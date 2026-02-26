Tin đầu ngày: Phố Wall tiếp tục duy trì đà tăng

Các chỉ số Phố Wall tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Chỉ số Nasdaq 100 có thời điểm tăng tới 1%, trong khi S&P 500 ghi nhận mức tăng khoảng 0,7%.

Đồng USD chịu áp lực nhẹ trong hôm nay, với tỷ giá EUR/USD quay trở lại trên mốc 1,18.

Đồng bạc xanh suy yếu cùng với bất định toàn cầu liên quan đến các bước đi tiếp theo của Donald Trump về thuế quan và Iran đã đẩy giá vàng tăng hơn 1% lên trên 5.200 USD, trong khi bạc tăng vượt 90 USD (+4%).

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang, Trump không đưa ra nhiều bất ngờ, tái khẳng định quyết tâm duy trì chiến lược thuế quan và bày tỏ mong muốn giải quyết vấn đề Iran thông qua một thỏa thuận mới.

Thị trường tiền điện tử ghi nhận động lực tăng mạnh: Bitcoin tăng 7% lên gần 69.000 USD, còn Ethereum tăng 11%, quay trở lại trên mốc 2.000 USD.

Warner Bros. cho biết Paramount đã đưa ra đề nghị mua lại mới ở mức 31 USD/cổ phiếu, có thể cao hơn đề xuất trước đó từ Netflix.

Dữ liệu lạm phát tháng của Úc vượt kỳ vọng, làm gia tăng khả năng Reserve Bank of Australia (RBA) tiếp tục tăng lãi suất; theo đó, AUD/USD tăng gần 1% trong ngày.

Đồng yên tiếp tục suy yếu giữa những đồn đoán rằng chính phủ Nhật Bản ưa chuộng đồng tiền yếu và không ủng hộ việc tăng lãi suất, đẩy USD/JPY vượt mốc 156.

Giá dầu thô duy trì ở mức cao do rủi ro liên quan đến khả năng Mỹ tấn công Iran. Dù Trump tuyên bố ưu tiên giải pháp hòa bình, phát biểu của ông rằng Iran đang tái xây dựng các cơ sở hạt nhân trong quá trình đàm phán đã làm gia tăng xác suất thị trường định giá cho kịch bản không kích sắp xảy ra.

Tồn kho dầu thô Mỹ tăng gần 16 triệu thùng trong hôm nay – cao hơn nhiều so với mức dự báo 2 triệu thùng. Dù tồn kho hiện cao hơn cùng kỳ năm ngoái, chúng vẫn thấp hơn mức trung bình 5 năm.

Trong bối cảnh giá cao và dư cung đáng kể, các quốc gia như Nga và Iran đang hạ giá xuất khẩu chính thức đối với dầu thô.