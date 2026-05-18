Top 3 thị trường đáng chú ý

Yếu tố chính dẫn dắt thị trường trong những ngày gần đây là loạt dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn kỳ vọng, khiến tâm lý nhà đầu tư thay đổi rõ rệt về triển vọng lãi suất. Trong khi đó, chuyến thăm Trung Quốc của Donald Trump không tạo ra bước đột phá đáng kể nào, còn bế tắc địa chính trị tại Trung Đông vẫn chưa được giải quyết. Tuần này, được dự báo sẽ đặc biệt đáng chú ý, với tâm điểm là báo cáo lợi nhuận quý của Nvidia. Song song đó, thị trường cũng sẽ theo dõi dữ liệu lạm phát tại Anh và biên bản cuộc họp gần nhất của Fed. Nhà đầu tư đồng thời chú ý tới các chỉ số PMI sơ bộ tại châu Âu và Mỹ. Trong bối cảnh đó, US100 (Nasdaq 100 futures), GBPUSD và vàng là những tài sản đáng theo dõi nhất.

US100 (Nasdaq 100 fut.)

Kết quả kinh doanh tích cực từ các “Big Tech” Mỹ cùng triển vọng lạc quan đã liên tục đẩy các chỉ số chứng khoán Mỹ lên mức đỉnh lịch sử mới gần như mỗi ngày. Giờ đây, thị trường đang đối mặt với “bài kiểm tra cuối cùng” dưới hình thức báo cáo tài chính của Nvidia. Theo dự báo đồng thuận, doanh thu của Nvidia được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng tốc và vượt 78 tỷ USD. Tuy nhiên, thị trường đang âm thầm kỳ vọng con số thực tế có thể vượt mốc 80 tỷ USD. EPS theo chuẩn GAAP được dự báo đạt 1,75 USD/cổ phiếu, tương ứng mức tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước. Dù các con số tài chính rất quan trọng, nhà đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến triển vọng các dòng sản phẩm mới - nhất là chip Vera Rubin. Các dòng chip này được kỳ vọng sẽ cải thiện hiệu suất và giảm chi phí tạo token cho các truy vấn AI.

GBPUSD

Đồng USD đã mạnh lên rõ ràng sau các báo cáo lạm phát Mỹ nóng hơn kỳ vọng. Tuần này, sự chú ý sẽ chuyển sang dữ liệu lạm phát của Anh - vốn cũng có khả năng vượt dự báo do nước này từ lâu phải đối mặt với áp lực giá kéo dài. Ngoài báo cáo CPI công bố vào thứ Tư: Thứ Ba sẽ có dữ liệu thị trường lao động, Thứ Năm là PMI sơ bộ của Anh và Mỹ, Thứ Sáu sẽ công bố doanh số bán lẻ. Điều này đồng nghĩa bảng Anh có thể biến động mạnh trong tuần này. Hiện tại, thị trường chưa định giá cao khả năng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) tăng lãi suất trong tháng 6, nhưng gần như chắc chắn kỳ vọng một đợt tăng lãi suất vào tháng 7.

Gold (GOLD)

Khi kỳ vọng “diều hâu” về lãi suất Mỹ quay trở lại - với thị trường hiện đánh giá khả năng Fed còn tăng thêm một lần nữa trước cuối năm - giá vàng đã phản ứng bằng một nhịp giảm mạnh. Kim loại quý hiện đang trải qua đợt điều chỉnh hơn 200 USD. Trong bối cảnh này, biên bản cuộc họp Fed sẽ là sự kiện quan trọng nhất đối với vàng. Dù cuộc họp Fed gần nhất vẫn diễn ra dưới thời Jerome Powell, biên bản sẽ cho thấy quan điểm thực sự của các thành viên trong Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Do mức độ bất đồng nội bộ hiện được xem là cao nhất kể từ thập niên 1990, biên bản FOMC hoàn toàn có thể trở thành động lực biến động chính của thị trường - ngay cả khi giới đầu tư cũng đang hướng sự chú ý tới lần xuất hiện đầu tiên của Kevin Warsh trên cương vị Chủ tịch Fed.

Michał Stajniak, Deputy Director of Research Department at XTB