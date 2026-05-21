☕ Cà phê chạm đáy từ tháng 11/2024 khi Brazil hướng tới vụ mùa kỷ lục 📉

Hợp đồng tương lai cà phê Arabica trên ICE (COFFEE) đang giao dịch ở mức thấp nhất kể từ mùa thu năm 2024 khi thị trường ngày càng tập trung vào vụ thu hoạch đang diễn ra tại Brazil và triển vọng nguồn cung gia tăng từ quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Ecom Group, một trong những nhà giao dịch cà phê lớn nhất thế giới, cho biết sản lượng năm nay có thể đạt mức cao kỷ lục. Đây sẽ là yếu tố có ý nghĩa nền tảng đối với thị trường, bởi một vụ mùa lớn của Brazil có thể giúp tái xây dựng lượng tồn kho cà phê toàn cầu. Giá Arabica đã giảm hơn 20% trong năm nay, chủ yếu do kỳ vọng cải thiện về sản lượng của Brazil. Tuy nhiên, để có cái nhìn rõ hơn về vị thế thị trường, cần xem xét những gì các nhà đầu cơ lớn và nhà sản xuất đang định giá thông qua báo cáo CFTC Commitment of Traders.

Liệu rủi ro tồn kho thấp có đang giảm dần?

Lượng tồn kho tại các kho được sàn giao dịch giám sát đã suy giảm trong 5 năm qua sau nhiều mùa vụ chịu ảnh hưởng bởi hạn hán và sương giá. Dần dần, thị trường đang chuyển từ câu chuyện nguồn cung thắt chặt và thiếu hụt mang tính cấu trúc sang kỳ vọng về khả năng dư cung.

Trong ngắn hạn, thời tiết vẫn là yếu tố rủi ro then chốt. Lượng mưa gần đây tại Brazil đã làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn thu hoạch và suy giảm chất lượng hạt tại một số khu vực, bao gồm Minas Gerais. Các nhà khí tượng của Climatempo dự báo mưa lớn trong những ngày tới cùng với tình trạng thời tiết bất ổn mạnh tại các vùng sản xuất chính quanh São Paulo vào cuối tuần tới.

Tuy nhiên, cho đến nay lượng mưa vẫn chưa đủ lớn để gây gián đoạn đáng kể cho vụ thu hoạch năm nay. Rabobank ước tính rằng nếu không xuất hiện một hiện tượng thời tiết cực đoan lớn, thị trường sẽ dần bước vào giai đoạn dư cung lớn, điều này sẽ tiếp tục gây áp lực giảm giá.

Ở chiều ngược lại, hiện tượng El Niño mạnh được kỳ vọng trong niên vụ 2027 có thể tác động tiêu cực tới sản lượng của Brazil trong năm tới. Một mối lo khác là khả năng mưa đến muộn vào tháng 9 và tháng 10 - giai đoạn cực kỳ quan trọng cho quá trình ra hoa.

Đợt giảm giá hiện tại chủ yếu dựa trên kỳ vọng rất tích cực cho mùa vụ đang diễn ra, nhưng thị trường cà phê phản ứng rất nhanh với bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến rủi ro thời tiết cho các vụ mùa tương lai. Đồng thời, nhu cầu từ người mua Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng đều đặn. Tóm lại, kịch bản được dẫn dắt bởi nguồn cung hiện đang chiếm ưu thế và tiếp tục gây áp lực lên giá, nhưng điều kiện thời tiết tại Brazil vẫn là yếu tố then chốt có thể nhanh chóng thay đổi động lực thị trường. Quan sát biểu đồ cho thấy giá đã quay trở lại các mức được ghi nhận lần cuối vào giữa tháng 11/2024.

Biểu đồ COFFEE (D1)

Đối với phe mua, mức quan trọng hiện tại là việc giá quay trở lại trên ngưỡng 280, nơi có thể thấy các phản ứng giá lịch sử quan trọng. Trong khi đó, phe bán có thể tìm cách đẩy giá xuống vùng 240, đây là vùng price action quan trọng khác được đánh dấu bởi các đáy cục bộ từ mùa thu năm 2024.

Nguồn: xStation5

Liệu giới đầu cơ có đang đồng thuận với các nhà sản xuất?

Báo cáo CoT mới nhất đối với cà phê Arabica (ICE, ngày 12/05/2026) cho thấy thị trường đang trải qua một sự thay đổi rõ rệt trong câu chuyện giao dịch: từ nỗi lo thiếu hụt nguồn cung sang việc định vị ngày càng quyết liệt cho sản lượng lớn của Brazil và giá thấp hơn. Diễn biến quan trọng nhất là nhóm Commercials (những bên tham gia thị trường vật chất dùng hợp đồng để phòng hộ rủi ro nguồn cung) vẫn duy trì trạng thái bán ròng lớn, nhưng mức độ bán đã bắt đầu giảm xuống, trong khi nhóm Managed Money đang mạnh tay cắt giảm vị thế mua và gia tăng vị thế bán. Mối quan hệ này đặc biệt quan trọng bởi Commercials thường đại diện cho thị trường cà phê vật chất: các nhà xuất khẩu, nhà sản xuất và bên phòng hộ, còn Managed Money chủ yếu là các quỹ đầu cơ phản ứng với động lượng và tâm lý thị trường.

Commercials hiện nắm giữ 38.841 hợp đồng mua và 64.470 hợp đồng bán, tương đương vị thế bán ròng khoảng 25,6 nghìn hợp đồng. Điều này cho thấy họ vẫn đang định vị rõ ràng để phòng hộ việc bán ra ở mức giá hiện tại. Tuy nhiên, chi tiết quan trọng là vị thế mua của Commercials đã tăng thêm 5.527 hợp đồng trong khi vị thế bán giảm 902 hợp đồng. Điều này cho thấy khu vực thương mại không còn phòng hộ cho khả năng giảm giá sâu mạnh mẽ như trước, đang từng bước đóng bớt các vị thế phòng hộ hiện tại và có thể tin rằng phần lớn nhịp giảm giá đã diễn ra.

Trong khi đó, nhóm Managed Money đã trở nên bi quan hơn đáng kể so với tuần trước. Các quỹ hiện nắm giữ 46.876 vị thế mua và 16.506 vị thế bán, tương đương vị thế mua ròng khoảng 30,4 nghìn hợp đồng. Dù vị thế ròng vẫn dương, thay đổi trong cách định vị mới là điều quan trọng hơn: vị thế mua giảm 895 hợp đồng trong khi vị thế bán tăng mạnh 3.578 hợp đồng. Điều này phản ánh sự thay đổi đáng kể trong tâm lý đầu cơ. Các quỹ đang dần từ bỏ câu chuyện thiếu hụt cấu trúc kéo dài, thị trường ngày càng định giá nguồn cung lớn hơn từ Brazil và ngày càng nhiều nhà đầu tư chủ động định vị cho xu hướng giảm tiếp theo.

Câu chuyện thị trường tăng giá do thời tiết trước đây đang dần phai nhạt, trong khi thị trường chuyển sang kỳ vọng dư cung. Một chi tiết đáng chú ý khác là sự gia tăng 1.883 hợp đồng trong các vị thế spread của Managed Money, cho thấy nhiều chiến lược giao dịch tương đối giữa các kỳ hạn hợp đồng hơn là chỉ đơn thuần nắm giữ vị thế mua theo xu hướng.

Open Interest đã tăng lên 182.249 hợp đồng, tăng 6.204 hợp đồng so với tuần trước. Điều này rất quan trọng bởi giá giảm đi kèm với open interest tăng thường cho thấy dòng vốn mới đang tham gia vào phía bán khống. Về mặt kỹ thuật, điều này xác nhận xu hướng giảm giá.

Commercials vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng vị thế bán của thị trường, tương đương 35,4% tổng open interest phía bán. Điều này tiếp tục cho thấy thị trường vật chất đang tận dụng mức giá tương đối cao để phòng hộ việc bán hàng. Đồng thời, tỷ trọng vị thế mua của Managed Money trong tổng open interest đã giảm mạnh từ 39,3% xuống còn 25,7%, đánh dấu sự thay đổi lớn so với trạng thái đầu cơ cực kỳ lạc quan trước đây.

Hiện tại, thị trường đang ở trạng thái như sau: Commercials vẫn mang tính giảm giá về mặt cấu trúc, dù ít quyết liệt hơn trước, trong khi các quỹ mới chỉ bắt đầu chuyển sang định vị bi quan hơn. Điều này thường báo hiệu giai đoạn giữa của một xu hướng giảm rộng hơn, khi dòng tiền “thông minh” từ thị trường vật chất bắt đầu chốt bớt các vị thế phòng hộ trước đó trong khi giới đầu cơ bắt đầu đảo chiều định vị.

Trong ngắn hạn, thị trường vẫn dễ xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật bởi các quỹ vẫn duy trì vị thế mua ròng khá lớn và bất kỳ rủi ro thời tiết nào tại Brazil cũng có thể kích hoạt hoạt động đóng bán khống. Tuy nhiên, trong trung hạn, báo cáo này vẫn ủng hộ kịch bản nguồn cung lớn hơn, tồn kho được tái xây dựng và giá Arabica giảm dần, miễn là điều kiện thời tiết tại Brazil không xấu đi đáng kể.

Nguồn: CFTC, CoT

Eryk Szmyd Financial Markets Analyst, XTB