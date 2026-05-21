GOLD - Thị trường vẫn thận trọng trước sự “diều hâu” của Fed?

Bật tăng trở lại sau thông báo từ Trump

Thị trường kim loại quý vừa chứng kiến một sự phục hồi ấn tượng tăng vọt lên mức 4.570 USD/oz và chính thức giành lại mốc tâm lý quan trọng 4.500 USD/oz. Mặc dù có thời điểm, áp lực bán tháo đã đẩy giá vàng chạm đáy 7 tuần tại vùng 4.450 USD/oz, nhưng tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Donald Trump về việc đàm phán Mỹ - Iran đang bước vào "giai đoạn cuối cùng" đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện. Thông tin mang tính tháo gỡ nút thắt này ngay lập tức kích hoạt làn sóng chốt lời trên thị trường năng lượng, khiến cả giá dầu Brent và WTI đồng loạt lao dốc hơn 5%. Sự xuống thang của giá dầu không chỉ làm giảm bớt lo ngại về lạm phát chi phí đẩy mà còn kéo chỉ số Dollar Index (DXY) hạ nhiệt về mức 99,13 điểm, tạo dư địa cho giá vàng và giá bạc (tăng 2,95%, đạt 75,99 USD/oz) phục hồi mạnh mẽ từ đáy ngắn hạn.

Thị trường trái phiếu “hạ nhiệt”

Động lực kỹ thuật lớn nhất hỗ trợ cho đà tăng của vàng trong phiên này đến từ sự đảo chiều dòng tiền trên thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ. Sau chuỗi ngày bị bán tháo khốc liệt đẩy lợi suất lên vùng đỉnh nhiều năm, dòng tiền đã quay trở lại mua ròng trái phiếu khi áp lực lạm phát từ giá dầu vơi bớt. Kết quả là lợi suất kỳ hạn 10 năm tham chiếu sụt mạnh hơn 9 điểm cơ bản xuống còn 4,567%, trong khi kỳ hạn dài 30 năm cũng hạ nhiệt đáng kể về mức 5,116% sau khi chạm đỉnh 19 năm vào phiên trước đó. Việc lợi suất trái phiếu "hạ nhiệt" đã giải tỏa bớt áp lực chi phí cơ hội đè nặng lên các tài sản phi lợi suất. Theo giới phân tích từ High Ridge Futures, một khi eo biển Hormuz được khai thông trở lại, chuỗi cung ứng năng lượng ổn định sẽ là tiền đề để thị trường tái lập kỳ vọng cắt giảm lãi suất, mở ra cơ hội phục hồi bền vững hơn cho kim loại quý.

Vẫn “thận trọng” trước Biên bản "Diều hâu" của Fed

Mặc dù sắc xanh đã trở lại, bức tranh vĩ mô trung hạn vẫn bao phủ bởi sự thận trọng đáng kể từ các định chế tài chính lớn. Biên bản cuộc họp tháng 4 của Fed được công bố cùng ngày cho thấy một lập trường khá "diều hâu" (Hawkish), khi phần lớn các nhà hoạch định chính sách đều đồng thuận sẽ thắt chặt tiền tệ nếu lạm phát tiếp tục neo trên mức 2%. Hiện tại, công cụ FedWatch cho thấy thị trường đang đặt cược tới 90% khả năng Fed sẽ giữ nguyên mức lãi suất cao 3,5 - 3,75% cho tới ít nhất là tháng 6/2027, và có tới 49% xác suất sẽ có một đợt tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Nguồn: CME FedWatch

Sự phân hóa giữa đà tăng kỹ thuật ngắn hạn và nền tảng vĩ mô thắt chặt này giải thích vì sao quỹ SPDR Gold Trust hoàn toàn "án binh bất động", giữ nguyên mức dự trữ 1.036,8 tấn, trong khi ngân hàng Citigroup đưa ra cảnh báo thận trọng rằng vàng có thể kiểm định lại vùng 4.300 USD/oz trong vòng 3 tháng tới nếu các tín hiệu hạ nhiệt địa chính trị không đi kèm với hành động thực tế.

Phân tích kỹ thuật

Nguồn: xStation5

Sau khi xuất hiện các dấu hiệu suy yếu về khối lượng, giá Vàng đã có một nhịp bật tăng mạnh mẽ giúp giá lấy lại được mốc 4.500 USD/oz, qua đó phần nào cải thiện tâm lý cho thị trường.

Tuy nhiên, xu hướng hiện tại vẫn chưa thực sự rõ ràng khi giá vẫn chưa thể vượt qua vùng đỉnh ngắn hạn quanh 4.588 USD/oz. Đây tiếp tục sẽ là khu vực kháng cự quan trọng quyết định liệu phe mua có đủ sức lấy lại quyền kiểm soát trong ngắn hạn hay không. Nếu giá có thể bứt phá dứt khoát lên trên vùng cản này kèm theo động lực và khối lượng tích cực, đó sẽ là tín hiệu xác nhận cho khả năng mở rộng nhịp phục hồi lên các vùng giá cao hơn.

Ngược lại, trong trường hợp giá tiếp tục thất bại trước khu vực 4.588 USD/oz, áp lực bán có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Khi đó, nguy cơ giá điều chỉnh giảm về kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh 4.400 USD/oz sẽ trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt nếu tâm lý thị trường tiếp tục thận trọng trước các yếu tố vĩ mô và địa chính trị hiện tại.