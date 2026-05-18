Thị trường nổi bật: Bitcoin (18.05.2026)

Cuối tuần qua đã mang đến khá nhiều thông tin tích cực liên quan đến xu hướng chấp nhận tiền số ở cấp độ tổ chức. Hai tập đoàn tài chính lớn của Nhật Bản là SBI Securities và Rakuten Securities đã công bố kế hoạch ra mắt các quỹ tín thác dựa trên Bitcoin và Ethereum, điều có thể mở cánh cửa tiếp cận tài sản số cho hàng triệu nhà đầu tư cá nhân tại nước này. Ngoài ra, CME Group cũng thông báo sẽ triển khai các hợp đồng futures mới dựa trên Nasdaq CME Crypto Index vào tháng 6.

Tuy nhiên, thực tế phản ánh trên biểu đồ lại khá khắc nghiệt, và trong ngắn hạn, thị trường bị chi phối bởi những cảm xúc hoàn toàn khác. Sáng thứ Hai chứng kiến một đợt bán tháo mạnh trên toàn thị trường crypto do tâm lý né tránh rủi ro bất ngờ quay trở lại. Donald Trump một lần nữa làm gia tăng căng thẳng địa chính trị khi cảnh báo Iran rằng “thời gian đang cạn dần” để đạt được thỏa thuận, điều ngay lập tức gây áp lực lên thị trường chứng khoán và kéo Bitcoin giảm theo với vai trò là thước đo thanh khoản toàn cầu. Kết quả là giá đã quay về các mức chưa từng thấy trong nhiều tuần, khiến phe mua rơi vào thế phòng thủ hoàn toàn.

Phân tích kỹ thuật (khung thời gian D1)

Đợt điều chỉnh hiện tại đã kéo giá Bitcoin trực tiếp về vùng hỗ trợ quan trọng quanh 76.756 USD - nơi quyết định xu hướng tâm lý trung hạn của thị trường. Đây cũng là khu vực hội tụ hỗ trợ mạnh được hình thành bởi hai đường trung bình động EMA 50 và EMA 100, vốn trong những tuần gần đây liên tục đóng vai trò là bệ phóng giúp phe bò bật tăng trở lại. Tuy nhiên, nỗ lực đảo chiều giảm trước đó đã bị chặn lại chính tại vùng kháng cự EMA 200 (khoảng 81.736 USD), xác nhận rằng phe bán vẫn đang kiểm soát thị trường khá mạnh. Tình hình càng trở nên tiêu cực hơn khi chỉ báo RSI giảm xuống còn 44,6 điểm, phản ánh sự suy yếu động lượng của phe mua và mở ra dư địa để phe gấu tiếp tục gây áp lực. Trong kịch bản này, nếu nến ngày đóng cửa phá vỡ hoàn toàn vùng hỗ trợ hiện tại, thị trường có thể mở ra một nhịp giảm sâu hơn về vùng 71.150 USD. Ngược lại, nếu giữ được vùng hỗ trợ này, Bitcoin có thể hình thành một đáy cao hơn và mở ra cơ hội quay lại kiểm tra các đỉnh cục bộ trước đó. Nguồn: xStation