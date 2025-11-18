Tin đầu ngày (18.11.2025): Tài sản rủi ro tiếp tục trượt dốc do lo ngại về việc cắt giảm lãi suất của Hoa Kỳ

- Chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm mặc dù có một số phiên tăng nhẹ đầu phiên
- Đồng Yên giảm mạnh sau khi GDP âm
- Bitcoin xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4
Bất chấp nhịp phục hồi vào đầu phiên, các chỉ số chứng khoán Mỹ vẫn kết phiên ngày hôm qua trong sắc đỏ. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 (US2000: -0,8%) ghi nhận mức giảm mạnh nhất, do nhạy cảm hơn với rủi ro lãi suất cao. US100, US500 và US30 đều giảm khoảng 0,5%.
Nhóm cổ phiếu công nghệ là những mã giảm mạnh nhất trên Phố Wall hôm nay, chịu áp lực từ lo ngại về định giá trong các ngành liên quan đến AI và tâm lý căng thẳng trước báo cáo thu nhập của Nvidia (NVDA.US: -1,7%). Trong nhóm “Magnificent 7”, chỉ có Alphabet (GOOG.US: +3,5%) và Tesla (TSLA.US: +2%) giao dịch trong sắc xanh. Berkshire Hathaway công bố đã mua 4,9 tỷ USD cổ phiếu Alphabet (17,85 triệu cổ phiếu tính đến ngày 30/9), trở thành khoản đầu tư lớn thứ 10 trong danh mục của tập đoàn.
Tại châu Âu, sắc đỏ chiếm ưu thế. DE40 đang hướng tới mức đóng cửa thấp nhất trong hai tháng (-1,24% xuống 23.600), cùng với FRA40 (-0,5%), SPA35 (-1,15%), ITA40 (-0,5%) và FTSE 100 (-0,25%) đều giảm điểm.
Novo Nordisk (NOVOB.DK) thông báo giảm giá thuốc điều trị béo phì Wegovy/Ozempic tại Mỹ xuống còn 349 USD/tháng nhằm cạnh tranh thị phần. Cổ phiếu tăng 0,5%.
Trên thị trường ngoại hối, chỉ số USD tiếp tục tăng do lo ngại về khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 (USDIDX: +0,2%). Các đồng tiền thị trường mới nổi chịu áp lực mạnh nhất (ví dụ: USDISL: +0,8%, USDBRL và USDPLN: +0,5%). Đồng yên Nhật tiếp tục suy yếu sau báo cáo GDP tiêu cực (USDJPY: +0,4%). EURUSD giảm 0,25%, rơi xuống dưới 1,16 (hiện tại 1,159).
Hợp đồng tương lai đậu tương phục hồi 2,75%, vượt lên trên vùng kháng cự quan trọng nhờ kỳ vọng Trung Quốc nối lại việc mua đậu tương Mỹ và báo cáo USDA cho thấy sản lượng thấp hơn.
Thị trường tiền điện tử tiếp tục bán tháo. Bitcoin giảm 1,4% xuống 92.920 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 4, trong khi Ethereum giảm 1,5% xuống 3.050 USD.
Vàng giảm phiên thứ ba liên tiếp (-0,4% xuống 4.066 USD), trong khi bạc tăng 0,2% lên 50,80 USD.
