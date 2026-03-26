Các chỉ số chứng khoán giảm khi dầu quay trở lại mốc $100

-
Bản tin sáng: Thị trường cổ phiếu suy yếu khi dầu quay lại gần mốc $98
Tâm lý thị trường chứng khoán đang suy yếu rõ rệt, trong khi giá dầu quay trở lại vùng khoảng $98/thùng. Thị trường dường như đang định giá lại khả năng thấp hơn về một thỏa thuận ngừng bắn trong ngắn hạn tại Trung Đông, sau các phát biểu gần đây từ giới lãnh đạo quân sự Iran.
Hợp đồng tương lai US100 giảm 0.3%, và sau một phiên yếu tại châu Á, các chỉ số châu Âu nhiều khả năng sẽ mở cửa trong vùng tiêu cực.
Sự kiện kinh tế vĩ mô đáng chú ý hôm nay
- Dữ liệu thị trường lao động Mỹ: đơn xin trợ cấp thất nghiệp (jobless claims) lúc 12:30 GMT
- Phát biểu từ các quan chức Fed:
- Stephen Miran
- Lisa Cook
Tổng quan US100 (D1)Xu hướng chịu áp lực giảm Tâm lý bị chi phối bởi: địa chính trị + lợi suất tăng + rủi ro năng lượng + chính sách AI
Tuyên bố chính trịDonald Trump nói rằng các cuộc tấn công bằng B-2 đã ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân
Công nghệ & chính sáchThượng nghị sĩ Elizabeth Warren đề xuất đóng băng giấy phép xuất khẩu của Nvidia cho đến khi giải quyết vấn đề an ninh quốc gia Axios: giới kinh tế và nhà đầu tư kêu gọi Washington ban hành quy định an toàn AI do lo ngại mất việc làm FT: nguồn tin phương Tây cho biết Nga đang cung cấp drone cho Iran Doanh thu dầu của Nga được cho là đã tăng gấp 3 lần kể từ khi xung đột Trung Đông leo thang
Thị trường năng lượngCEO Exxon cho biết thị trường năng lượng đang ở giai đoạn đầu của sự gián đoạn Exxon tăng sản lượng tối đa, đặc biệt từ dầu đá phiến Mỹ, với mục tiêu gấp đôi sản lượng Theo WSJ: USPS sẽ áp phụ phí 8% cho vận chuyển hàng hóa do chi phí nhiên liệu máy bay tăng
Địa chính trị Trung ĐôngQuân đội Mỹ cho biết tàu sân bay USS Abraham Lincoln vẫn đang tiếp tục hoạt động quân sự chống lại các vị trí Iran Iran báo cáo các cuộc tấn công tại Isfahan (miền trung Iran), nơi có cơ sở hạt nhân quan trọng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận tiếp tục không kích mục tiêu tại Iran Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh mục tiêu là “vô hiệu hóa hoàn toàn năng lực lãnh đạo của Iran”
Diễn biến thị trường tài chínhVàng (Gold): giảm gần -1.5% EUR/USD: lùi về vùng 1.158 do USD mạnh lên và lợi suất tăng Trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm: tăng hơn 3 điểm cơ bản, vượt 4.36%
Source: xStation5
Thị trường nổi bật: USD/JPY đang ở ngã rẽ. Liệu chính phủ có can thiệp?
Trump công bố “tạm dừng”. Thêm một tối hậu thư 10 ngày nữa!
Tin đầu ngày: Phố Wall "ảm đạm"; BẠC giảm 5% 🚨
US100 giảm gần 2%; Microsoft đóng băng tuyển dụng tại mảng điện toán đám mây và bán hàng 💡
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.