Các chỉ số châu Âu hoạt động tốt hơn cổ phiếu Mỹ trước giờ mở phố Wall mở cửa📉

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm vào thứ Sáu khi nhà đầu tư chờ đợi quyết định của Tổng thống Trump về người sẽ giữ chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Thị trường ngày càng định giá khả năng Kevin Warsh là ứng viên được lựa chọn, sau các báo cáo cho rằng ông có thể là người được Trump đề cử. Trong khi đó, chứng khoán châu Âu lại diễn biến tích cực: chỉ số DAX của Đức tăng gần 0,5% (được hỗ trợ bởi cổ phiếu Adidas bật tăng 4%), còn FTSE của Anh và CAC40 của Pháp cũng nhích nhẹ.

Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm gần 1%, Nasdaq 100 giảm 1,2% và Dow Jones giảm 0,7%, cho thấy một phiên “risk-off” nữa (đặc biệt bất lợi cho nhóm công nghệ). Dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng nhất trong ngày là PPI của Mỹ (20:30) và chỉ số PMI Chicago (21:45).

Kevin Warsh được xem là tương đối “diều hâu”, với lịch sử cứng rắn hơn về chống lạm phát, dù gần đây ông đã ủng hộ việc cắt giảm lãi suất, phù hợp hơn với thông điệp của Trump.

Theo các nguồn tin, Trump đã gặp Warsh tại Nhà Trắng vào thứ Năm và cho biết sẽ công bố ứng viên Chủ tịch Fed vào sáng thứ Sáu.

Đồng USD mạnh lên khi các dự đoán nghiêng về Warsh, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, dẫn đầu là lợi suất kỳ hạn 30 năm (+5 điểm cơ bản).

Giá vàng và bạc bị bán tháo mạnh, làm hạ nhiệt đợt tăng nóng trước đó:

Vàng giảm sâu (khoảng 4–7% trong ngày, tùy thời điểm).

Bạc lao dốc mạnh (hơn 10%, thậm chí có báo cáo ghi nhận mức giảm sâu hơn).

Bạch kim cũng giảm rất mạnh (khoảng trên 10%).

Một số báo cáo/khuyến nghị từ phía phân tích: Peel Hunt khởi xướng khuyến nghị Mua đối với Aviva, nhấn mạnh quy mô đa dạng hỗ trợ ROE ở mức cao (trên dưới 20%).

Oddo BHF nâng khuyến nghị Worldline lên Trung lập, cho rằng kế hoạch phục hồi đến năm 2030 trở nên đáng tin cậy hơn. Tin tức doanh nghiệp châu Âu: ADR của Adidas tăng khi lợi nhuận sơ bộ Q4 vượt kỳ vọng.

Swatch công bố lợi nhuận hoạt động cả năm thấp hơn dự báo.

Signify ghi nhận doanh số so sánh Q4 thấp hơn kỳ vọng; khởi động rà soát chiến lược.

Raiffeisen chia cổ tức cao hơn dự báo; kỳ vọng lợi nhuận ổn định.

CaixaBank nâng mục tiêu giai đoạn 2025–27; lợi nhuận ròng Q4 vượt dự báo; đề xuất cổ tức tiền mặt 0,3321 EUR/cổ phiếu. Các diễn biến đáng chú ý khác gồm kết quả kinh doanh và biến động mạnh của SKF, Atoss Software, Electrolux, Scatec, Airtel Africa, Billerud, WDP, và nhiều doanh nghiệp khác. Thay đổi khuyến nghị: Nâng hạng: Accesso Technology, Aena, Fraport, Fugro, Jenoptik, SEB, Worldline.

Hạ hạng: Alma Media, Antofagasta, Carrefour, Grenergy Renovables, Kojamo, Orion, Pandora, Stolt-Nielsen, Suominen, WAG Payment, Whitbread. Ngoài câu chuyện Fed, căng thẳng thương mại lại quay trở lại tâm điểm: Trump đe dọa áp thuế 50% đối với máy bay nhập khẩu từ Canada. Ông cũng cảnh báo Mỹ có thể không cấp chứng nhận cho các dòng máy bay mới từ những công ty như Bombardier, với lý do các rào cản chứng nhận đối với máy bay Gulfstream của Mỹ. Mexico có thể đối mặt với các mức thuế mới sau khi Trump cam kết áp thuế với các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba. Kết quả kinh doanh của Big Tech diễn biến trái chiều, và báo cáo của Apple không đủ để cải thiện tâm lý thị trường: Cổ phiếu Apple đi ngang trong phiên tiền mở cửa dù lợi nhuận vượt kỳ vọng, nhờ doanh số iPhone kỷ lục. CEO Tim Cook cảnh báo tình trạng thiếu hụt bộ nhớ toàn cầu có thể gây áp lực lên biên lợi nhuận trong tương lai. Sandisk (SNDK.US) tăng vọt 20% trước giờ mở cửa sau kết quả kinh doanh mạnh mẽ và triển vọng tích cực, nối dài đà tăng rất lớn từ đầu năm. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu gần như cao gấp đôi so với kỳ vọng. Công ty cho biết nhu cầu tăng mạnh liên quan đến AI và nhu cầu bộ nhớ/lưu trữ, đặc biệt là mảng trung tâm dữ liệu. Bất chấp biến động mạnh, các chỉ số chính của Mỹ nhìn chung vẫn tăng trong tuần và đều đang hướng tới mức tăng trong tháng 1, dù Dow Jones có phần kém hơn. Theo nguồn tin, Perplexity đã ký thỏa thuận điện toán đám mây trị giá 750 triệu USD trong 3 năm với Microsoft Azure, mở rộng ra ngoài sự phụ thuộc lâu nay vào AWS và tiếp cận các mô hình AI tiên tiến thông qua hệ sinh thái Foundry của Microsoft.

Charts of the US500 and DE40 (D1 interval)

Nguồn: xStation5

