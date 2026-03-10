📈US100 bật tăng vượt lên trên đường EMA 100

Phố Wall cuối cùng đã quay trở lại đà tăng sau khởi đầu phiên giao dịch đầy căng thẳng, được hỗ trợ bởi sự sụt giảm mạnh của giá dầu Brent và kỳ vọng rằng các quốc gia thuộc Cơ quan Năng lượng Quốc tế và Nhóm G7 có thể sử dụng kho dự trữ dầu chiến lược. Các chỉ số đang bù đắp lại mức giảm trong buổi sáng liên quan đến sự leo thang của cuộc chiến với Iran và các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ. Đồng thời, nhà đầu tư bắt đầu điều chỉnh vị thế với kỳ vọng cuộc xung đột sẽ ngắn hơn và rủi ro về cú sốc nguồn cung kéo dài sẽ thấp hơn.

Dow Jones Industrial Average tăng khoảng 0,5%, S&P 500 tăng 0,4%, và Nasdaq Composite tăng 0,6%, phản ánh tâm lý thị trường cải thiện sau sự phục hồi hôm thứ Hai từ mức “đáy do chiến tranh”. Việc giá Brent giảm xuống dưới 90 USD giúp giảm bớt lo ngại về khả năng chi phí năng lượng tiếp tục tăng mạnh, đồng thời thúc đẩy dòng vốn chuyển từ các tài sản phòng thủ sang các tài sản rủi ro hơn, bao gồm các công ty tăng trưởng đại diện bởi Nasdaq 100.

Cùng lúc đó, thông báo về cuộc họp khẩn của IEA và các tín hiệu sẵn sàng giải phóng dự trữ dầu đang đóng vai trò như một “tấm lưới an toàn” cho thị trường chứng khoán, ngay cả khi nguy cơ gián đoạn nguồn cung thực tế từ Hormuz vẫn là mối đe dọa đối với sự ổn định của thị trường dầu mỏ.

Đây là lần thứ ba trong 10 tháng gần đây hợp đồng Nasdaq 100 (US100) bảo vệ thành công vùng đường trung bình động EMA 200 ngày, và động lực tăng hôm nay đang đẩy hợp đồng lên trên đường EMA 100 ngày. Trong trung hạn, điều này cho thấy xu hướng tăng được xác định bởi các đường trung bình này vẫn còn nguyên vẹn. Giá dầu sẽ là yếu tố then chốt đối với diễn biến tiếp theo của US100, vì đây là yếu tố phản ánh rõ nhất nỗi lo của thị trường về cuộc xung đột đang diễn ra tại Vịnh Ba Tư. Biểu đồ bên dưới cho thấy mối tương quan nghịch giữa US100 và OIL trong những ngày gần đây.

Nguồn: xStation