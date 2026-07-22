Ca cao giảm 5% trong bối cảnh tồn kho trên ICE tăng

Hợp đồng tương lai ca cao ICE (COCOA) tiếp tục chịu áp lực giảm, mất khoảng 5% xuống 5.300 USD/tấn, khi đồng USD mạnh hơn và lượng tồn kho trên ICE gia tăng tiếp tục gây sức ép lên thị trường. Trong khi đó, nhà đầu tư đang đánh giá liệu sự phục hồi của nhu cầu toàn cầu cùng những rủi ro thời tiết tại khu vực Tây Phi có đủ khả năng bù đắp cho dấu hiệu nguồn cung ca cao gia tăng trong những tháng tới hay không.

Những điểm chính

Giá ca cao tiếp tục chịu áp lực sau khi tồn kho ca cao được ICE theo dõi tăng lên mức cao nhất trong hai năm, đạt 3,28 triệu bao.

Dữ liệu nghiền ca cao cho thấy bức tranh nhu cầu trái chiều: châu Âu giảm 4,6% so với cùng kỳ, trong khi Bắc Mỹ (+7,7%) và châu Á (+25%) ghi nhận mức tăng trưởng mạnh hơn kỳ vọng.

Áp lực giảm giá gia tăng do điều kiện nguồn cung được cải thiện, bao gồm xuất khẩu ca cao của Nigeria tăng 30% so với cùng kỳ trong tháng 6 và lượng ca cao nhập kho từ Bờ Biển Ngà tăng cao hơn.

Trong trung hạn, giá vẫn nhận được hỗ trợ từ rủi ro thời tiết liên quan đến El Niño, có thể làm xấu đi điều kiện canh tác tại Tây Phi và làm giảm sản lượng thu hoạch trong tương lai.

Nhu cầu vẫn chưa đồng đều, nhưng ngành ca cao bắt đầu phục hồi

Tuần trước, thị trường phản ứng tiêu cực sau khi Hiệp hội Ca cao châu Âu công bố dữ liệu cho thấy lượng nghiền ca cao tại châu Âu giảm 4,6% so với cùng kỳ, đánh dấu mức thấp nhất trong quý II trong vòng sáu năm. Tuy nhiên, lo ngại về nhu cầu toàn cầu phần nào được giảm bớt nhờ dữ liệu tích cực hơn nhiều từ Bắc Mỹ và châu Á.

Lượng nghiền ca cao tại Bắc Mỹ tăng 7,7% so với cùng kỳ, trái với kỳ vọng giảm của thị trường, trong khi lượng nghiền tại châu Á tăng mạnh 25%, vượt xa dự báo. Một tín hiệu tích cực khác đến từ Barry Callebaut, nhà chế biến ca cao lớn nhất thế giới, khi công ty ghi nhận doanh số tăng trưởng 5,7% hàng năm trong quý tài chính thứ ba, đánh dấu lần đầu tiên doanh số tăng so với cùng kỳ trong hơn hai năm.

Nguồn cung cải thiện gây áp lực lên giá bất chấp lo ngại thời tiết dài hạn

Trong những tuần gần đây, thị trường nhận được nhiều tín hiệu cho thấy điều kiện nguồn cung đang được cải thiện. Xuất khẩu ca cao của Nigeria tăng 30% so với cùng kỳ trong tháng 6, trong khi lượng ca cao nhập kho tại Bờ Biển Ngà tăng 21% kể từ đầu niên vụ hiện tại so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lượng tồn kho ca cao được ICE theo dõi đã tăng lên mức cao nhất trong hai năm, tạo thêm áp lực giảm giá.

Tuy nhiên, triển vọng mùa vụ trong tương lai vẫn còn nhiều bất ổn. Các khảo sát ban đầu cho thấy vụ ca cao chính của Bờ Biển Ngà trong niên vụ 2026/27 có thể đạt khoảng 1,8 triệu tấn, thấp hơn khoảng 18% so với mùa vụ trước. Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ cho rằng hiện tượng El Niño năm nay có thể trở thành một trong những đợt mạnh nhất trong hơn 75 năm, làm gia tăng nguy cơ hạn hán tại Tây Phi và ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng ca cao trong tương lai. Do đó, dù chịu áp lực trong ngắn hạn từ lượng tồn kho tăng và đồng USD mạnh hơn, các yếu tố cơ bản trong trung hạn của thị trường ca cao vẫn tương đối tích cực.

COCOA (D1)

Giá ca cao đã giảm hơn 15% so với mức đỉnh cục bộ gần đây, khi thị trường từng tăng lên mức 6.650 USD/tấn, cao nhất kể từ mùa thu năm 2025.

Nguồn: xStation5