Thị trường suy yếu đáng kể sau khi công bố chỉ số PMI từ Pháp và Đức. Liệu ECB có tăng tăng lãi suất?

Các dữ liệu PMI sơ bộ tháng 5/2026 vừa công bố từ Germany và France đang cho thấy một bức tranh khá tiêu cực đối với nền kinh tế châu Âu, qua đó làm dấy lên lo ngại rằng European Central Bank có thể sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp tục duy trì lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tại Đức, PMI sản xuất bất ngờ giảm xuống 49.9 điểm, thấp hơn mức kỳ vọng 51.0 và quay trở lại vùng suy giảm dưới ngưỡng 50 điểm. Trong khi đó, PMI dịch vụ dù nhỉnh hơn dự báo nhưng vẫn chỉ đạt 47.8 điểm, phản ánh hoạt động kinh doanh tiếp tục co hẹp. Những áp lực từ chi phí năng lượng cao vẫn đang đè nặng lên nền kinh tế công nghiệp lớn nhất châu Âu, đặc biệt sau giai đoạn nước này phải thay thế nguồn khí đốt giá rẻ từ Nga bằng các nguồn cung đắt đỏ hơn kể từ năm 2022.

Tình hình tại Pháp thậm chí còn đáng lo ngại hơn. PMI sản xuất chỉ đạt 48.9 điểm, thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng 52.5 điểm của thị trường. Đáng chú ý nhất là PMI dịch vụ lao dốc xuống chỉ còn 42.9 điểm - mức phản ánh sự suy yếu mạnh của nhu cầu nội địa và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Điều này cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế Pháp đang gặp nhiều trở ngại hơn dự kiến.

Không chỉ riêng châu Âu, các tín hiệu suy yếu cũng xuất hiện đồng loạt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, làm gia tăng lo ngại về một chu kỳ giảm tốc kinh tế mang tính toàn cầu. Tại Japan, PMI tổng hợp đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tháng khi nhu cầu xuất khẩu bắt đầu chững lại và lĩnh vực dịch vụ gần như đình trệ.