Tin đầu ngày: Phố Wall chịu áp lực trước báo cáo lợi nhuận của Nvidia và căng thẳng vùng Vịnh

Phố Wall có một phiên giao dịch trái chiều khi các chỉ số lớn của Mỹ cho thấy bức tranh phân hóa. Dow Jones giữ nhẹ trên mức tham chiếu, S&P 500 giảm khoảng 0,3%, trong khi Nasdaq mất hơn 0,7%.

Áp lực lên chứng khoán Mỹ chủ yếu đến từ sự suy yếu của nhóm công nghệ, vốn vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi kỳ vọng xoay quanh báo cáo lợi nhuận quý rất được mong đợi của Nvidia dự kiến công bố sau phiên đóng cửa ngày thứ Tư. Kết quả này được xem là yếu tố then chốt để duy trì câu chuyện tăng trưởng dựa trên AI hiện tại của thị trường.

Tuy nhiên, mùa báo cáo lợi nhuận hiện tại vẫn có thể được xem là mang tính kỷ lục. Khi bước vào giai đoạn cuối, phần lớn các công ty đã công bố kết quả đều vượt kỳ vọng thị trường một cách đáng kể.

Donald Trump tuyên bố ông kỳ vọng một thỏa thuận hòa bình với Iran sẽ sớm đạt được, đồng thời nhấn mạnh rằng ông không sẵn sàng đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào với Tehran.

Chính quyền Trump vẫn duy trì lập trường cứng rắn, cảnh báo Iran về nguy cơ leo thang tiếp theo, đồng thời phát tín hiệu rằng “những quyết định then chốt” có thể sớm được đưa ra, làm gia tăng bất ổn thị trường và rủi ro về các diễn biến quân sự tiếp theo.

Theo các quan chức Mỹ, đề xuất hạt nhân mới nhất của Iran bị đánh giá là chưa đủ và không phải là bước tiến có ý nghĩa hướng tới một thỏa thuận, khiến tiến trình đàm phán tiếp tục bị hạn chế.

Trong khi đó, Tehran cho rằng các yêu cầu từ phía Mỹ vẫn quá mức, làm sâu sắc thêm bế tắc ngoại giao và gia tăng nguy cơ leo thang nếu các cuộc đàm phán không tạo ra đột phá.

Căng thẳng địa chính trị leo thang cùng sự bất định xoay quanh các cuộc đàm phán hòa bình và khuôn khổ thỏa thuận tiềm năng đã đẩy giá dầu tăng cao hơn, với dầu Brent một lần nữa vượt mốc 110 USD/thùng.

Hợp đồng tương lai khí tự nhiên (Henry Hub) cũng tiếp tục tăng, với giá vượt mốc 3 USD.

Ngược lại, thị trường châu Âu giao dịch tích cực hơn khi sắc xanh chiếm ưu thế trên các chỉ số lớn. FTSE 100 của Anh tăng hơn 1,2%, CAC 40 của Pháp tăng 0,4%, DAX của Đức tăng 1,2%, trong khi IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng hơn 0,7%.

Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố ông không có ý định từ chức và xác nhận sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới.

Kim loại quý ghi nhận nhịp điều chỉnh nhẹ, với vàng dao động quanh mức 4.550 USD/ounce và bạc giao dịch gần 77,5 USD/ounce.