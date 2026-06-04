Lịch kinh tế: Dầu mỏ, Fed, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và mùa báo cáo lợi nhuận Phố Wall🔎

Tâm lý trên các thị trường tài chính toàn cầu đã hạ nhiệt đôi chút sau phiên giao dịch trước đó. US500 đóng cửa ở mức 7.550 điểm, chấm dứt chuỗi tăng ấn tượng kéo dài chín phiên liên tiếp. Chất xúc tác cho nhịp điều chỉnh này là sự leo thang căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Sau khi xuất hiện các báo cáo cho biết Iran đã phóng tên lửa về phía Kuwait và Bahrain, lực lượng US CENTCOM đã tiến hành các cuộc không kích đáp trả nhằm vào một trạm điều khiển của Iran trên đảo Qeshm. Dầu Brent ổn định quanh mức 97 USD/thùng, trong khi dầu WTI giao dịch gần 95,30 USD/thùng.

Những thông tin nổi bật từ phiên giao dịch châu Á

Cán cân thương mại Australia cải thiện mạnh: Thặng dư thương mại của Australia đạt 1,791 tỷ AUD trong tháng 4, cao hơn đáng kể so với dự báo 1,230 tỷ AUD và đảo chiều mạnh so với mức thâm hụt -1,024 tỷ AUD của tháng trước.

Xuất khẩu của Australia tăng vọt: Xuất khẩu tăng 7,2% so với tháng trước, trong khi nhập khẩu chỉ tăng 0,8%, qua đó hỗ trợ đáng kể cho đồng đô la Australia.

Giá hàng hóa tại New Zealand tăng trở lại: Chỉ số Giá Hàng hóa ANZ tăng 0,7% trong tháng 5, sau khi giảm 0,8% trong tháng 4.

Phát biểu từ các quan chức RBA: Thống đốc Michele Bullock và Phó Thống đốc Christopher Kent cho thấy lập trường thận trọng đối với chính sách tiền tệ, đồng thời theo dõi sát tác động của giá năng lượng tăng lên đối với lạm phát trong nước.

Lịch kinh tế vĩ mô

15:00 - Khu vực Eurozone, Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde

16:00 - Eurozone, Doanh số bán lẻ (YoY): Dự báo: 0,3%, Trước đó: 1,2%

17:00 - Eurozone, Doanh số bán lẻ (MoM): Dự báo: -0,3%, Trước đó: -0,1%

19:30 - Hoa Kỳ, Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, Dự báo: 214 nghìn, Trước đó: 215 nghìn

19:30 - Hoa Kỳ, Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục, Dự báo: 1,780 triệu, Trước đó: 1,786 triệu

21:30 - Hoa Kỳ, Thay đổi lượng dự trữ khí tự nhiên hàng tuần, Dự báo: 99 tỷ feet khối (Bcf), Trước đó: 92 tỷ feet khối (Bcf)

01:10 sáng mai - Hoa Kỳ. Bài phát biểu công khai của thành viên FOMC Mary Daly

Lịch công bố kết quả kinh doanh

Các báo cáo tài chính quý được công bố hôm nay từ Phố Wall và thị trường châu Á sẽ mang lại những tín hiệu quan trọng về chi tiêu doanh nghiệp cho hạ tầng mạng lưới, cũng như nhu cầu tiêu dùng trong lĩnh vực thời trang và bán lẻ. Trước khi thị trường Mỹ mở cửa, sự chú ý sẽ tập trung vào Ciena, tập đoàn thiết bị viễn thông lớn, khi kết quả kinh doanh của công ty này sẽ phản ánh thực tế tốc độ triển khai các hệ thống mạng quang phục vụ AI. Sau khi thị trường đóng cửa, giới đầu tư sẽ hướng sự quan tâm đến Lululemon Athletica, doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với áp lực lên biên lợi nhuận, cùng với công ty tiên phong trong lĩnh vực chữ ký số DocuSign.

Các công ty công bố báo cáo tài chính

Trước giờ mở cửa thị trường

Ciena Corporation (CIEN)

Sekisui House (1928)

Brown-Forman Corporation (BF-A)

Sau khi thị trường đóng cửa