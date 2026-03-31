BREAKING: Lạm phát CPI khu vực Eurozone thấp hơn kỳ vọng

CPI sơ bộ của khu vực Eurozone trong tháng 3 đạt 2.5%, so với mức dự báo 2.6% và mức trước đó 1.9%.
CPI lõi (Core CPI) của Eurozone đạt 2.3%, so với dự báo 2.4% và mức trước đó 2.4%.
EURUSD tăng nhẹ sau khi dữ liệu được công bố, lên mức 1.146, do số liệu vẫn cao hơn so với tháng 2 trong bối cảnh giá năng lượng và nhiên liệu tăng vọt.
Source: xStation5
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.