🛢️Thị trường nổi bật - Đảo chiều xu hướng hay chỉ là một nhịp điều chỉnh?

Thị trường dầu mỏ một lần nữa cho thấy những phát biểu của Donald Trump có thể tạo ra tác động mạnh đến mức nào - nhưng thường chỉ trong ngắn hạn. Những phát biểu hôm qua cho rằng Mỹ đang ở “giai đoạn cuối của các cuộc đàm phán” với Iran và đang làm việc với các quan chức Tehran “hợp lý hơn nhiều” đã ngay lập tức đảo chiều tâm lý thị trường. Điều này giúp nhà đầu tư tạm thời thở phào và kéo giá dầu giảm mạnh. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng vẫn là: đây có thực sự là tiến triển hay chỉ, như nhiều lần trước, là một ảo tưởng hy vọng?

Thực tế khắc nghiệt đang ẩn phía sau những phát ngôn chính trị đầy lạc quan. Hôm nay đánh dấu ngày thứ 83 của cuộc chiến, và eo biển Hormuz - tuyến huyết mạch của thương mại toàn cầu - đã bị phong tỏa suốt 12 tuần. Dù Iran phát đi tín hiệu về việc dần nối lại lưu thông, dữ liệu độc lập cho thấy hoạt động vận tải tại đây gần như tê liệt hoàn toàn. Chỉ có một vài tàu nhỏ hoặc các tàu đã mắc kẹt nhiều tuần trong khu vực mới có thể di chuyển; Goldman Sachs cho biết lưu lượng tàu hiện chỉ còn khoảng 5% so với điều kiện bình thường. Bên cạnh đó, chính quyền Mỹ (bao gồm cả Phó Tổng thống Vance) cũng đang hạ thấp kỳ vọng khi cảnh báo quân đội sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công, trong khi Iran đáp trả bằng lời đe dọa sẽ mở rộng xung đột “ra ngoài khu vực”.

Trong bối cảnh đó, đợt giảm giá dầu tạm thời do phát biểu của Trump đang va chạm trực diện với các dự báo dài hạn đầy cứng rắn từ các tổ chức tài chính và cơ quan năng lượng cho năm 2026.

Phân tích kỹ thuật dầu WTI

Dầu WTI đã giảm mạnh hơn 5% trong ngày hôm qua, từ khoảng $104.5/thùng xuống dưới mốc $99/thùng. Hôm nay, thị trường đang chờ thêm tín hiệu mới từ Trung Đông.

Về mặt kỹ thuật, cần lưu ý rằng giá hiện vẫn đang di chuyển trong mô hình tam giác và đang kiểm định cạnh dưới dưới dạng đường xu hướng tăng cùng đường SMA 25, vốn đang ngăn cản dầu giảm sâu hơn. Chỉ khi phá vỡ vùng $90–$93/thùng thì mới có thể xác nhận bước vào một nhịp điều chỉnh sâu hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi eo biển Hormuz được mở lại, thị trường dầu vật chất vẫn sẽ cực kỳ căng thẳng, và giá nhiều khả năng vẫn duy trì trên $80/thùng để giữ ổn định thị trường.

Kỳ vọng của các “ông lớn” Phố Wall: Goldman Sachs và JPMorgan

Các ngân hàng đầu tư lớn vẫn giữ thái độ hoài nghi cao đối với các diễn biến chính trị hiện tại và tiếp tục duy trì dự báo giá dầu ở mức cao do khủng hoảng nguồn cung mang tính cấu trúc.

Goldman Sachs: Cuối tháng 4, ngân hàng này đã nâng dự báo giá dầu cho quý IV/2026, với Brent lên $90/thùng và WTI lên $83/thùng (so với dự báo trước đó lần lượt là $83 và $78). Các nhà phân tích cũng lùi kỳ vọng về việc lưu thông qua eo biển Hormuz trở lại bình thường sang cuối tháng 6. Goldman nhấn mạnh rằng việc mất khoảng 14.5 triệu thùng/ngày công suất sản xuất từ Trung Đông đang gây ra tốc độ sụt giảm tồn kho toàn cầu ở mức kỷ lục.

JPMorgan: Trong báo cáo tháng 5, ngân hàng dự báo giá Brent trung bình năm 2026 sẽ ở mức $96/thùng (ước tính $103 trong quý II, $104 trong quý III và giảm về $98 trong quý IV), còn WTI trung bình ở mức $89/thùng. Các chuyên gia cho biết thị trường bước vào năm 2026 với lượng tồn kho cao, nhưng cuộc phong tỏa hiện tại đã hoàn toàn thay đổi cán cân cung cầu. Họ cảnh báo rằng nếu xung đột kéo dài, kênh tác động lớn nhất lên nền kinh tế sẽ đến từ giá sản phẩm lọc dầu cực kỳ đắt đỏ, dẫn tới hiện tượng “demand destruction” (phá hủy nhu cầu).

Quan điểm chính thức từ IEA và EIA (Báo cáo tháng 5/2026)

Cả Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và EIA của Mỹ đều xác nhận trong các báo cáo mới nhất rằng thị trường đang phải đối mặt với cú sốc nguồn cung lịch sử.

IEA (Cơ quan Năng lượng Quốc tế): Trong báo cáo tháng 5, IEA ước tính nhu cầu dầu toàn cầu năm 2026 sẽ giảm 420 nghìn thùng/ngày YoY (xuống còn 104 triệu thùng/ngày). Con số này thấp hơn tới 1.3 triệu thùng/ngày so với các dự báo trước khi xung đột nổ ra. Nguyên nhân đến từ giá dầu cao, môi trường kinh tế vĩ mô suy yếu và các chương trình tiết kiệm năng lượng. Trong khi đó, nguồn cung toàn cầu tiếp tục giảm thêm 1.8 triệu thùng/ngày trong tháng 4, nâng tổng mức sụt giảm kể từ tháng 2 lên 12.8 triệu thùng/ngày. IEA cho rằng thị trường sẽ tiếp tục thâm hụt sâu cho tới quý IV/2026, khi lưu thông qua eo biển Hormuz được kỳ vọng bắt đầu dần trở lại bình thường.

EIA (Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ): Trong báo cáo STEO mới nhất, EIA đã nâng mạnh dự báo thâm hụt dầu toàn cầu năm 2026 lên 2.56 triệu thùng/ngày cho cả năm (so với chỉ 0.30 triệu thùng/ngày trong dự báo tháng trước). EIA dự báo lượng tồn kho toàn cầu sẽ lao dốc mạnh trong quý II (tới 8.5 triệu thùng/ngày), qua đó giữ giá Brent quanh $106/thùng trong tháng 5 và tháng 6. Cơ quan này lạc quan cho rằng quá trình khơi thông eo biển sẽ bắt đầu từ tháng 6, giúp giá Brent giảm về trung bình $89 trong quý IV/2026 và $79 trong năm 2027.

Tóm tắt

Trong khi những phát biểu của Donald Trump về “giai đoạn cuối của đàm phán” mang lại hiệu ứng xoa dịu tạm thời cho thị trường, thì các dữ liệu nền tảng cứng rắn từ Goldman Sachs, JPMorgan, IEA và EIA lại đang làm giảm bớt sự hưng phấn đó. Thị trường dầu mỏ năm 2026 đang chịu áp lực chưa từng có. Chừng nào eo biển Hormuz chưa thực sự được mở cửa hoàn toàn, an toàn và ổn định cho hoạt động vận tải quy mô lớn, mọi đợt giảm giá do tin tức tạo ra nên được xem đơn thuần là các nhịp điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn.