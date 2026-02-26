📉US100 mất 2%

Tâm lý thị trường cổ phiếu Mỹ hôm nay khá yếu, với chất xúc tác chính cho đợt bán tháo là báo cáo lợi nhuận rất mạnh của NVIDIA. Sau báo cáo, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) giảm hơn 2%. Kết quả vượt trội không đủ để kích hoạt làn sóng mua diện rộng, và ngành bán dẫn đang chịu áp lực giảm. Ngoài Nvidia, hầu hết các cổ phiếu Big Tech khác cũng suy yếu, ngoại trừ Microsoft và Meta Platforms.

Có thể thấy rằng ngay cả sự cải thiện tâm lý trong nhóm phần mềm và CNTT cũng không đủ để chống lại áp lực bán trên Phố Wall. Cổ phiếu của Broadcom, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ASML, Applied Materials và Lam Research đều đang giảm. Ngược lại, các cổ phiếu từng bị bán mạnh gần đây như Salesforce, Intuit, Accenture, CrowdStrike và ServiceNow đang hồi phục.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ tăng nhẹ trong tuần trước nhưng vẫn nằm trong phạm vi lịch sử, cho thấy các doanh nghiệp vẫn chưa đẩy mạnh sa thải dù tốc độ tuyển dụng đã chậm lại. Số đơn xin trợ cấp lần đầu (đã điều chỉnh theo mùa) đạt 212.000 trong tuần kết thúc ngày 21/2, tăng 4.000 so với số liệu tuần trước (được điều chỉnh tăng) nhưng vẫn thấp hơn mức dự báo 215.000 theo khảo sát Dow Jones. Trung bình động 4 tuần tăng nhẹ 750 đơn lên 220.250. Số đơn trợ cấp tiếp tục (công bố trễ một tuần) giảm 31.000 xuống 1,833 triệu. Dữ liệu này cho thấy khả năng Fed sẽ tiếp tục tạm dừng nới lỏng chính sách, qua đó gây thêm áp lực lên tâm lý thị trường.

US100 (khung thời gian H1)

Hợp đồng đang điều chỉnh xuống dưới cả đường trung bình động hàm mũ 200 kỳ và 50 kỳ, đồng thời trượt xuống dưới mốc tâm lý 25.000 điểm

Nguồn: xStation5