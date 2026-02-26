Liệu báo cáo của Nvidia có khơi dậy lại sự lạc quan trên Phố Wall?

Sau báo cáo lợi nhuận của NVIDIA, không còn nghi ngờ gì nữa, nhu cầu đối với trí tuệ nhân tạo vẫn ở mức khổng lồ và tiếp tục hỗ trợ hoạt động kinh doanh của công ty với tốc độ rất nhanh. Nvidia dường như không bị ảnh hưởng đáng kể bởi hiệu ứng nền cao. Doanh thu năm vừa qua tăng 65% so với cùng kỳ, trong khi doanh số mảng Trung tâm Dữ liệu tăng 72% YoY - mức tăng trưởng thường chỉ thấy ở các công ty tăng trưởng cao đang mở rộng thị phần, chứ không phải một tập đoàn được định giá tới 4,7 nghìn tỷ USD. Chúng ta đang sống trong một cuộc cách mạng công nghệ mà Nvidia là bên hưởng lợi trực tiếp. Kể từ khi ChatGPT ra mắt, doanh thu Trung tâm Dữ liệu của công ty đã tăng gấp 13 lần.

Cả bình luận của CEO Jensen Huang lẫn báo cáo quý đều cho thấy nhu cầu AI vẫn vượt xa nguồn cung chip hiện có. Hướng dẫn cho quý hiện tại cho thấy doanh thu có thể vượt 79 tỷ USD, so với 68 tỷ USD của quý trước - tương đương tăng trưởng khoảng 20% theo quý (QoQ) - và điều này diễn ra mà không có bất kỳ doanh số chip nào sang Trung Quốc. Có thể lập luận rằng, ở thời điểm hiện tại, Nvidia không cần thị trường Trung Quốc để duy trì tốc độ tăng trưởng “chóng mặt”, dù về mặt chiến lược, việc mở lại thị trường này sẽ là một bước ngoặt lớn. Nvidia cũng ghi nhận EPS 1,62 USD so với kỳ vọng 1,52 USD. Vì vậy, câu hỏi không còn là liệu “cơn sốt AI” có thật hay Nvidia có tiếp tục hưởng lợi từ nó hay không, mà là liệu điều này có đủ để thổi bùng lại sự lạc quan rộng khắp trên Phố Wall hay không.

Câu trả lời không hề đơn giản. Dù Nasdaq 100 đã tăng trước thềm báo cáo của Nvidia, phản ứng sau đó không quá bùng nổ. Từ đầu năm đến nay, chỉ số này tăng chưa đến 0,5%, so với mức tăng 1,3% của S&P 500 và hơn 2% của Dow Jones Industrial Average. Các chỉ số Mỹ đã có một khởi đầu năm khá “ì ạch”, trong khi thị trường châu Âu và mới nổi lại vượt trội so với New York. Nvidia đã khiến nhà đầu tư quen với những quý vượt kỳ vọng mạnh mẽ. Do đó, một quý xuất sắc có thể xoa dịu lo ngại về tính bền vững của “AI bull run”, nhưng không còn là chất xúc tác mua vào đủ mạnh để đẩy Nasdaq tăng thêm vài phần trăm như trước đây. Cổ phiếu phản ứng khá thận trọng: ban đầu tăng gần 4% trong phiên after-hours nhưng cuối cùng chỉ đóng cửa nhích nhẹ.

Nếu thị trường giảm vào phiên mở cửa ngày mai, điều đó có thể được xem là tín hiệu cảnh báo - dù kịch bản này có vẻ khó xảy ra sau một quý mạnh mẽ và triển vọng lạc quan như vậy. Định giá của Nvidia cũng phần nào làm dịu bớt lo ngại và không có vẻ quá đắt. Cổ phiếu đang giao dịch ở mức chưa tới 30 lần lợi nhuận dự phóng 12 tháng tới, so với mức trung bình 24 lần của các công ty thuộc Nasdaq 100. Xét quy mô tăng trưởng hiện tại, mức định giá này dường như vẫn còn dư địa tăng, thay vì báo hiệu tình trạng định giá quá mức. Các công ty hưởng lợi từ hạ tầng AI có lẽ vẫn chưa nói lời cuối cùng, và trong tương lai gần, nhu cầu đối với sản phẩm của họ có thể tiếp tục duy trì ở mức rất cao. Tuy nhiên, sẽ là thiếu thận trọng nếu giả định rằng động lực tăng trưởng hiện tại có thể kéo dài vô hạn - đặc biệt nếu các hyperscaler giảm chi tiêu vốn do gánh nặng nợ tăng cao hoặc những yếu tố bên ngoài khó dự đoán.

Thị trường hiện đã phần nào yên tâm rằng hoạt động kinh doanh của Nvidia - và của các công ty đang nhân lợi nhuận nhờ bán phần cứng AI - vẫn đang bùng nổ. Tuy nhiên, những lo ngại ngày càng gia tăng về những gì đang diễn ra bên dưới bề mặt: hàng nghìn doanh nghiệp khác và triển vọng tăng trưởng của họ. Có sự lo lắng ngày càng lớn về tình trạng chung của thị trường - liệu đầu tư vào AI có chậm lại hay không, và liệu trí tuệ nhân tạo có làm gián đoạn mô hình kinh doanh của nhiều công ty, kể cả các doanh nghiệp niêm yết trên Phố Wall. Nếu một “cuộc khủng hoảng” rộng hơn xuất hiện theo bất kỳ hình thức nào không liên quan trực tiếp đến các nhà cung cấp hạ tầng, sẽ khó có thể kỳ vọng thị trường tăng giá của ngành bán dẫn tiếp tục mãi mãi.

Tuy nhiên, lần này Nvidia đã làm đúng điều cần làm. Công ty cho thấy điểm đảo chiều đó chưa xuất hiện và cũng chưa được kỳ vọng sẽ đến trong ngắn hạn. Dự báo tăng trưởng doanh thu 20% theo quý củng cố quan điểm này. Đây không phải là hiệu suất của một thị trường sắp “phanh gấp”. Có thể nhà đầu tư gần đây đã trở nên quá thận trọng, và đợt điều chỉnh của cổ phiếu phần mềm - kết hợp với định giá vẫn tương đối “bảo thủ” của Nvidia đối với một công ty tăng trưởng - có thể đặt nền móng cho chặng tăng tiếp theo của thị trường công nghệ.

Eryk Szmyd

XTB Financial Markets Analyst