Tổng quan thị trường: Các chỉ số cố gắng duy trì đà phục hồi bất chấp giá dầu tăng 🗽 Cổ phiếu Broadcom leo dốc

Tâm lý thị trường cổ phiếu toàn cầu vẫn khá lạc quan, dù giá dầu trên thị trường quốc tế tiếp tục duy trì ở mức cao, hiện đang tiến gần 84 USD/thùng và đã tăng hơn 20% từ đầu năm.

Cuộc chiến tại Trung Đông vẫn tiếp diễn và theo phát biểu của phía Israel hôm qua, xung đột có thể kéo dài ít nhất thêm hai tuần nữa. Đồng thời, thị trường cũng đang hy vọng tuyến vận tải qua Eo biển Hormuz sẽ dần được mở lại. Iran chưa cho thấy bất kỳ ý định nào về việc đàm phán với Mỹ và đã phủ nhận các thông tin về các cuộc trao đổi không chính thức với CIA.

Mỹ được kỳ vọng sẽ triển khai tàu hải quân hộ tống các tàu thương mại, và hôm nay Bloomberg dẫn nguồn quân sự cho biết Iran sẽ tôn trọng quyền tự do hàng hải tại eo biển này. Tuy nhiên, các tuyên bố này mâu thuẫn với những báo cáo về các tàu tiếp tục bị tấn công bằng drone gần khu vực eo biển, trong khi cước vận tải biển đã tăng mạnh lên mức chưa từng có.

Các chỉ số chứng khoán châu Âu phần lớn đang tăng, dù tâm lý tại Phố Wall trước giờ mở cửa khá trái chiều. Bitcoin vẫn dao động quanh 72.000 USD, trong khi kim loại quý gần như đi ngang - vàng giao dịch quanh 5.160 USD/ounce.

Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới, đang cố gắng tiết kiệm nhiên liệu bằng cách tạm ngừng xuất khẩu dầu diesel và xăng. Thị trường châu Á phục hồi sau đợt bán tháo hôm thứ Tư, với chỉ số MSCI Asia Pacific tăng 2,4%. Hàn Quốc dẫn đầu đà phục hồi, khi Kospi tăng 10% và Kosdaq tăng 14%, nhờ cổ phiếu các hãng chip Samsung và SK Hynix bật tăng trở lại sau đợt bán tháo hoảng loạn trước đó. Hợp đồng tương lai chỉ số Mỹ đang giao dịch trái chiều. Các công ty chip và phần mềm châu Âu tăng giá sau khi Broadcom công bố dự báo doanh thu vượt kỳ vọng, khiến cổ phiếu tăng hơn 6% trong giao dịch trước giờ mở cửa tại Mỹ. CEO Hock Tan cho biết doanh số chip AI của công ty có thể vượt 100 tỷ USD vào năm tới.

Tin tức cổ phiếu châu Âu

Alfa Laval: Morgan Stanley nâng khuyến nghị lên Equal-weight (từ Underweight), kỳ vọng đơn hàng mảng Marine có thể vượt dự báo trong năm nay.

Wizz Air: Gián đoạn tại Trung Đông có thể khiến lợi nhuận ròng FY2026 thấp hơn mức hướng dẫn trước đó (từ +25 triệu € đến -25 triệu €).

Heidelberg Materials: Citi nâng khuyến nghị lên Buy (từ Neutral), cho rằng đợt bán tháo gần đây do lo ngại về thị trường carbon EU đã bị phản ứng quá mức.

Davide Campari: Cổ phiếu tăng trước giờ mở cửa thị trường Mỹ sau khi EBITDA vượt kỳ vọng. Citi đánh giá kết quả tổng thể vững chắc, còn RBC nhấn mạnh tăng trưởng doanh thu quý IV ấn tượng.

Schaeffler và Deutz: Được thêm vào chỉ số mDAX (mid-cap) của Đức.

TORM: Cổ phiếu giảm sau khi Oaktree thông báo khả năng bán cổ phần trị giá khoảng 79,5 triệu USD tại công ty vận hành đội tàu chở dầu.

Thay đổi khuyến nghị của các nhà phân tích tại châu Âu

Nâng hạng

Aker BP → Neutral (JPMorgan); Giá mục tiêu: 308 NOK

Alfa Laval → Equal-weight (Morgan Stanley)

Athens International Airport → Equal-weight (Barclays)

DSV → Buy (ABG); Giá mục tiêu: 1,900 NOK

EnQuest → Overweight (JPMorgan); Giá mục tiêu: 25p

Heidelberg Materials → Buy (Citi); Giá mục tiêu: 220 EUR

Inditex → Buy (Deutsche Bank); Giá mục tiêu: 63 EUR

Schweiter → Add (Baader Helvea); Giá mục tiêu: 289 CHF

Softcat → Neutral (UBS); Giá mục tiêu: 1,225p

Traton → Buy (Pareto Securities); Giá mục tiêu: 35,64 €

Vistry Group → Buy (Stifel); Giá mục tiêu: 610p

Hạ hạng

Aker BP → Sell (ABG); Giá mục tiêu: 260 NOK

Domino’s Pizza Group → Sell (Deutsche Bank); Giá mục tiêu: 175p

Duell → Reduce (Inderes); Giá mục tiêu: 2,80 €

Flughafen Wien → Neutral (Oddo BHF); Giá mục tiêu: 55 €

Keller → Hold (Deutsche Bank); Giá mục tiêu: 2,200p

Segro → Hold (Peel Hunt); Giá mục tiêu: 825p

TF1 → Underweight (Barclays); Giá mục tiêu: 7 €

Var Energi → Sell (ABG); Giá mục tiêu: 33 NOK

DE40 (DAX, khung thời gian D1)

Hợp đồng tương lai DAX của Đức đang cố gắng duy trì đà tăng, mặc dù tốc độ tăng đã chậm lại đôi chút. Tuy nhiên, bóng nến dưới dài của ba cây nến gần nhất cho thấy sự quan tâm mua duy trì, với hợp đồng một lần nữa bật lên từ ngưỡng hỗ trợ EMA200 (đường màu đỏ).

Nguồn: xStation5

