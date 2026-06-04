Tóm tắt thị trường: Trump kỳ vọng đạt được thỏa thuận với Iran ngay vào cuối tuần📌

Địa chính trị: Iran, Mỹ, Hormuz và Trung Đông
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Giá dầu đang giảm từ 1,10% đến 1,20% sau những phát biểu của Donald Trump cho rằng một thỏa thuận tiềm năng với Iran có thể đạt được ngay trong cuối tuần này. Trong khi đó, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công vào một sân bay tại Kuwait, còn Mỹ thực hiện các cuộc không kích gần Eo biển Hormuz. Tình hình vẫn đang rất căng thẳng.
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Theo các nguồn tin, Trump đã nói với các cố vấn rằng ông sẽ chỉ leo thang xung đột thành một cuộc chiến toàn diện nếu binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Điều này cho thấy Washington có thể chấp nhận các cuộc đụng độ quân sự ở mức hạn chế trong khi vẫn duy trì kênh đàm phán.
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Mỹ cũng thông báo rằng Israel và Lebanon đã đồng ý về một khuôn khổ ngừng bắn và việc thiết lập các vùng an ninh tại miền nam Lebanon. Thỏa thuận ngừng bắn trước đó cuối cùng đã thất bại, vì vậy tính bền vững của thỏa thuận mới vẫn còn là một dấu hỏi. Tuy nhiên, diễn biến này rất đáng chú ý vì Iran từng gắn việc đạt được một thỏa thuận với Mỹ với tình hình tại mặt trận Lebanon.
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Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết về quyền hạn chiến tranh nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo vào Iran. Đây là cuộc bỏ phiếu đầu tiên thuộc loại này kể từ khi xung đột bắt đầu. Nhà Trắng đã giảm nhẹ tầm quan trọng của nghị quyết, cho thấy đây chủ yếu là một động thái mang tính biểu tượng về mặt chính trị.
Hàng hóa: Dầu mỏ và rủi ro nguồn cung
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Các ngân hàng đầu tư đang cảnh báo rằng việc Eo biển Hormuz bị phong tỏa trong thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu nghiêm trọng. HSBC mô tả tình huống này là một "super-squeeze", trong khi các mô hình của Morgan Stanley cho thấy giá dầu Brent có thể tăng lên tới 150 USD/thùng nếu việc phong tỏa kéo dài.
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JPMorgan vẫn kỳ vọng Hormuz sẽ được mở cửa trở lại trong tháng 6, chủ yếu do lượng tồn kho dầu đang cạn kiệt rất nhanh.
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Kuwait ước tính rằng sau khi Hormuz được mở lại, nước này có thể khôi phục khoảng 70% sản lượng dầu trong vòng 6–8 tuần. Tuy nhiên, để khôi phục hoàn toàn công suất khai thác sẽ cần nhiều thời gian hơn đáng kể.
Chứng khoán: Châu Á chịu áp lực
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Các thị trường chứng khoán châu Á đang chịu áp lực điều chỉnh, với JP225, SG20cash và các chỉ số lớn của Trung Quốc đều ghi nhận mức giảm nhẹ.
Ngoại hối: USDJPY tiến sát mốc 160
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Cặp tiền USDJPY vẫn đang giao dịch quanh ngưỡng 160, mặc dù biến động trên thị trường ngoại hối nói chung vẫn tương đối hạn chế.
Kinh tế và Ngân hàng Trung ương: Australia và RBA
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Nền kinh tế Australia tăng trưởng 0,3% trong quý I, đưa tốc độ tăng trưởng hàng năm lên 2,5%. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế tại Commonwealth Bank of Australia dự báo tăng trưởng sẽ chậm lại còn khoảng 1,5% vào cuối năm, phản ánh sự suy yếu của tiêu dùng và thị trường nhà ở đang hạ nhiệt.
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Thống đốc Michele Bullock cùng các quan chức khác của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) sẽ điều trần trước Quốc hội sau ba lần tăng lãi suất liên tiếp. Đây sẽ là cơ hội quan trọng đầu tiên để các nhà lập pháp chất vấn các nhà hoạch định chính sách về chu kỳ thắt chặt tiền tệ gần đây.
Chứng khoán và AI: Làn sóng đầu tư công nghệ khổng lồ
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Goldman Sachs ước tính rằng Meta, Microsoft, Amazon và Alphabet sẽ chi tổng cộng khoảng 5,3 nghìn tỷ USD cho đầu tư vốn (CAPEX) đến năm 2030. Tổng chi tiêu dành cho cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo có thể đạt 7,6 nghìn tỷ USD trong vòng 5 năm tới. Quy mô đầu tư này còn lớn hơn cả GDP hàng năm của những nền kinh tế như Nhật Bản hay Vương quốc Anh.
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Broadcom đã công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, tuy nhiên cổ phiếu của công ty vẫn giảm gần 14% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau phiên Mỹ hôm qua. Doanh thu từ mảng bán dẫn liên quan đến AI tăng trưởng mạnh, nhưng giới đầu tư đã kỳ vọng một bất ngờ tích cực còn lớn hơn nữa. Những phản ứng tương tự trước đây cũng từng xuất hiện ở các công ty như CrowdStrike và Palo Alto Networks.
Broadcom vượt dự báo, nhưng cổ phiếu vẫn giảm gần 13% ngoài phiên ⚔️
Bitcoin giảm 3%, đà bán tháo tiếp tục 📉 Liệu mô hình hai đáy đang hình thành?
Lịch kinh tế: Dầu mỏ, Fed, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và mùa báo cáo lợi nhuận Phố Wall🔎
Tin đầu ngày: Thị trường tạm "nghỉ lấy hơi"
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