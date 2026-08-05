Mở phiên Mỹ: AMD và SpaceX chưa đủ thuyết phục, nhưng thị trường chung vẫn duy trì sự vững vàng

Phiên giao dịch hôm nay trên Phố Wall khởi đầu với tâm lý tương đối tích cực. Các chỉ số chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng nhẹ, nối dài đà phục hồi gần đây và phản ánh khẩu vị rủi ro đang cải thiện. Động lực chính tiếp tục đến từ việc căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt cùng với giá dầu giảm, qua đó làm dịu bớt lo ngại về nguy cơ lạm phát gia tăng trở lại.

Nhóm cổ phiếu công nghệ đang có diễn biến kém tích cực hơn sau phản ứng của thị trường đối với báo cáo lợi nhuận của AMD và SpaceX. Cả hai doanh nghiệp đều công bố kết quả kinh doanh khả quan, tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, chỉ vượt kỳ vọng thôi là chưa đủ để tạo ra phản ứng tích cực về giá cổ phiếu. Đối với AMD, nhà đầu tư tập trung vào kỳ vọng rất cao dành cho mảng AI, trong khi với SpaceX, mối quan ngại lớn nhất là quy mô chi tiêu đầu tư ngày càng tăng cho việc phát triển hạ tầng. Điều này cho thấy với mặt bằng định giá hiện tại, nhà đầu tư ngày càng quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả sử dụng vốn và khả năng cải thiện lợi nhuận trong tương lai, thay vì chỉ nhìn vào tăng trưởng doanh thu.

Các số liệu kinh tế Mỹ công bố hôm nay cũng mang đến một bức tranh trái chiều. Báo cáo ADP cho thấy khu vực tư nhân chỉ tạo thêm 44.000 việc làm, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường. Mặc dù đây chỉ là một chỉ báo về thị trường lao động, số liệu này vẫn cho thấy quá trình hạ nhiệt dần sau giai đoạn tăng trưởng việc làm rất mạnh.

Ở chiều ngược lại, lĩnh vực dịch vụ vẫn duy trì sự vững vàng. Chỉ số ISM Services PMI tăng lên 54,1 điểm trong tháng 7, tiếp tục duy trì trên ngưỡng 50 điểm, cho thấy khu vực dịch vụ – phần lớn nhất của nền kinh tế Mỹ – vẫn đang mở rộng với tốc độ ổn định. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn nhấn mạnh áp lực đến từ chi phí tài chính, lạm phát và mức giá năng lượng từng ở vùng cao.

Nhìn chung, bộ dữ liệu hôm nay chưa đưa ra một tín hiệu rõ ràng. Một mặt, thị trường lao động đang xuất hiện dấu hiệu chậm lại, nhưng mặt khác, khu vực dịch vụ vẫn duy trì sức mạnh tương đối. Hiện tại, Phố Wall đang xem các số liệu lao động yếu hơn như một yếu tố có thể hỗ trợ triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), thay vì coi đó là dấu hiệu đáng lo ngại về sự suy yếu của nền kinh tế. Vì vậy, các chỉ số lớn vẫn duy trì sắc xanh bất chấp áp lực lên nhóm cổ phiếu công nghệ sau mùa báo cáo lợi nhuận.

Nguồn: XTB Research

Hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) đang tăng điểm trong phiên hôm nay, được hỗ trợ bởi loạt kết quả kinh doanh tích cực từ các doanh nghiệp Phố Wall, cho thấy khu vực doanh nghiệp Mỹ vẫn duy trì khả năng chống chịu tốt. Nhóm công nghệ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, khi các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số tiếp tục ghi nhận nhu cầu mạnh mẽ cùng triển vọng tăng trưởng tích cực. Dù vẫn xuất hiện một số trường hợp gây thất vọng hoặc phản ứng thận trọng sau báo cáo lợi nhuận, mùa công bố kết quả kinh doanh hiện vẫn là một trong những yếu tố quan trọng nhất nâng đỡ tâm lý trên Phố Wall. Nhà đầu tư đang quay trở lại tập trung vào các yếu tố cơ bản và triển vọng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp, giúp các chỉ số lớn tiếp tục duy trì gần vùng đỉnh lịch sử. Nguồn: xStation5

Tin tức doanh nghiệp

AMD (AMD.US) tiếp tục chịu áp lực trong phiên hôm nay dù công ty công bố kết quả kinh doanh quý vượt kỳ vọng của thị trường. Doanh thu đạt mức kỷ lục 11,54 tỷ USD, cao hơn dự báo khoảng 11,3 tỷ USD, trong khi lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) điều chỉnh đạt 1,66 USD. Tuy nhiên, nhà đầu tư cho rằng kỳ vọng dành cho mảng AI đã ở mức rất cao và thị trường mong đợi một kết quả còn tích cực hơn nữa, đặc biệt là những tín hiệu rõ ràng hơn về việc AMD đang thu hẹp khoảng cách với Nvidia.

SpaceX (SPCX.US) giảm khoảng 6% sau khi công bố báo cáo lợi nhuận đầu tiên, dù doanh thu vượt xa kỳ vọng của thị trường. Công ty ghi nhận doanh thu 7,8 tỷ USD, so với mức dự báo khoảng 6,9 tỷ USD, nhưng nhà đầu tư lo ngại về quy mô chi tiêu cho phát triển hạ tầng cũng như khoản lỗ ròng 541 triệu USD. Thị trường không chỉ kỳ vọng doanh thu tăng trưởng mạnh mà còn mong muốn thấy sự cải thiện rõ rệt hơn về khả năng sinh lời, khiến kết quả tích cực vẫn chưa đủ để đáp ứng kỳ vọng rất cao.

Arista Networks (ANET.US) tăng mạnh sau khi công bố kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng. Doanh thu đạt khoảng 3,04 tỷ USD, cao hơn dự báo 2,83 tỷ USD, trong khi EPS điều chỉnh đạt 1,02 USD so với kỳ vọng 0,89 USD. Công ty cũng duy trì triển vọng tích cực khi cho biết nhu cầu đối với hạ tầng mạng phục vụ các trung tâm dữ liệu AI vẫn rất mạnh. Nhà đầu tư xem đây là bằng chứng cho thấy làn sóng đầu tư vào AI không chỉ mang lại lợi ích cho các nhà sản xuất chip mà còn cho các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng thiết yếu của hệ sinh thái AI.

Eli Lilly (LLY.US) tăng giá sau khi công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của giới phân tích. Công ty tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu mạnh đối với các liệu pháp GLP-1 điều trị tiểu đường và béo phì, trong khi những diễn biến tích cực liên quan đến thuốc giảm cân dạng viên Foundayo cũng tạo thêm động lực cho cổ phiếu. Kết quả này một lần nữa củng cố lợi thế cạnh tranh của Eli Lilly so với đối thủ Novo Nordisk trên thị trường điều trị béo phì đang tăng trưởng nhanh.

Shopify (SHOP.US) tăng gần 22% sau khi công bố kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng của thị trường. Doanh thu tăng hơn 30% so với cùng kỳ lên 3,58 tỷ USD, cao hơn dự báo của giới phân tích khoảng 140 triệu USD, trong khi tổng giá trị hàng hóa giao dịch (GMV) trên nền tảng đạt 115,6 tỷ USD. Kết quả tích cực được thúc đẩy bởi số lượng nhà bán hàng tiếp tục gia tăng, khối lượng giao dịch cao hơn và khả năng sinh lời được cải thiện, giúp lợi nhuận ròng của công ty tăng lên 1,5 tỷ USD.