Tóm tắt thị trường: Cổ phiếu năng lượng suy yếu khi hy vọng về việc chấm dứt chiến tranh Iran ngày càng tăng 🌍

Thị trường: Tâm lý lạc quan mạnh mẽ tại châu Âu tiếp tục gia tăng, với hợp đồng chỉ số Euro Stoxx 50 (EU50) hiện tăng 0,2%. Mức tăng lớn nhất được ghi nhận ở IBEX 35 của Tây Ban Nha (+2,2%) và WIG20 của Ba Lan (+1,9%). Hợp đồng DAX (DE40) tăng khoảng 0,35%, trong khi CAC 40 (FRA40) và SMI (SUI20) giảm nhẹ khoảng 0,05%.

Trong các nhóm ngành, các công ty năng lượng là những cổ phiếu tụt lại rõ rệt, bao gồm: Shell: -1,1%, BP: -1,7%. Nguyên nhân là đà điều chỉnh của giá dầu sau khi Donald Trump đưa ra những bình luận cho thấy khả năng giảm leo thang căng thẳng với Iran, khiến giá Brent Crude Oil quay trở lại dưới 100 USD/thùng (hiện khoảng 93 USD).

Công ty môi giới TD Cowen đã hạ xếp hạng cổ phiếu của Novo Nordisk xuống mức “Hold”, do lo ngại liên quan đến bằng sáng chế của semaglutide. Các nhà phân tích chỉ ra: Kết quả thử nghiệm CagriSema yếu, Số đơn kê thuốc Ozempic giảm. Mặc dù vậy, công ty vẫn đầu tư mở rộng sản xuất và hợp tác với Hims & Hers Health. Cổ phiếu Novo Nordisk hiện giảm khoảng 1,4%.

Chỉ số Đô la Mỹ (USDIDX) đang giao dịch đi ngang, với sự biến động ngoại hối chủ yếu tập trung ở các đồng tiền được coi là rủi ro (AUDUSD: +0,4%) và các đồng tiền thị trường mới nổi (USDBRL: -0,5%, USDMXN: -0,6%), những đồng tiền được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​sự trở lại của tâm lý chấp nhận rủi ro. Nguồn: xStation5 Kinh tế và chính trị Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Donald Trump cho biết có “khả năng đàm phán với Iran.”

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cũng nhắc lại cảnh báo của Trump rằng Mỹ sẽ tấn công mạnh hơn bao giờ hết nếu Iran chặn dòng chảy dầu qua Strait of Hormuz.

Trước nguy cơ khủng hoảng năng lượng, Chủ tịch European Commission Ursula von der Leyen thông báo rằng Liên minh châu Âu sẽ phân bổ 200 triệu euro để đầu tư vào công nghệ hạt nhân. Một loạt bình luận từ các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho thấy sự bình tĩnh và thận trọng trong Hội đồng Điều hành, tránh đưa ra các quyết định vội vàng trước nguy cơ giá năng lượng tăng cao trong dài hạn. Mueller: "Xác suất tăng lãi suất đã tăng lên, nhưng chúng ta không nên vội vàng." Simkus: "Chúng ta cần giữ bình tĩnh và đưa ra quyết định tiếp theo dựa trên thông tin tốt nhất vào ngày họp."

Chỉ số lạc quan doanh nghiệp nhỏ NFIB tháng 2 giảm xuống còn 98,8 điểm. Mặc dù doanh số hiện tại tăng 7 điểm, nhưng kỳ vọng về doanh số trong tương lai giảm mạnh. Thị trường lao động vẫn khan hiếm: 33% doanh nghiệp không thể tuyển dụng đủ nhân viên, và 54% chủ doanh nghiệp báo cáo gặp khó khăn trong việc tuyển dụng. Trong khi đó, kế hoạch tạo việc làm mới giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2025.

