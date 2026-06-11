Các chỉ số chứng khoán châu Âu cố gắng phục hồi 📈 Wizz Air tăng 6% sau báo cáo lợi nhuận

Thị trường chứng khoán châu Âu đang phục hồi sau đợt bán tháo gần đây khi nhà đầu tư tận dụng mức định giá thấp hơn để mua vào trong nhịp điều chỉnh. Bất ổn đến từ căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng từ Trung Đông và tác động lạm phát nếu xung đột kéo dài. Dù vậy, tâm lý “mua khi thị trường giảm” (buy-the-dip) vẫn đang duy trì trên các thị trường châu Âu.

Điểm quan trọng

Thị trường cổ phiếu châu Âu đang phục hồi sau các phiên giảm gần đây, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất 25 bps — đúng như kỳ vọng thị trường.

Các chỉ số chính của châu Âu nhìn chung giữ được sự ổn định tương đối, bất chấp sự suy yếu trong nhóm cổ phiếu công nghệ.

Lợi suất trái phiếu tăng và căng thẳng địa chính trị tiếp tục hạn chế khẩu vị rủi ro và làm gia tăng bất định về tính bền vững của đà tăng thị trường.

Nhà đầu tư đang không còn tập trung vào quyết định lãi suất hôm nay mà chuyển sang theo dõi phát tín hiệu từ Chủ tịch ECB Christine Lagarde về khả năng có thêm động thái vào tháng 9.

Thị trường cổ phiếu

SAP giảm gần 4% và Capgemini mất hơn 3%, gây áp lực lên ngành công nghệ châu Âu sau khi Oracle công bố kế hoạch chi tiêu vốn mạnh tay.

Hugo Boss tăng hơn 8% sau khi Frasers Group đưa ra đề nghị mua lại trị giá 2 tỷ euro đối với thương hiệu thời trang Đức này.

Frasers Group giảm khoảng 2% khi nhà đầu tư đánh giá tác động tài chính của thương vụ đề xuất.

Wizz Air tăng khoảng 6% sau khi công bố kết quả kinh doanh thường niên vượt kỳ vọng thị trường.

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5

Wizz Air trở lại có lãi khi áp lực động cơ bắt đầu giảm bớt

Wizz Air công bố kết quả được xem là một bước tiến quan trọng hướng tới bình thường hóa mô hình kinh doanh sau hai năm cực kỳ khó khăn do các vấn đề động cơ Pratt & Whitney GTF. Hãng hàng không quay lại có lãi trước thuế, cải thiện dòng tiền và duy trì tăng trưởng hành khách mạnh mẽ bất chấp các hạn chế vận hành đang diễn ra. Quan trọng hơn, ban lãnh đạo cho thấy tác động từ việc máy bay phải nằm đất đang dần giảm bớt, đồng thời nhấn mạnh cơ hội tăng trưởng từ áp lực lên các đối thủ yếu hơn. Nhà đầu tư phản ứng tích cực, đẩy cổ phiếu tăng tới 6% trong phiên giao dịch thứ Năm.

Điểm chính

Wizz Air quay lại có lãi, ghi nhận lợi nhuận trước thuế 27 triệu euro và gần 1 tỷ euro dòng tiền tự do.

Số máy bay bị ảnh hưởng bởi kiểm tra động cơ Pratt & Whitney giảm từ 42 xuống 30, với kỳ vọng vấn đề sẽ được giải quyết hoàn toàn vào cuối năm 2027.

Ban lãnh đạo dự báo tăng trưởng hành khách mạnh trong năm tài chính 2027 và nhìn thấy cơ hội giành thị phần từ các đối thủ yếu hơn về tài chính.

Kết quả xác nhận sự phục hồi của mô hình kinh doanh

Trong năm tài chính, Wizz Air ghi nhận lợi nhuận trước thuế 27 triệu euro, đánh dấu sự trở lại có lãi sau giai đoạn thua lỗ trước đó. EBITDA tăng 16% so với cùng kỳ, trong khi lượng hành khách tăng 10% lên 70 triệu lượt.

Dòng tiền tạo ra đặc biệt ấn tượng. Dòng tiền tự do đạt gần 1 tỷ euro, tăng 22% so với năm trước, dù công ty đã hoàn trả một trái phiếu trị giá 500 triệu euro vào tháng 1/2026. Biên EBITDA mở rộng lên 23,2%, phản ánh khả năng tận dụng quy mô và cải thiện hiệu quả vận hành.

Bảng cân đối kế toán cũng cho thấy cải thiện đáng kể. Wizz Air kết thúc năm với hơn 2 tỷ euro tiền mặt, nợ ròng ổn định và tỷ lệ nợ ròng/EBITDA giảm từ 4,4x xuống 3,7x. Ban lãnh đạo tái khẳng định mục tiêu giảm đòn bẩy về khoảng 2x EBITDA trong dài hạn.

Vấn đề động cơ vẫn còn, nhưng rủi ro đang giảm dần

Các đợt kiểm tra động cơ Pratt & Whitney GTF vẫn là thách thức vận hành lớn nhất của hãng. Trong gần hai năm, vấn đề này đã hạn chế tăng trưởng công suất và khiến một phần đáng kể đội bay phải dừng khai thác tạm thời.

Tuy nhiên, các diễn biến gần đây cho thấy tiến triển rõ rệt. Số máy bay bị ảnh hưởng đã giảm xuống 30 từ mức 42 một năm trước, và ban lãnh đạo vẫn kỳ vọng toàn bộ máy bay sẽ quay trở lại hoạt động vào cuối năm 2027.

Từ góc nhìn nhà đầu tư, đây có thể là điểm quan trọng nhất của báo cáo. Nó cho thấy thị trường đang dần nhìn thấy con đường trở lại trạng thái khai thác đội bay bình thường và chu kỳ tăng trưởng ổn định hơn.

Wizz Air tái tập trung vào châu Âu và ưu tiên lợi nhuận

Ban lãnh đạo tiếp tục tái cấu trúc mạng bay, tập trung nguồn lực vào các thị trường cốt lõi tại Trung và Đông Âu. Một phần đáng kể công suất trước đây dành cho Trung Đông đã được chuyển về châu Âu, nơi các tuyến bay ngắn hơn cho phép khai thác máy bay hiệu quả hơn và tăng tần suất.

Hãng đã rút khỏi Abu Dhabi và giảm hiện diện tại một số sân bay kém hiệu quả. Ban lãnh đạo cũng cho biết London Gatwick không phải là ưu tiên tăng trưởng do chi phí sân bay cao và hạn chế vận hành.

Một quyết định chiến lược đáng chú ý khác là từ bỏ mô hình vận hành riêng biệt cho Airbus A321XLR. Thay vào đó, toàn bộ đội A321XLR sẽ được tích hợp vào đội A321neo tiêu chuẩn, giúp đơn giản hóa hoạt động và giảm độ phức tạp.

Triển vọng tăng trưởng vẫn rất mạnh

Hướng dẫn của ban lãnh đạo cho nửa đầu năm tài chính 2027 cho thấy đà mở rộng mạnh mẽ tiếp tục. Công suất ghế dự kiến tăng khoảng 25% trong quý 1 và hơn 25% trong quý 2.

Động lực bổ sung đến từ việc dần khôi phục hoạt động tại Tel Aviv và số máy bay bị dừng khai thác tiếp tục quay lại. Ban lãnh đạo cũng đánh giá môi trường cạnh tranh thuận lợi khi các hãng hàng không châu Âu đối mặt với chi phí nhiên liệu tăng, áp lực thanh khoản và đội bay già cỗi.

CEO József Váradi thẳng thắn cho rằng nửa cuối năm có thể tạo ra “khoảng trống thị trường” và thậm chí dẫn đến phá sản của một số hãng, qua đó mở ra cơ hội giành thêm thị phần cho Wizz Air.

Quan điểm của giới phân tích

Nhìn chung, kết quả được đánh giá tích cực. Wizz Air không chỉ quay lại có lãi mà còn chứng minh khả năng tạo dòng tiền mạnh và cải thiện đòn bẩy tài chính. Quan trọng hơn, việc vấn đề động cơ Pratt & Whitney dần được giải quyết cho thấy rào cản lớn nhất trong hai năm qua đang bắt đầu biến mất.

Nếu ban lãnh đạo thực hiện đúng lộ trình khôi phục đội bay, Wizz Air có thể bước vào giai đoạn 2027–2028 với một trong những đội bay trẻ nhất và hiệu quả nhất châu Âu. Kết hợp với tăng trưởng công suất mạnh, tập trung vào các thị trường cốt lõi sinh lời cao và khả năng hưởng lợi từ quá trình tái cấu trúc ngành, công ty đang ở vị thế thuận lợi để cải thiện lợi nhuận và củng cố vị thế cạnh tranh trong trung hạn.

Nguồn: xStation5