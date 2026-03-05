Tổng quan thị trường: Các chỉ số cố gắng duy trì đà phục hồi bất chấp giá dầu tăng 🗽 Cổ phiếu Broadcom leo dốc

Tâm lý thị trường cổ phiếu toàn cầu vẫn khá lạc quan, dù giá dầu trên thị trường quốc tế tiếp tục duy trì ở mức cao, hiện đang tiến gần 84 USD/thùng và đã tăng hơn 20% từ đầu năm.
-
Cuộc chiến tại Trung Đông vẫn tiếp diễn và theo phát biểu của phía Israel hôm qua, xung đột có thể kéo dài ít nhất thêm hai tuần nữa. Đồng thời, thị trường cũng đang hy vọng tuyến vận tải qua Eo biển Hormuz sẽ dần được mở lại. Iran chưa cho thấy bất kỳ ý định nào về việc đàm phán với Mỹ và đã phủ nhận các thông tin về các cuộc trao đổi không chính thức với CIA.
-
Mỹ được kỳ vọng sẽ triển khai tàu hải quân hộ tống các tàu thương mại, và hôm nay Bloomberg dẫn nguồn quân sự cho biết Iran sẽ tôn trọng quyền tự do hàng hải tại eo biển này. Tuy nhiên, các tuyên bố này mâu thuẫn với những báo cáo về các tàu tiếp tục bị tấn công bằng drone gần khu vực eo biển, trong khi cước vận tải biển đã tăng mạnh lên mức chưa từng có.
-
Các chỉ số chứng khoán châu Âu phần lớn đang tăng, dù tâm lý tại Phố Wall trước giờ mở cửa khá trái chiều. Bitcoin vẫn dao động quanh 72.000 USD, trong khi kim loại quý gần như đi ngang - vàng giao dịch quanh 5.160 USD/ounce.
Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới, đang cố gắng tiết kiệm nhiên liệu bằng cách tạm ngừng xuất khẩu dầu diesel và xăng. Thị trường châu Á phục hồi sau đợt bán tháo hôm thứ Tư, với chỉ số MSCI Asia Pacific tăng 2,4%. Hàn Quốc dẫn đầu đà phục hồi, khi Kospi tăng 10% và Kosdaq tăng 14%, nhờ cổ phiếu các hãng chip Samsung và SK Hynix bật tăng trở lại sau đợt bán tháo hoảng loạn trước đó. Hợp đồng tương lai chỉ số Mỹ đang giao dịch trái chiều. Các công ty chip và phần mềm châu Âu tăng giá sau khi Broadcom công bố dự báo doanh thu vượt kỳ vọng, khiến cổ phiếu tăng hơn 6% trong giao dịch trước giờ mở cửa tại Mỹ. CEO Hock Tan cho biết doanh số chip AI của công ty có thể vượt 100 tỷ USD vào năm tới.
Tin tức cổ phiếu châu Âu
-
Alfa Laval: Morgan Stanley nâng khuyến nghị lên Equal-weight (từ Underweight), kỳ vọng đơn hàng mảng Marine có thể vượt dự báo trong năm nay.
-
Wizz Air: Gián đoạn tại Trung Đông có thể khiến lợi nhuận ròng FY2026 thấp hơn mức hướng dẫn trước đó (từ +25 triệu € đến -25 triệu €).
-
Heidelberg Materials: Citi nâng khuyến nghị lên Buy (từ Neutral), cho rằng đợt bán tháo gần đây do lo ngại về thị trường carbon EU đã bị phản ứng quá mức.
-
Davide Campari: Cổ phiếu tăng trước giờ mở cửa thị trường Mỹ sau khi EBITDA vượt kỳ vọng. Citi đánh giá kết quả tổng thể vững chắc, còn RBC nhấn mạnh tăng trưởng doanh thu quý IV ấn tượng.
-
Schaeffler và Deutz: Được thêm vào chỉ số mDAX (mid-cap) của Đức.
-
TORM: Cổ phiếu giảm sau khi Oaktree thông báo khả năng bán cổ phần trị giá khoảng 79,5 triệu USD tại công ty vận hành đội tàu chở dầu.
Thay đổi khuyến nghị của các nhà phân tích tại châu Âu
Nâng hạng
-
Aker BP → Neutral (JPMorgan); Giá mục tiêu: 308 NOK
-
Alfa Laval → Equal-weight (Morgan Stanley)
-
Athens International Airport → Equal-weight (Barclays)
-
DSV → Buy (ABG); Giá mục tiêu: 1,900 NOK
-
EnQuest → Overweight (JPMorgan); Giá mục tiêu: 25p
-
Heidelberg Materials → Buy (Citi); Giá mục tiêu: 220 EUR
-
Inditex → Buy (Deutsche Bank); Giá mục tiêu: 63 EUR
-
Schweiter → Add (Baader Helvea); Giá mục tiêu: 289 CHF
-
Softcat → Neutral (UBS); Giá mục tiêu: 1,225p
-
Traton → Buy (Pareto Securities); Giá mục tiêu: 35,64 €
-
Vistry Group → Buy (Stifel); Giá mục tiêu: 610p
Hạ hạng
-
Aker BP → Sell (ABG); Giá mục tiêu: 260 NOK
-
Domino’s Pizza Group → Sell (Deutsche Bank); Giá mục tiêu: 175p
-
Duell → Reduce (Inderes); Giá mục tiêu: 2,80 €
-
Flughafen Wien → Neutral (Oddo BHF); Giá mục tiêu: 55 €
-
Keller → Hold (Deutsche Bank); Giá mục tiêu: 2,200p
-
Segro → Hold (Peel Hunt); Giá mục tiêu: 825p
-
TF1 → Underweight (Barclays); Giá mục tiêu: 7 €
-
Var Energi → Sell (ABG); Giá mục tiêu: 33 NOK
DE40 (DAX, khung thời gian D1)
Hợp đồng tương lai DAX của Đức đang cố gắng duy trì đà tăng, mặc dù tốc độ tăng đã chậm lại đôi chút. Tuy nhiên, bóng nến dưới dài của ba cây nến gần nhất cho thấy sự quan tâm mua duy trì, với hợp đồng một lần nữa bật lên từ ngưỡng hỗ trợ EMA200 (đường màu đỏ).
Nguồn: xStation5
Nguồn: xStation5
Cổ phiếu RyanAir chịu áp lực trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông 📉
🚩Chỉ số US500 suy yếu trước khi phố Wall mở cửa, chỉ số VIX tăng vọt 6%
CẬP NHẬT MỚI: US500 tăng khi các quan chức quân đội đưa ra nhận định về eo biển Hormuz.
Iran: Tổng quan và triển vọng tình hình
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.