CẬP NHẬT MỚI: Ngành Dịch vụ Mỹ vẫn duy trì sức mạnh, áp lực lạm phát gia tăng

Chỉ số ISM Services – Mỹ

Chỉ số ISM Services: 54,1 (dự báo 54,5; trước đó 54,5)

Chỉ số Hoạt động Kinh doanh (Business Activity Index): 59,1 (trước đó 55,4)

Chỉ số Việc làm (Employment Index - ISM Services): 47,4 (trước đó 51,2)

Chỉ số Giá đầu vào (Prices Paid Index - ISM Services): 70,3 (trước đó 67,7)

Vì sao dữ liệu này quan trọng?

Chỉ số ISM Services là một trong những chỉ báo quan trọng nhất để đánh giá sức khỏe của lĩnh vực dịch vụ Mỹ - khu vực chiếm phần lớn hoạt động kinh tế của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Báo cáo này được xây dựng dựa trên các cuộc khảo sát đối với những nhà quản lý thu mua (purchasing managers), qua đó phản ánh liệu các doanh nghiệp đang chứng kiến điều kiện hoạt động được cải thiện hay suy yếu.

Hai thành phần quan trọng nhất trong báo cáo là chỉ số việc làm và chỉ số giá đầu vào (Prices Paid).

Chỉ số việc làm cung cấp góc nhìn về tình hình thị trường lao động và có thể đưa ra những tín hiệu bổ sung trước các báo cáo việc làm chính thức.

Chỉ số giá đầu vào đo lường áp lực chi phí trong lĩnh vực dịch vụ và đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá triển vọng lạm phát trong tương lai.

Báo cáo ISM Services có thể tạo ra tác động đáng kể lên thị trường tài chính. Một kết quả mạnh hơn kỳ vọng, đặc biệt khi đi kèm với áp lực giá gia tăng, có thể hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu tăng cao khi nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Ngược lại, dữ liệu yếu hơn có thể gây áp lực lên đồng USD, hỗ trợ thị trường chứng khoán và làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn.

Nguồn: xStation5