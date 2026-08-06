Thỏa thuận Hormuz đang tiến gần đến giai đoạn cuối

Eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại cho hoạt động hàng hải trong những ngày tới. Theo các nguồn tin truyền thông mới nhất, dẫn lời một quan chức cấp cao tại vùng Vịnh, xác suất đạt được thỏa thuận với Iran trước ngày thứ Sáu hiện được đánh giá ở mức ngang bằng. Một tín hiệu quan trọng cũng đã xuất hiện từ Tehran: Iran và Oman được cho là đã thống nhất về tuyến hàng hải địa lý đi qua eo biển. Điều này cho thấy các cuộc thảo luận có thể đang chuyển từ những tuyên bố mang tính nguyên tắc sang các thỏa thuận vận hành cụ thể hơn.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đây chưa phải là một thỏa thuận chính trị toàn diện giữa Mỹ và Iran. Thay vào đó, trọng tâm dường như là một thỏa thuận tạm thời, giới hạn trong các quy định về hoạt động hàng hải và các biện pháp đảm bảo an ninh tại khu vực. Các cuộc đàm phán vẫn còn nhiều khó khăn, khi Iran muốn duy trì ảnh hưởng đối với các điều kiện quản lý lưu thông qua eo biển. Cho đến nay, vẫn chưa có xác nhận chính thức về việc hai bên đã đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Thị trường đang phản ứng khá bình tĩnh trước những diễn biến này. Giá dầu Brent vẫn duy trì dưới ngưỡng 80 USD/thùng, cho thấy nhà đầu tư đang bắt đầu phản ánh khả năng căng thẳng hạ nhiệt và rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu giảm bớt.

Nguồn: xStation5