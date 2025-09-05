Bước ngoặt của thị trường, liệu có bất ngờ nào với NFP tháng 8?

19:30 giờ VN – Báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ sẽ được công bố. Các nhà kinh tế dự báo số liệu việc làm tháng 8 sẽ đạt 75.000, nhỉnh hơn so với mức 73.000 của tháng 7. Tỷ lệ thất nghiệp được kỳ vọng tăng nhẹ lên 4,3% từ 4,2%, trong khi thu nhập bình quân theo giờ dự kiến giảm xuống mức tăng 3,8%/năm từ 3,9%. Giới đầu tư cũng sẽ theo dõi sát các điều chỉnh số liệu trước đó, sau khi tháng trước đã có một đợt điều chỉnh giảm mạnh 258.000 việc làm cho tháng 5 và 6. Chính con số này đã khiến Donald Trump tức giận, dẫn đến việc ông sa thải người đứng đầu Cục Thống kê Lao động. Từ đó, căng thẳng giữa Tổng thống và Fed leo thang, kéo theo sự tái định hình kỳ vọng lãi suất, với hàng loạt đợt cắt giảm được thị trường định giá. Thông thường, chính trị và báo cáo việc làm ít liên quan, nhưng lần này mức độ nhạy cảm lại rất lớn. Dù tác động lên thị trường tài chính hiện tại còn hạn chế - khi trái phiếu và chứng khoán Mỹ đều đang vượt trội so với các thị trường toàn cầu - thì ý nghĩa chính trị kinh tế của số liệu hôm nay khiến rủi ro trở nên cao hơn.

Một báo cáo mang tính bước ngoặt cho năm 2025

Có cảm giác rằng báo cáo tháng 8 này có thể trở thành bước ngoặt quan trọng cho thị trường tài chính. Một kết quả sát kỳ vọng sẽ xác nhận sự chậm lại rõ rệt của thị trường lao động Mỹ, nối tiếp chuỗi dữ liệu việc làm yếu gần đây: số lượng vị trí tuyển dụng giảm, báo cáo ADP chỉ ghi nhận 54.000 việc làm trong khu vực tư nhân và đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6. Tổng thể, những dữ liệu này đang phác họa bức tranh về một thị trường lao động đang suy yếu nhanh chóng.

Bối cảnh thị trường

Trước thềm báo cáo việc làm, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất đã hoàn toàn định giá khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Xác suất cắt giảm tiếp trong tháng 12 ở mức 87% và tháng 10 là 57%. Từ nay đến đầu năm 2027, thị trường Fed Fund Futures dự báo 6 lần cắt giảm, cao hơn nhiều so với kỳ vọng ở Anh hay châu Âu. Tại Anh, lãi suất trung hòa có thể gần mức 4%, trong khi tại Mỹ mức trung hòa hiện được xem là dưới 3%.

Rủi ro từ báo cáo NFP bất ngờ tích cực

Do việc định giá lại kỳ vọng lãi suất của Mỹ diễn ra nhanh chóng trong vài tháng qua, rủi ro lớn nhất đối với thị trường chính là một con số việc làm vượt kỳ vọng trong báo cáo hôm nay. Mặc dù lịch sử cho thấy số liệu việc làm tháng 8 thường gây thất vọng, một số chuyên gia lại dự báo báo cáo lần này có thể cho thấy bức tranh ít u ám hơn về thị trường lao động Mỹ.

Có một vài lý do để tin rằng tăng trưởng việc làm có thể mạnh hơn dự kiến:

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đang có xu hướng giảm, xuống mức thấp nhất từ năm 2023, khiến tỷ lệ thất nghiệp bị kìm giữ ở mức thấp một cách “giả tạo” do nhiều người rời khỏi lực lượng lao động và không được tính là thất nghiệp.

Một số chỉ báo khác cho thấy kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng. Ví dụ, chỉ số ISM dịch vụ đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2, nhờ sự bùng nổ của đơn hàng mới và hoạt động kinh doanh cải thiện mạnh. Điều này tạo tín hiệu tích cực cho triển vọng sắp tới.

Bởi thị trường lao động là chỉ báo trễ, nên sự suy yếu gần đây có thể chỉ là tạm thời, đặc biệt khi các dữ liệu niềm tin đang phục hồi.

Tác động thị trường

Bối cảnh thị trường trước báo cáo có một số điểm đáng chú ý: S&P 500 vừa lập kỷ lục vào thứ Năm và trái phiếu kho bạc Mỹ đang vượt trội so với lợi suất trái phiếu chính phủ Anh và châu Âu trong năm 2025. Do đó, nếu báo cáo NFP không tệ như dự đoán, có thể xảy ra ba kịch bản:

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh. Điều này có thể khiến kỳ vọng lãi suất giảm, mặc dù cắt giảm lãi suất vào tháng 9 gần như đã được thị trường định giá chắc chắn. Tuy nhiên, một báo cáo việc làm mạnh hơn có thể làm nghi ngờ khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Cổ phiếu giảm. Mùa công bố lợi nhuận, đặc biệt là các điều chỉnh tăng, là động lực chính cho thị trường chứng khoán Mỹ gần đây. Khi mùa công bố lợi nhuận sắp kết thúc, thị trường mất đi trụ cột hỗ trợ. Nếu kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất giảm sau báo cáo việc làm mạnh, giá cổ phiếu Mỹ, đặc biệt là 7 cổ phiếu công nghệ lớn, có thể chịu áp lực.

Giá vàng giảm. Một trong những động lực giúp vàng đạt mức cao kỷ lục gần đây là kỳ vọng về cắt giảm lãi suất của Mỹ và tác động của nó đến lạm phát. Nếu các dự đoán cắt giảm lãi suất giảm bớt, lo ngại lạm phát sẽ giảm, làm giảm sức hấp dẫn của vàng – công cụ phòng ngừa lạm phát nổi tiếng nhất thế giới.

Tóm lại, báo cáo này có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường và còn có thể tác động chính trị nếu Tổng thống Trump không hài lòng với kết quả.

