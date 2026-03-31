BREAKING: Lạm phát CPI khu vực Eurozone thấp hơn kỳ vọng

CPI sơ bộ của khu vực Eurozone trong tháng 3 đạt 2.5%, so với mức dự báo 2.6% và mức trước đó 1.9%.

CPI lõi (Core CPI) của Eurozone đạt 2.3%, so với dự báo 2.4% và mức trước đó 2.4%.

EURUSD tăng nhẹ sau khi dữ liệu được công bố, lên mức 1.146, do số liệu vẫn cao hơn so với tháng 2 trong bối cảnh giá năng lượng và nhiên liệu tăng vọt.

