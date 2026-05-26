Ca cao tăng vọt 8% do rủi ro El Niño 📈 Liệu short squeeze có thể xảy ra?

Hợp đồng tương lai ca cao trên Intercontinental Exchange (COCOA) đang phục hồi mạnh khi thị trường bắt đầu định giá lại các rủi ro thời tiết liên quan đến El Niño và khả năng suy giảm sản lượng mùa vụ tại Tây Phi. Đà tăng diễn ra rất mạnh, được khuếch đại bởi hoạt động đóng vị thế bán (short covering) từ các quỹ trước đó đã đặt cược vào nhu cầu suy yếu và hiệu ứng thay thế do giá ca cao tăng cao.

Các yếu tố cung vẫn tập trung nặng nề ở Tây Phi, khu vực chiếm tỷ trọng lớn trong sản lượng ca cao toàn cầu. Do đó, bất kỳ sự suy giảm nào về điều kiện thời tiết trong khu vực đều nhanh chóng chuyển hóa thành mức premium rủi ro cao hơn trong giá hợp đồng tương lai ca cao.

Đồng thời, đợt điều chỉnh giá trong những tháng gần đây đã bắt đầu cải thiện tín hiệu nhu cầu, trong khi tính nhạy cảm cao của thị trường đối với nguồn cung khiến giá phản ứng nhanh với các lo ngại thời tiết mới và nhu cầu giảm vị thế short từ các quỹ. Diễn biến giá hiện tại cho thấy thị trường ca cao vẫn cực kỳ dễ bị biến động mạnh trong bối cảnh nguồn cung eo hẹp. Chừng nào rủi ro sản xuất tại Tây Phi còn ở mức cao, biến động nhiều khả năng sẽ tiếp diễn, hỗ trợ động lượng tăng giá trong ngắn hạn.

Biểu đồ COCOA (khung thời gian D1)

Phân tích “Commitment of Traders” (CoT) của CFTC

Bức tranh CoT tổng thể

Báo cáo CoT mới nhất đối với ca cao cho thấy cấu trúc vị thế có thể hỗ trợ một kịch bản short squeeze, dù chưa giống một đợt tháo chạy hoàn toàn của phe bán. Thay vào đó, đây có vẻ là giai đoạn đầu đến giữa của quá trình mà thị trường bắt đầu ép các vị thế short phải đóng lại, trong khi các quỹ vẫn còn giữ lượng vị thế bán đáng kể.

Quan trọng nhất, nhóm Managed Money vẫn đang net short. Các quỹ hiện nắm giữ 22.577 vị thế long so với 35.039 vị thế short, tương đương trạng thái net short khoảng 12,5 nghìn hợp đồng. Điều này cho thấy dù giá ca cao đã phục hồi gần đây, một phần lớn dòng vốn đầu cơ vẫn đang đặt cược vào khả năng giá tiếp tục giảm.

Commercials không tăng mạnh hedge

Nhóm Commercials - bao gồm nhà sản xuất, thương nhân, nhà chế biến và người sử dụng - vẫn net short, với 48.077 vị thế long so với 75.520 vị thế short, tức net short khoảng 27,4 nghìn hợp đồng. Điều này không bất thường trong thị trường ca cao, vì các bên tham gia vật chất thường hedge sản lượng tương lai bằng vị thế bán hợp đồng tương lai.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là nhóm commercials không tăng mạnh hedge bán trong đợt tăng giá này. Ngược lại, tổng vị thế short của họ giảm khoảng 2.000 hợp đồng so với tuần trước. Điều này cho thấy phía thị trường vật chất không xem mức giá hiện tại là cơ hội rõ ràng để tăng mạnh hedge sản lượng tương lai.

Managed Money là “nhiên liệu” cho squeeze

Tiềm năng short squeeze lớn nhất đến từ vị thế đầu cơ. Managed Money vẫn đang net short rõ ràng trong khi giá ca cao bắt đầu phục hồi mạnh. Điều này tạo ra một thiết lập kinh điển, trong đó mỗi cú tăng giá bổ sung đều có thể buộc phe short phải tiếp tục mua đóng vị thế.

Cũng cần lưu ý rằng các quỹ đã giảm mạnh vị thế long trong tuần qua, trong khi chỉ giảm một phần vị thế short. Điều này ngụ ý rằng positioning hiện vẫn mang tính phòng thủ so với diễn biến giá hiện tại. Nếu thị trường tiếp tục tăng, nhóm này có thể bị ép phải đẩy nhanh hoạt động mua lại các hợp đồng short.

Open interest xác nhận bản chất của đợt tăng

Open interest giảm 791 hợp đồng trong khi giá ca cao tăng. Tổ hợp này thường cho thấy đợt tăng chưa chủ yếu được thúc đẩy bởi dòng vốn long mới, mà chủ yếu đến từ việc đóng các vị thế short hiện hữu.

Điểm khác biệt này rất quan trọng. Giá tăng kèm open interest tăng sẽ cho thấy dòng vốn bullish mới đang tham gia thị trường và hình thành xu hướng tăng cấu trúc mới. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bức tranh hiện tại vẫn phù hợp hơn với một đợt tăng do short covering.

Đây đã là short squeeze chưa?

Có, nhưng chưa bước vào giai đoạn mạnh nhất. Cấu trúc tổng thể của thị trường có đặc điểm của short squeeze: các quỹ vẫn net short, giá đang phục hồi, open interest giảm và thị trường có chất xúc tác thời tiết mạnh liên quan đến rủi ro El Niño và sản lượng Tây Phi.

Đồng thời, quy mô vị thế short của Managed Money vẫn chưa ở mức cực đoan trong lịch sử. Hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng về sự hoảng loạn thanh lý vị thế short. Thay vào đó, thị trường hiện dường như vẫn còn đủ “nhiên liệu” cho một đợt squeeze kéo dài hơn nếu xuất hiện thêm chất xúc tác tiêu cực từ phía nguồn cung.

Kết luận giao dịch

Positioning CoT hiện tại hỗ trợ luận điểm rằng đợt phục hồi gần đây của giá ca cao có thành phần short covering đáng kể. Nhóm commercials không tăng mạnh hedge để chống lại đà tăng, trong khi Managed Money vẫn giữ vị thế net short đủ lớn để các đợt tăng tiếp theo buộc họ phải mua bù thêm. Nếu giá ca cao tiếp tục tăng trong khi open interest tiếp tục giảm và Managed Money nhanh chóng giảm vị thế short trong các báo cáo CoT sắp tới, điều đó có thể xác nhận rằng thị trường đang chuyển sang giai đoạn trưởng thành hơn của một đợt short squeeze.

Nguồn: CFTC

Eryk Szmyd XTB Financial Markets Analyst