Tóm tắt thị trường: Trump kỳ vọng đạt được thỏa thuận với Iran ngay vào cuối tuần📌

Địa chính trị: Iran, Mỹ, Hormuz và Trung Đông

Giá dầu đang giảm từ 1,10% đến 1,20% sau những phát biểu của Donald Trump cho rằng một thỏa thuận tiềm năng với Iran có thể đạt được ngay trong cuối tuần này. Trong khi đó, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công vào một sân bay tại Kuwait, còn Mỹ thực hiện các cuộc không kích gần Eo biển Hormuz. Tình hình vẫn đang rất căng thẳng.

Theo các nguồn tin, Trump đã nói với các cố vấn rằng ông sẽ chỉ leo thang xung đột thành một cuộc chiến toàn diện nếu binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Điều này cho thấy Washington có thể chấp nhận các cuộc đụng độ quân sự ở mức hạn chế trong khi vẫn duy trì kênh đàm phán.

Mỹ cũng thông báo rằng Israel và Lebanon đã đồng ý về một khuôn khổ ngừng bắn và việc thiết lập các vùng an ninh tại miền nam Lebanon. Thỏa thuận ngừng bắn trước đó cuối cùng đã thất bại, vì vậy tính bền vững của thỏa thuận mới vẫn còn là một dấu hỏi. Tuy nhiên, diễn biến này rất đáng chú ý vì Iran từng gắn việc đạt được một thỏa thuận với Mỹ với tình hình tại mặt trận Lebanon.