Một quý kỷ lục nữa của Nvidia 📈

NVIDIA (NVDA.US) một lần nữa khẳng định vị thế là doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo toàn cầu. Báo cáo quý tài chính Q4 năm tài khóa 2026 (tương ứng quý IV/2025 theo năm dương lịch) ghi nhận doanh thu kỷ lục 68,1 tỷ USD. Công ty không chỉ duy trì đà tăng trưởng ấn tượng mà còn vượt kỳ vọng thị trường cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Các yếu tố nền tảng cơ bản tiếp tục vượt trên những dự báo vốn đã ở mức cao của giới phân tích. Tính chung cả năm tài chính, doanh thu của Nvidia tăng 65% so với cùng kỳ năm trước.

Phân khúc Trung tâm Dữ liệu tiếp tục là động lực nổi bật nhất. Kể từ khi ChatGPT ra mắt, doanh số mảng này đã tăng gấp 13 lần, củng cố vị thế của Nvidia như “xương sống” trong hạ tầng AI toàn cầu. Nhu cầu đối với chip của hãng vẫn vượt cung, điều này được phản ánh rõ trong biên lợi nhuận. Biên lợi nhuận gộp khoảng 75% cho thấy sức mạnh định giá vượt trội và vị thế dẫn đầu công nghệ của công ty. Khả năng tạo tiền mặt cũng rất ấn tượng: dòng tiền tự do (FCF) đạt 34,9 tỷ USD, tăng gần 20 tỷ USD so với cùng kỳ. Mức tạo tiền này mang lại cho Nvidia sự linh hoạt rất lớn – vừa để đầu tư vào các nền tảng thế hệ mới, vừa có thể gia tăng hoàn trả vốn cho cổ đông.

Ban lãnh đạo cũng đưa ra triển vọng rất tích cực: doanh thu quý I năm tài khóa 2026 được định hướng lên khoảng 79,6 tỷ USD, cho thấy quỹ đạo tăng trưởng vẫn có thể duy trì ở mức cao ngay cả khi nền so sánh đã lớn hơn đáng kể. Ngay sau khi công bố báo cáo, cổ phiếu tăng tới 4% trong phiên giao dịch ngoài giờ, dù sau đó thu hẹp đà tăng và chỉ đóng cửa nhích nhẹ. Phản ứng đầy đủ của thị trường nhiều khả năng sẽ thể hiện rõ hơn trong phiên chính thức kế tiếp, khi dòng tiền tổ chức định hình xu hướng. Tổng Giám đốc điều hành Jensen Huang nhấn mạnh rằng khách hàng đang “chạy đua” đầu tư vào năng lực tính toán AI và nhu cầu điện toán đang tăng trưởng theo cấp số nhân.

Các chỉ số tài chính chính - NVIDIA

Doanh thu quý 4 (FY2026): 68,1 tỷ USD (đồng thuận: 65,91 tỷ USD) +20% so với quý trước (QoQ), +73% so với cùng kỳ (YoY)

Doanh thu Trung tâm Dữ liệu - Quý 4: 62,3 tỷ USD (đồng thuận: 60,36 tỷ USD) +22% QoQ, +75% YoY

Gaming & AI PC (Quý 4): 3,7 tỷ USD, +47% YoY (nhu cầu Blackwell mạnh mẽ) -13% QoQ do tồn kho kênh phân phối điều chỉnh tự nhiên sau mùa cao điểm cuối năm Cả năm tài chính: +41% YoY, đạt mức kỷ lục 16,0 tỷ USD

Professional Visualization (4Q): 1,3 tỷ USD, +74% QoQ, +159% YoY (nhu cầu Blackwell vượt trội) Cả năm tài chính: +70% YoY, đạt mức kỷ lục 3,2 tỷ USD

Automotive & Robotics (4Q): 604 triệu USD, +2% QoQ, +6% YoY (tiếp tục mở rộng ứng dụng nền tảng tự lái của NVIDIA) Cả năm tài chính: +39% YoY, đạt mức kỷ lục 2,3 tỷ USD

Tỷ suất lợi nhuận gộp (Quý 4 năm tài chính 2026) : GAAP 75,0%, non-GAAP 75,2%

Tỷ suất lợi nhuận gộp (Năm tài chính 2026) : GAAP 71,1%, non-GAAP 71,3%

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) (Quý 4) : GAAP 1,76 USD, non-GAAP 1,62 USD (so với dự kiến ​​1,52 USD)

EPS năm tài chính 2026 : GAAP 4,90 USD, non-GAAP 4,77 USD

Dự báo doanh thu quý 1 : 76,44 tỷ USD – 79,56 tỷ USD (dự báo chung: 72,78 tỷ USD)

Lưu ý: CEO cho biết triển vọng này giả định không có doanh thu điện toán trung tâm dữ liệu từ Trung Quốc

Doanh thu mạng: 11 tỷ USD, tăng hơn 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước

Lợi nhuận vốn (Năm tài chính): 41,1 tỷ USD (mua lại cổ phiếu + cổ tức tiền mặt)

Ủy quyền mua lại cổ phiếu còn lại: 58,5 tỷ USD Kết thúc quý 4

Cổ tức tiếp theo: 0,01 đô la Mỹ/cổ phiếu, ngày 1 tháng 4 năm 2026 (ngày chốt quyền nhận cổ tức: 11 tháng 3 năm 2026)

Nguồn: Nvidia Investor Relations

Các vấn đề bổ sung: CAPEX, biên lợi nhuận, địa chính trị, chu kỳ sản phẩm

Chi tiêu vốn (CAPEX) trong năm tài khóa 2026: đạt 6,1 tỷ USD. Nvidia phát tín hiệu sẽ đẩy mạnh đầu tư hơn nữa trong thời gian tới, với CAPEX năm tài khóa 2027 dự kiến cao hơn, phản ánh nhu cầu AI tiếp tục tăng mạnh

Ghi giảm hàng tồn kho / Biên lợi nhuận: Khoản ghi giảm hàng tồn kho trị giá 4,5 tỷ USD liên quan đến dòng chip H20 (do tồn kho dư thừa và các cam kết mua hàng trước đó) đã tạo áp lực lên biên lợi nhuận gộp năm tài khóa 2026. T rong quý 4, biên lợi nhuận gộp được hỗ trợ nhờ mức trích lập dự phòng tồn kho thấp hơn.

Rủi ro thương mại / thuế quan: Nvidia cảnh báo rằng các lô hàng H200 có thể phải đối mặt với mức thuế nhập khẩu 25% của Mỹ khi chuỗi cung ứng mở rộng ra ngoài khu vực châu Á. Điều này có thể tạo thêm áp lực chi phí và ảnh hưởng đến cấu trúc giá trong tương lai.

Trung Quốc / Giấy phép xuất khẩu: Chính phủ Mỹ đã cấp giấy phép vào tháng 2/2026 cho phép xuất khẩu số lượng hạn chế chip H200 tới một số khách hàng cụ thể tại Trung Quốc. Tuy nhiên, Nvidia cho biết hiện chưa ghi nhận doanh thu từ các lô hàng này và vẫn chưa rõ liệu việc nhập khẩu vào Trung Quốc có được chấp thuận đầy đủ hay không. Yếu tố này tiếp tục tạo ra mức độ bất định cao liên quan đến triển vọng doanh thu từ thị trường Trung Quốc.

OpenAI: Nvidia đang trong quá trình đàm phán nhằm hoàn tất một khoản đầu tư và thỏa thuận hợp tác với OpenAI. Tuy nhiên, chưa có đảm bảo rằng thỏa thuận sẽ chính thức được ký kết.

Hạn chế nguồn cung: Công ty dự báo tình trạng hạn chế nguồn cung trong mảng gaming có thể tiếp diễn trong quý 1 và các quý tiếp theo, cho thấy áp lực sản xuất vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn.

Cơ cấu nhu cầu: Các tập đoàn hyperscaler (nhà cung cấp hạ tầng đám mây quy mô lớn) chiếm hơn 50% doanh thu Trung tâm Dữ liệu trong quý 4, phản ánh mức độ tập trung cao của nhu cầu AI vào nhóm khách hàng quy mô lớn.

Điểm nhấn công nghệ / lộ trình sản phẩm

Nvidia nhấn mạnh vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI inference (suy luận mô hình), đặc biệt nhờ kiến trúc Blackwell và các hệ thống NVL72 / GB300, hiệu năng trên mỗi watt có thể cao hơn tới 50 lần so với thế hệ trước và chi phí trên mỗi token giảm đáng kể.

NVIDIA đã ra mắt nền tảng Rubin, bao gồm: Vera CPU, Rubin GPU, NVLink-6, Spectrum-6 và BlueField-4.

Công ty đã xuất xưởng các mẫu Vera Rubin đầu tiên, hướng tới mục tiêu giao hàng thương mại trong nửa cuối năm. Ban lãnh đạo kỳ vọng nền tảng này sẽ được các nhà phát triển mô hình AI trên nền tảng đám mây (cloud model builders) áp dụng rộng rãi.

Rủi ro địa chính trị, đặc biệt liên quan đến Trung Quốc, vẫn chưa được giải quyết. Nvidia cũng cảnh báo rằng các đối thủ Trung Quốc có thể gây ra sự gián đoạn đối với ngành AI toàn cầu trong dài hạn.

Về định vị sản phẩm, CEO Jensen Huang khẳng định: “Grace Blackwell với NVLink là ông vua của mảng inference (suy luận AI).”

Triển vọng chi tiết (FY2027 + Quý 1)

Bắt đầu từ quý 1 năm tài khóa 2027, NVIDIA sẽ đưa chi phí trả bằng cổ phiếu (Stock-Based Compensation - SBC) vào các chỉ số non-GAAP.

Triển vọng doanh thu Q1 FY2027: 78,0 tỷ USD ±2%, không giả định có doanh thu từ mảng tính toán Trung tâm Dữ liệu tại Trung Quốc.

Biên lợi nhuận gộp: GAAP: 74,9% ±50 điểm cơ bản, Non-GAAP: 75,0% ±50 điểm cơ bản, Bao gồm tác động khoảng 0,1% từ chi phí SBC

Chi phí hoạt động (OPEX): GAAP: khoảng 7,7 tỷ USD, Non-GAAP: khoảng 7,5 tỷ USD, Bao gồm 1,9 tỷ USD chi phí SBC

Thuế suất FY2027 (GAAP & non-GAAP): 17,0% - 19,0%, không bao gồm các yếu tố bất thường và các thay đổi đáng kể trong môi trường thuế của Nvidia.

Biểu đồ cổ phiếu NVDA.US:

Gần đây, cổ phiếu NVDA đã kiểm định đường trung bình động hàm mũ 200 phiên (EMA200) - một vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Kể từ đó, giá đã tăng khoảng 10% và phiên giao dịch ngày hôm nay có thể mở cửa trên mốc 200 USD/cổ phiếu, với khả năng tiếp tục hướng tới các đỉnh mới quanh vùng 210 USD.

Nguồn: xStation5