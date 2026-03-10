Thị trường nổi bật: Chỉ số JP225 tăng vọt sau khi GDP được điều chỉnh tăng 📈 Nhật Bản đã trở lại cuộc chơi❓

Hợp đồng chỉ số Nikkei 225 (JP225) của Japan đang mở rộng đà phục hồi của ngày hôm qua thêm khoảng 0,9%, tiến gần đến một phép thử xu hướng tăng tại đường trung bình động hàm mũ 30 ngày (EMA30). Tâm lý lạc quan trong phiên giao dịch châu Á không chỉ đến từ kỳ vọng cao về việc hạ nhiệt xung đột Trung Đông sau các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mà còn nhờ những dữ liệu kinh tế tích cực mang lại hy vọng về sự phục hồi của nền kinh tế Nhật Bản sau thời gian dài trì trệ.

Hiện tại, JP225 đang giao dịch ngay dưới đường EMA30 và mức thoái lui Fibonacci 38,2% của nhịp giảm gần nhất, trong khi chỉ báo RSI ở trạng thái trung tính, cho phép khả năng tiếp tục tăng giá. Mặc dù sự lạc quan dựa trên các phát biểu của Trump vẫn khá mong manh, nhưng các yếu tố cơ bản của kinh tế Nhật Bản cho thấy triển vọng cải thiện thực sự. Nguồn: xStation 5.

Điều gì đang thúc đẩy JP225 hôm nay?