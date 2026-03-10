Thị trường nổi bật: Chỉ số JP225 tăng vọt sau khi GDP được điều chỉnh tăng 📈 Nhật Bản đã trở lại cuộc chơi❓

Hợp đồng chỉ số Nikkei 225 (JP225) của Japan đang mở rộng đà phục hồi của ngày hôm qua thêm khoảng 0,9%, tiến gần đến một phép thử xu hướng tăng tại đường trung bình động hàm mũ 30 ngày (EMA30). Tâm lý lạc quan trong phiên giao dịch châu Á không chỉ đến từ kỳ vọng cao về việc hạ nhiệt xung đột Trung Đông sau các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mà còn nhờ những dữ liệu kinh tế tích cực mang lại hy vọng về sự phục hồi của nền kinh tế Nhật Bản sau thời gian dài trì trệ.
Hiện tại, JP225 đang giao dịch ngay dưới đường EMA30 và mức thoái lui Fibonacci 38,2% của nhịp giảm gần nhất, trong khi chỉ báo RSI ở trạng thái trung tính, cho phép khả năng tiếp tục tăng giá. Mặc dù sự lạc quan dựa trên các phát biểu của Trump vẫn khá mong manh, nhưng các yếu tố cơ bản của kinh tế Nhật Bản cho thấy triển vọng cải thiện thực sự. Nguồn: xStation 5.
Điều gì đang thúc đẩy JP225 hôm nay?
Donald Trump cho rằng cuộc chiến liên quan đến Iran có thể sớm kết thúc, đồng thời nhấn mạnh rằng tiến độ của Mỹ đang đi nhanh hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu kéo dài 4–5 tuần cho chiến dịch quân sự. Các thị trường toàn cầu phản ứng ngay lập tức với tâm lý hưng phấn. Hợp đồng Nasdaq 100 (US100) tăng khoảng 0,9%, trong khi chỉ số đo lường mức độ sợ hãi của thị trường – CBOE Volatility Index – giảm mạnh 4,3%. Các thị trường châu Âu cũng đồng loạt tăng, với Euro Stoxx 50 (EU50) tăng khoảng 0,8%.
Số liệu cuối cùng về GDP quý IV/2025 của Nhật Bản cũng được điều chỉnh tăng, giúp xóa bớt tâm lý bi quan của nhà đầu tư sau khi GDP trước đó suy yếu do tác động từ chính sách thương mại của Mỹ trong năm 2025. Tăng trưởng theo quý được nâng từ 0,1% lên 0,3%, tương đương mức tăng trưởng 1,3% theo năm.
Động lực chính đến từ chi tiêu đầu tư vốn của doanh nghiệp, tăng 1,3% theo quý so với mức dự báo 0,2%. Sau giai đoạn kết quả kinh doanh khả quan, bất ổn giảm bớt và chính sách tiền tệ vẫn nới lỏng, các doanh nghiệp đã quyết định tăng đáng kể nguồn vốn dành cho phát triển kinh doanh.
Ngoài ra, lần đầu tiên sau hơn một năm, tiền lương thực tế tại Nhật Bản tăng trở lại (+1,4%), điều này thúc đẩy tiêu dùng của người dân tăng 0,3% theo quý, cao hơn mức dự báo 0,1%. Chi tiêu lớn trong mùa lễ hội cuối năm cùng với tâm lý lạc quan về các giải pháp giảm chi phí sinh hoạt do Thủ tướng Sanae Takaichi đề xuất — chẳng hạn thuế VAT 0% đối với thực phẩm hoặc giảm phí năng lượng — cũng góp phần hỗ trợ nền kinh tế.
