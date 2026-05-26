GOLD - Volume ảm đạm, thị trường vẫn trong trạng thái sideway?

Thị trường kim loại quý đã trải qua một phiên khởi đầu tuần mới đầy hứng khởi khi giá vàng giao ngay tăng mạnh, đóng cửa ở mức 4.571,3 USD/oz, với mức tăng 1,35% (tương đương vọt 60,8 USD/oz) so với chốt tuần trước. Sức bật này cũng lan tỏa sang thị trường bạc với mức tăng ấn tượng 3,4%, đạt 78,2 USD/oz. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đà tăng của giá Vàng đã bị hạn chế một phần và có những tín hiệu đi ngang quanh vùng giá 4.530 USD/oz.

Giá dầu giảm giúp nỗi lo lạm phát “hạ nhiệt”

Mối tương quan giữa thị trường năng lượng và kim loại quý được thể hiện rõ nét sau chuỗi bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Donald Trump và cuộc gặp cấp cao giữa Ngoại trưởng Iran với Thủ tướng Qatar được công bố. Kỳ vọng về việc chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 3 tháng và mở cửa lại eo biển chiến lược Hormuz đã kích hoạt làn sóng bán tháo trên thị trường năng lượng. Giá dầu Brent tại London lao dốc mạnh 7% xuống còn 96,14 USD/thùng, trong khi dầu WTI tại New York sụt hơn 6% về mức 90,3 USD/thùng - mức thấp nhất trong vòng hai tuần qua. Theo các nhà phân tích, khi giá dầu hạ nhiệt xuống dưới mốc ba con số, áp lực lạm phát chi phí toàn cầu sẽ giảm bớt. Điều này làm dịu đi đáng kể mối lo ngại về việc Fed và các ngân hàng trung ương phải thắt chặt tiền tệ hơn nữa, gián tiếp tạo ra một môi trường vĩ mô dễ thở cho các tài sản phi lợi suất như vàng.

Lợi suất trái phiếu 30 năm của Mỹ đã giảm 2,86% so với mức đỉnh gần đây. Sự hạ nhiệt đã giúp cho tâm lý thị trường trở nên lạc quan hơn. Nguồn: Investing

Nga - Ukraine lại căng thẳng trở lại

Sau một khoảng thời gian tạm lắng khi sự chú ý của thị trường chủ yếu dồn vào căng thẳng giữa Mỹ và Iran, tình hình địa chính trị toàn cầu đang trở nên nóng hơn khi xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang mạnh mẽ. Những diễn biến mới nhất, bao gồm các cuộc tấn công gây thiệt hại lớn cho khu dân cư và hạ tầng, đang làm dấy lên lo ngại rằng bất ổn địa chính trị toàn cầu vẫn còn kéo dài và khó kiểm soát trong thời gian tới. Thị trường từng chứng kiến giai đoạn mà các căng thẳng quân sự tại khu vực này đã kích hoạt những đợt biến động cực mạnh trên hàng loạt thị trường tài chính, từ năng lượng (có thời điểm Oil.WTI chạm mốc 130 USD/thùng) cho đến kim loại quý. Vì vậy, việc xung đột tiếp tục leo thang trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được một thỏa thuận rõ ràng đang khiến tâm lý phòng thủ quay trở lại mạnh hơn.

Cá mập vẫn “án binh bất động”

Bên cạnh đó, sự suy yếu của đồng bạc xanh cũng là yếu tố tạo lực đẩy cho giá Vàng. Chỉ số Dollar Index (DXY) đóng cửa giảm 0,23% xuống còn 99,01 điểm - mức thấp nhất trong vòng một tuần. Sự sụt giảm của USD mang tính cấu trúc kép: một mặt do căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt làm suy yếu dòng tiền đầu cơ vào "hầm trú ẩn" USD, mặt khác do giá dầu giảm làm giảm vị thế và lợi thế thương mại của Mỹ với tư cách là quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng. Đồng USD yếu đi giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác. Tuy nhiên, bất chấp những tín hiệu kỹ thuật tích cực này, các định chế tài chính lớn vẫn thể hiện sự thận trọng tối đa. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, hoàn toàn không thực hiện lệnh mua/bán ròng nào, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.034,9 tấn, cho thấy các dòng tiền lớn đang chờ đợi những văn bản đàm phán chính thức thay vì giao dịch thuần túy theo các phát biểu trên mạng xã hội.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Vùng kháng cự 4.580 USD/oz đã nhiều lần bị kiểm định, nhưng giá vàng vẫn chưa thể bứt phá một cách dứt khoát khỏi khu vực này. Điều đó cho thấy phe bán vẫn đang phòng thủ khá chắc chắn, tạo ra áp lực đáng kể lên xu hướng tăng trong ngắn hạn.

Ở thời điểm hiện tại, nhịp điều chỉnh trong phiên sáng đã kéo giá quay lại kiểm tra đường xu hướng tăng ngắn hạn - yếu tố được xem là điểm tựa quan trọng của đà phục hồi gần đây. Phản ứng của giá quanh khu vực này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc xác định hướng đi tiếp theo của thị trường.

Ngoài ra, khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh cũng phản ánh tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường. Cả phe mua lẫn phe bán đều chưa sẵn sàng tạo ra một cú bứt phá rõ ràng trước khi xuất hiện thêm chất xúc tác mới. Trong kịch bản tiêu cực, nếu Gold bất ngờ xuyên thủng xuống dưới vùng hỗ trợ 4.500 USD/oz, áp lực bán có thể gia tăng nhanh chóng và mở ra khả năng giá quay trở lại khu vực 4.400 USD/oz - vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo.

Tuy nhiên, xu hướng tăng ngắn hạn hiện tại vẫn chưa bị phá vỡ khi đường xu hướng tăng (đường màu đỏ) vẫn đang được duy trì hiệu quả. Chừng nào giá còn trụ vững trên vùng hỗ trợ này, phe mua vẫn còn cơ hội lấy lại động lực. Nếu giá vượt qua được vùng kháng cự 4.580 USD/oz với lực mua đủ mạnh, điều đó sẽ mở đường cho một nhịp tăng tiếp theo hướng lên khu vực 4.650 USD/oz.