Thị trường trái phiếu bị bán tháo ❗️TNOTE giảm xuống dưới mức thấp nhất trong 1 năm 📉

Hợp đồng tương lai trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm (TNOTE) giảm mạnh 0,6%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025 khi nhà đầu tư điều chỉnh lại kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Thị trường đang nhanh chóng định giá theo hướng Fed “diều hâu” hơn, bị thúc đẩy bởi lạm phát tăng tốc và thế bế tắc ngoại giao sau hội nghị Trump–Tập.

Hợp đồng TNOTE đã giảm xuống dưới cả ba đường trung bình động hàm mũ (EMA100, EMA30 và EMA10), củng cố đà giảm giá trong bối cảnh RSI vẫn nằm trên ngưỡng quan trọng 30. Nguồn: xStation5

Lợi suất chạm mức cao nhất nhiều năm

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng vọt lên 5,117%, mức cao nhất kể từ tháng 5/2025, khi thị trường mạnh tay định giá lại rủi ro lạm phát. Đợt tăng này được xem như một “phép thử khắc nghiệt” đầu tiên đối với tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh, người giờ đây phải điều hành chính sách trong bối cảnh lợi suất dài hạn ngày càng kiểm soát điều kiện tài chính.

Mức tăng kỷ lục của lợi suất trái phiếu Mỹ hiện đang vượt xa xu hướng tương tự ở các quốc gia khác, qua đó hỗ trợ đồng USD phục hồi mạnh sau hội nghị Trump–Tập. Nguồn: XTB Research.

Dữ liệu lạm phát nóng hơn kỳ vọng

Một loạt báo cáo “khó chịu” - bao gồm CPI ở mức 3,8%, PPI hàng năm lên tới 6%, và mức tăng giá nhập khẩu lớn nhất kể từ năm 2022 - xác nhận rằng căng thẳng Trung Đông đang lan sang chi phí bán buôn và tiêu dùng. Các dữ liệu này khiến lời kêu gọi cắt giảm lãi suất của Tổng thống Trump ngày càng khó được Fed chấp nhận.

CPI hiện đã cách khá xa dự báo lạm phát hàng năm của Fed theo chỉ số PCE (2,7%). Nguồn: XTB Research

Động lực ngoại giao thất bại

Giá năng lượng tiếp tục tăng trở lại (WTI vượt 104 USD/thùng) sau khi hội nghị Trump–Tập kết thúc mà không đạt được bước đột phá cụ thể nào liên quan đến xung đột Iran. Nhà đầu tư đang “định giá cho kịch bản đau đớn” của một cuộc phong tỏa kéo dài, xem việc thiếu tiến triển ngoại giao là yếu tố trực tiếp khiến chi phí năng lượng và vận tải duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

OIL.WTI tiếp tục giao dịch phía trên đường trung bình động hàm mũ 10 ngày (EMA10, màu vàng). Nguồn: xStation5

Áp lực tài khóa toàn cầu

Làn sóng bán tháo không chỉ diễn ra tại Mỹ; lợi suất trái phiếu Đức (Bunds), Anh (Gilts) và Nhật Bản cũng tăng mạnh. Trong nước, tình hình tài khóa Mỹ tiếp tục xấu đi, khi chi phí trả lãi nợ công hiện đã trở thành khoản chi tiêu lớn thứ hai của chính phủ, chỉ sau an sinh xã hội, làm gia tăng lo ngại của các nhà đầu tư trái phiếu.

Những lo ngại trên thị trường trái phiếu toàn cầu, dù mang tính đồng bộ, lại đang hỗ trợ đồng USD với vai trò tài sản trú ẩn an toàn được ưa chuộng nhất. Điều này gây áp lực lớn lên các đồng tiền thuộc nhóm G10 khác - vốn từng phục hồi so với USD nhờ kỳ vọng tích cực liên quan đến xung đột Iran hồi tháng 4. Nguồn: XTB Research