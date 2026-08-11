⬆️Dầu trở lại trên $88

Biến động trên thị trường dầu trong phiên hôm nay đang ở mức khá cao, liên quan đến việc liên tục xuất hiện những thông tin trái chiều. Giá dầu Brent đã trở lại quanh mức 88 USD/thùng, trong khi khả năng giá tăng hướng tới 100 USD/thùng ngày càng trở nên thực tế hơn, khi các yếu tố cung cầu vẫn thắt chặt và giá đã kiểm định mức 90 USD/thùng trong phiên hôm nay. Những thông tin ngoại giao trái chiều, các hành động leo thang mới tại Trung Đông và những điểm nghẽn logistics tại châu Âu đang khiến biến động gia tăng trở lại, mặc dù rõ ràng gần như không bên nào muốn tình hình tiếp tục leo thang vượt khỏi mức hiện tại.

Bế tắc ngoại giao xoay quanh eo biển Hormuz

Bất chấp những tuyên bố lạc quan từ Bộ Ngoại giao Pakistan về một thỏa thuận được cho là sắp đạt được, tình hình quanh điểm nghẽn hàng hải quan trọng này đang trở nên căng thẳng hơn. Donald Trump yêu cầu Tehran bồi thường cho những thiệt hại liên quan đến hàng thập kỷ xung đột. Đáp lại, các cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa cho đến khi Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, giải phóng các tài sản bị đóng băng và chấm dứt các hoạt động quân sự trong khu vực. Điều này có ý nghĩa gì đối với thị trường? Trong 10 ngày đầu tháng 8, không có bất kỳ tàu chở dầu siêu lớn VLCC nào rời cảng Kharg của Iran. Đáng chú ý, một số báo cáo truyền thông còn cho rằng Iran có thể chờ đến năm 2029 để đàm phán về việc mở lại eo biển Hormuz, tức là cho đến khi nhiệm kỳ của Donald Trump kết thúc.

Giao tranh gia tăng và tình trạng tê liệt logistics

Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và tuyến đường thương mại đang gây ra tác động ngày càng lớn:

Yemen và Biển Đỏ: Lực lượng Houthi đã làm tê liệt nhà máy lọc dầu Aramco tại Jazan với công suất 400.000 thùng/ngày, khiến cơ sở này phải ngừng hoạt động cho đến tháng 9, đồng thời tiếp tục tấn công các tàu thương mại, khiến nhiều thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng.

Libya và hoạt động của các nhà máy lọc dầu: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng (force majeure) sau vụ tấn công bằng drone nhằm vào nhà máy lọc dầu Zawiya.

Tồn kho tại châu Á suy giảm và phản ứng từ OPEC

Bất chấp các lệnh phong tỏa, sản lượng dầu của OPEC đã tăng thêm 1,17 triệu thùng/ngày trong tháng 7, lên mức 19,9 triệu thùng/ngày, chủ yếu nhờ Iraq và Kuwait. Trong khi đó, tồn kho dầu tại tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc đã giảm tới 35 triệu thùng trong tháng 7, tương đương mức giảm khoảng 1,1 triệu thùng/ngày. Các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc, thường được gọi là "teapots", đang chuẩn bị đẩy mạnh mua dầu thô từ Iran và Nga ngay khi các tuyến vận chuyển được khai thông.

Giá dầu hiện vẫn đang duy trì xu hướng tăng, mặc dù thị trường đã chứng kiến một nhịp điều chỉnh trong phiên. Việc giá đóng cửa trên hoặc dưới mức Fibonacci 61,8% của toàn bộ nhịp tăng gần đây liên quan đến chiến tranh có thể tạo động lực cho diễn biến giá trong các phiên tiếp theo. Nguồn: xStation5