt được tiến triển trong vấn đề mở lại eo biển Hormuz đang khiến giá dầu Brent tiến sát mốc 110 USD/thùng và giá LNG trên sàn TTF Hà Lan vượt ngưỡng 50 EUR/MWh.

Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB