DE40: Porsche bị loại khỏi chỉ số DAX, ngành công nghiệp Đức suy yếu

Phiên giao dịch hôm nay trên thị trường chứng khoán Đức ghi nhận những thay đổi đáng chú ý trong thành phần của chỉ số DAX. Sự kiện lớn nhất là thông báo Porsche AG sẽ rời khỏi chỉ số chuẩn chỉ sau ba năm niêm yết. Công ty đã phải đối mặt với sự kết hợp giữa thuế quan của Mỹ, nhu cầu xe điện suy yếu và doanh số giảm tại Trung Quốc. Hiện tại, hầu hết các chỉ số châu Âu đang ghi nhận mức tăng nhẹ. Dẫn đầu là NED25 và AUT20 với mức tăng khoảng 0,2%. Trong khi đó, ITA40 và SPA35 giảm khoảng 0,1%. Chỉ số DE40 duy trì quanh mức mở cửa.

Đồng thời, hoạt động từ các nhà phân tích đầu tư cũng sôi động. Mercedes-Benz nhận được khuyến nghị “outperform” với tiềm năng tăng trưởng 13%, còn Heidelberg Materials được Goldman Sachs đưa ra khuyến nghị “mua” với tiềm năng tăng trưởng lên tới 26%.

Điều này cho thấy mức độ ảnh hưởng mạnh mẽ của môi trường vĩ mô và địa chính trị ngay cả đối với những nhà sản xuất ô tô danh tiếng nhất. Ngoài Porsche, Sartorius AG cũng sẽ rời khỏi DAX và sẽ được thay thế bởi GEA Group và Scout24 – cả hai công ty đều đã tăng giá đáng kể trong những tháng gần đây.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô:

Hôm nay, dữ liệu công bố cho thấy đơn đặt hàng công nghiệp mới của Đức giảm tháng thứ ba liên tiếp, cho thấy lo ngại về tình hình kinh tế Đức là có cơ sở.

Đơn đặt hàng nhà máy M/M

Công bố: -2,9% (Dự báo: 0,4%, Trước đó: -0,2%)

Đơn đặt hàng nhà máy Y/Y

Công bố: -3,4% (Trước đó: 1,7%)

Trong khi đó, dữ liệu bán lẻ của Anh lại tốt hơn một chút, cho thấy tình hình người tiêu dùng Anh có thể chưa tệ như một số nhà phân tích lo ngại.

Bán lẻ Y/Y:

Công bố 1,1% (Dự báo: 1,2%, Trước đó: 0,9%)

Bán lẻ M/M:

Công bố 0,6% (Dự báo: 0,2%, Trước đó: -0,3%)



Biểu đồ chỉ số DE40 (khung thời gian D1)

Nguồn: Xstation

Giá đã bảo vệ thành công tại mức hỗ trợ mạnh FIBO 38,2, được củng cố thêm bởi đường EMA100. Sau đó, giá nhanh chóng bật lên từ kháng cự và trở lại trên đường xu hướng gần nhất, nơi nó hiện đang duy trì. Để quay lại vùng đỉnh và tiệm cận biên trên của kênh xu hướng, giá cần vượt qua vùng quanh FIBO 23,6, nơi cũng có đường EMA50. Mức kháng cự này càng được củng cố bởi một loạt đáy cục bộ trong vài tháng gần đây.

Tin tức doanh nghiệp

Porsche AG (PAH3.DE) - Thương hiệu xe thể thao danh tiếng của Đức rời khỏi DAX sau chưa đầy ba năm do ba lần hạ dự báo và áp lực từ thuế quan ô tô Mỹ. Cổ phiếu mất 33% giá trị trong năm qua.

Mercedes-Benz (MBG.DE) – CICC đưa ra khuyến nghị “outperform” với giá mục tiêu 60 EUR, tức tiềm năng tăng 13%. Cổ phiếu tăng 1% khi mở cửa.

Heidelberg Materials (HEI.DE) – Goldman Sachs khuyến nghị “mua” với giá mục tiêu 240 EUR, tăng 26% so với giá hiện tại. Cổ phiếu tăng 0,5% khi mở cửa.

E.On (EOAN.DE) – Đã bán công ty Gas Distribution tại Séc cho GasNet.

Sartorius AG (SRT.DE) – Cũng sẽ bị loại ra khỏi chỉ số DAX, nhưng cổ phiếu vẫn ghi nhận mức tăng 2,2% ngoài phiên.