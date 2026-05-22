BTC - Bức tranh ảm đạm, liệu $60,000 đã là đáy của chu kỳ?

Bitcoin đã không thể giữ vững trên mốc USD 80,000, làm dấy lên những lo ngại thực sự trong giới đầu tư rằng thị trường tiền điện tử có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh hơn và thậm chí kéo BTC quay trở lại dưới vùng USD 60,000. Bất chấp dòng vốn kỷ lục chảy vào thị trường chứng khoán và việc Phố Wall liên tục lập đỉnh lịch sử mới, Bitcoin vẫn gặp khó khăn trong việc lấy lại động lực hướng tới mốc 100,000 USD

Áp lực từ lạm phát

Từ cú sốc bán lẻ Walmart đến áp lực lãi suất của Fed Nền kinh tế Mỹ đang phát đi những tín hiệu đáng ngại về một kịch bản đình lạm khi tăng trưởng suy yếu kết hợp với áp lực lạm phát cao. Cú sụt giảm 7% của cổ phiếu Walmart sau dự báo kinh doanh ảm đạm cho năm 2027 chính là một "hồi chuông cảnh báo" mang tính đại diện, cho thấy người tiêu dùng có thu nhập thấp đang kiệt quệ tài chính trước gánh nặng chi phí. Nguyên nhân cốt lõi bắt nguồn từ việc giá dầu Brent liên tục neo trên mốc ba chữ số do chiến sự kéo dài tại vùng Vịnh và tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz. Áp lực chi phí đẩy này đã tước đi dư địa nới lỏng tiền tệ của Fed, buộc thị trường phải đảo ngược hoàn toàn kỳ vọng: xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đã vọt từ 0% lên 35% chỉ trong vòng một tháng. Môi trường lãi suất cao hơn không chỉ bóp nghẹt sức mua mà còn đặt gánh nặng chi phí vốn khổng lồ lên khối nợ công trị giá 39 nghìn tỷ USD của chính phủ Mỹ.

Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đã tăng lên 35%. Nguồn: CME Fedwatch

Các quỹ ETF đang chốt lời Bitcoin

Áp lực thắt chặt tiền tệ và rủi ro vĩ mô đã kích hoạt một làn sóng rút vốn mạnh mẽ từ các định chế tài chính lớn, để lại dấu ấn rõ nét trên thị trường tiền mã hóa. Việc giá Bitcoin trên sàn Coinbase (vốn là sân chơi chủ lực của các quỹ cấu trúc Mỹ) duy trì mức chiết khấu âm 0,10% so với giá niêm yết bằng USDT trên các sàn giao dịch quốc tế là minh chứng cho thấy lực cầu từ các tổ chức đang ở mức rất thấp. Tâm lý thận trọng này hoàn toàn đồng nhất với dữ liệu dòng vốn khi ghi nhận hơn 2,07 tỷ USD đã bị rút ròng khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ chỉ trong vòng một tuần (kể từ ngày 12/5). Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cao và rủi ro thanh khoản thắt chặt, các dòng vốn lớn đang có xu hướng giảm tỷ trọng ở các tài sản rủi ro để bảo toàn vốn hoặc chuyển dịch sang các vị thế phòng thủ an toàn hơn.

Dòng tiền ròng của quỹ ETF Bitcoin. Nguồn: The Block

Bức tranh “ảm đạm” khi các vị thế giảm mạnh

Sự sôi động của thị trường tiền điện tử đang cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt đáng kể so với giai đoạn bùng nổ đầu năm. Dữ liệu vị thế trên Chicago Mercantile Exchange (CME) cho thấy cả hoạt động mua và bán đều suy giảm mạnh, với tổng quy mô vị thế xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng đang dần bao trùm thị trường khi dòng tiền đầu cơ không còn duy trì mức độ hưng phấn như trước.

Đáng chú ý, các Hedge Funds đã đồng loạt thu hẹp các vị thế bán khống lịch sử, khi quy mô Short giảm mạnh từ gần 15 tỷ USD xuống chỉ còn khoảng 6 tỷ USD. Động thái này cho thấy phe đầu cơ giảm dần kỳ vọng vào các biến động cực mạnh của thị trường tiền số trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, lực mua từ các tổ chức lớn cũng đang suy yếu rõ rệt.

Cụ thể, nhóm Asset Managers - đại diện cho dòng vốn ETF - đã liên tục cắt giảm quy mô vị thế Long từ hơn 6 tỷ USD xuống chỉ còn quanh mức 3 tỷ USD. Điều này phản ánh nhu cầu mua mới từ các nhà đầu tư tổ chức đang dần chạm trạng thái bão hòa sau giai đoạn tăng trưởng mạnh trước đó.

Nguồn: CFTC COT

Nhìn tổng thể, các tín hiệu trên cho thấy thị trường tiền điện tử đang bước vào giai đoạn mất dần động lực tăng trưởng. Trong bối cảnh lạm phát toàn cầu có dấu hiệu quay trở lại và lợi suất tài sản truyền thống trở nên hấp dẫn hơn, nhiều tổ chức tài chính lớn dường như đang bắt đầu tái phân bổ dòng vốn sang các thị trường khác được đánh giá có tiềm năng và mức độ ổn định cao hơn.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Nhịp điều chỉnh mạnh gần đây đã kéo Bitcoin lùi về quanh mốc 60.000 USD, tương ứng mức giảm khoảng 50% so với đỉnh lịch sử trước đó. Sau khi chạm vùng hỗ trợ này, thị trường đã xuất hiện lực cầu bắt đáy giúp giá phục hồi trở lại. Tuy nhiên, động lực tăng hiện tại vẫn chưa thực sự thuyết phục, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang thiếu vắng các chất xúc tác đủ mạnh để khơi lại tâm lý hưng phấn như giai đoạn đầu chu kỳ tăng trưởng.

Bên cạnh đó, dòng tiền tổ chức cũng đang có dấu hiệu chững lại, trong khi môi trường vĩ mô trở nên khó đoán hơn khi lạm phát toàn cầu có xu hướng tăng trở lại. Điều này khiến cho tâm lý thận trọng tiếp tục chiếm ưu thế và kịch bản điều chỉnh giảm vẫn có khả năng kéo dài trong thời gian tới nếu thị trường không xuất hiện động lực mới đủ lớn.

Nếu so sánh với thị trường gấu giai đoạn 2021 - 2022, cấu trúc điều chỉnh hiện tại của Bitcoin đang cho thấy nhiều điểm tương đồng, đặc biệt ở cách thị trường phục hồi yếu sau các nhịp bán tháo mạnh. Tuy nhiên, mức độ điều chỉnh lần này vẫn được xem là “nông” hơn đáng kể. Ngay cả tại vùng đáy quanh 60.000 USD, Bitcoin mới chỉ giảm khoảng 50% từ đỉnh, trong khi chu kỳ giảm năm 2022 từng chứng kiến mức sụt giảm gần 80%. Điều này cho thấy dù áp lực điều chỉnh đang hiện hữu, cấu trúc dài hạn của thị trường hiện tại vẫn chưa rơi vào trạng thái tiêu cực cực đoan như giai đoạn trước.