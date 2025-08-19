CÀ PHÊ tăng vọt 2,5% lên mức đỉnh trong 2 tháng do thời tiết lạnh giá ở Brazil 📈

Hợp đồng tương lai Cà phê Arabica trên ICE (COFFEE) tăng gần 3% trong hôm nay trong bối cảnh nguồn cung đang có dấu hiệu thu hẹp. Thời tiết lạnh và sương giá tại các khu vực trồng chủ lực có thể tác động đến sản lượng trong năm nay khi biến đổi khí hậu diễn biến bất thường. Theo McDougall Global View, không chỉ vụ mùa năm 2025 mà cả 2026 cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng ra hoa sớm và các giai đoạn thời tiết lạnh. Quan sát trên biểu đồ, cà phê đang phá vỡ kênh giá giảm, tăng vượt lên cả EMA50 và EMA200, trong đó động lượng có lợi cho phe mua.

Nguồn: xStation5

Phân tích Báo cáo CoT về Cà phê

Khối lượng mở (Open interest): giảm khoảng 16.000 hợp đồng, cho thấy một số nhà đầu tư đã rút lui khỏi thị trường → tín hiệu dòng vốn rút ra trong tuần qua.

Producers/Merchants (nhà sản xuất/xuất khẩu – phòng hộ):

Đang net short mạnh: khoảng 59.5k hợp đồng short so với 30.9k hợp đồng long.

Đây là tín hiệu kinh điển: nông dân và nhà xuất khẩu phòng hộ trước nguy cơ giá giảm.

Swap dealers (ngân hàng, phòng hộ cấu trúc):

Giảm mạnh vị thế, đặc biệt là short (-8.3k).

Điều này cho thấy họ đang chuyển rủi ro trở lại thị trường, ít sẵn sàng nắm giữ vị thế.

Managed money (quỹ đầu cơ):

Vẫn net long rõ rệt: 34.6k long vs 10.3k short, nhưng đã giảm bớt long (-3.2k).

Đồng thời cũng giảm short → sự tham gia chung suy yếu, ít quyết liệt từ cả hai phía.

Other reportables (CTAs, quỹ nhỏ):

Hình ảnh pha trộn: tăng long (+721) và short (+1.95k), nhưng giảm mạnh hoạt động spread (-6.4k).

Điều này cho thấy ít giao dịch trung lập hơn, giảm thanh khoản kỹ thuật.

Cấu trúc thị trường (tỷ trọng OI)

Producers: chiếm ~41% OI short và 21% OI long → thị trường cơ bản đang bị phòng hộ mạnh theo hướng giảm giá.

Managed money: chiếm 24% OI long nhưng chỉ 7% OI short → vẫn nghiêng về phe mua, nhưng ít hơn so với tuần trước.

Nhà giao dịch lớn (top 4–8): kiểm soát tới 26% tổng short OI → mức tập trung cao, khiến thị trường nhạy cảm với động thái của họ.

Điểm nổi bật nhất: producers tăng short (+1.5k), trong khi funds cắt long (-3.2k). Khối lượng OI giảm chung, phản ánh chốt lời hoặc giảm rủi ro. Tông điệu chung: quỹ kém hứng khởi hơn, producers tăng phòng hộ.

Hàm ý giao dịch

Cơ bản: producers đặt cược vào giá thấp hơn → tạo ra áp lực dư cung trên thị trường.

Đầu cơ: vẫn còn long, nhưng niềm tin suy yếu → phe mua có thể rút lui trước sức ép từ nguồn cung.

Tập trung lớn: tỷ trọng short cao từ các tay chơi lớn → tăng nguy cơ giảm sâu nếu funds tiếp tục cắt long.

Ngắn hạn: thị trường trông yếu hơn, có khả năng điều chỉnh giảm.

Dài hạn: trừ khi yếu tố cơ bản cải thiện (thời tiết Brazil, năng suất, chi phí logistics), áp lực phòng hộ liên tục sẽ giới hạn tiềm năng tăng giá.

Nguồn: CoT, CFTC