Bước đi chiến lược của Apple trong lĩnh vực AI: Gemini tích hợp vào Siri 📈

Apple thông báo rằng phiên bản tiếp theo của Siri sẽ được vận hành bởi các mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini của Google, đánh dấu một trong những trụ cột quan trọng nhất trong chiến lược AI được làm mới của công ty. Quyết định này nối tiếp mối quan hệ hợp tác kéo dài nhiều năm giữa hai bên và nhằm mở rộng đáng kể năng lực của Apple Foundation Models, đồng thời giới thiệu các tính năng AI tiên tiến hơn mà không làm suy giảm các tiêu chuẩn bảo mật cao của Apple.

Từ góc độ thị trường, thỏa thuận này được xem là bước ngoặt quan trọng đối với Apple, công ty vốn trước đây thể hiện tham vọng AI một cách khá thận trọng. Việc tận dụng công nghệ của Google cho phép Apple đẩy nhanh việc triển khai các giải pháp AI tạo sinh mà không cần xây dựng toàn bộ kiến trúc mô hình từ đầu, trong khi vẫn giữ quyền kiểm soát hoàn toàn đối với cách các tính năng mới được tích hợp vào hệ sinh thái phần cứng và phần mềm của mình.

Đối với Google, quan hệ đối tác này là sự xác nhận rõ ràng cho vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực mô hình AI tiên tiến. Sự hợp tác cũng củng cố hiện diện của Alphabet trong mảng điện toán đám mây và AI, một mặt trận cạnh tranh then chốt trong ngành công nghệ toàn cầu.

Từ góc nhìn nhà đầu tư, khả năng thương mại hóa các chức năng Siri được nâng cấp là điểm được quan tâm đặc biệt. Việc mở rộng năng lực của trợ lý giọng nói có thể, về dài hạn, hỗ trợ tăng trưởng các dịch vụ thuê bao, gia tăng mức độ tương tác của người dùng và củng cố hơn nữa sự trung thành với hệ sinh thái Apple. Tuy nhiên, thị trường cũng nhận thức rằng quá trình tích hợp các giải pháp mới sẽ diễn ra theo từng giai đoạn, do đó tác động ngắn hạn đến kết quả tài chính của Apple sẽ còn hạn chế.

Những điểm chính đáng chú ý đối với thị trường:

Apple sẽ triển khai các mô hình AI Gemini của Google trong phiên bản Siri tiếp theo, qua đó đẩy nhanh việc đưa các tính năng AI tiên tiến ra thị trường.

Thỏa thuận này xây dựng trên mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai công ty, đồng thời tăng cường sức mạnh cho Apple Foundation Models trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn bảo mật cao.

Động thái này được xem là bước tiến quan trọng trong việc làm rõ chiến lược AI của Apple, vốn trước đây bị thị trường đánh giá là thiếu minh bạch.

Đối với Google, thỏa thuận này là sự khẳng định mạnh mẽ vị thế dẫn đầu trong các mô hình AI nền tảng tiên tiến.

Việc nâng cấp Siri có thể gia tăng tiềm năng doanh thu từ dịch vụ thuê bao và thắt chặt hơn sự gắn kết của người dùng với hệ sinh thái Apple.

Quá trình tích hợp sẽ diễn ra theo từng giai đoạn, do đó tác động ngắn hạn lên kết quả tài chính sẽ ở mức hạn chế.

