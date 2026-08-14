Tóm tắt thị trường: Nasdaq 100 trở lại trên mốc 30.000 điểm 📈 Vàng và bạc thu hẹp đà tăng

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 đang giảm nhẹ, khoảng 0,2%, mặc dù chỉ số này cuối cùng đã đóng cửa trên mốc 30.000 điểm lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7. Trong khi đó, S&P 500 đã lập mức cao kỷ lục mới, vượt 7.800 điểm. Hợp đồng tương lai của các chỉ số lớn tại châu Âu, bao gồm Euro Stoxx 50 (EU50) và DAX (DE40), nhìn chung đang đi ngang trước khi loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng được công bố.

Hôm nay, nhà đầu tư sẽ chủ yếu tập trung vào ước tính sơ bộ GDP quý II của khu vực đồng euro (10:00 GMT, thị trường kỳ vọng tăng trưởng 1% YoY và 0,4% QoQ), doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 7 (13:30 GMT, Phố Wall kỳ vọng tăng 0,1% MoM, sau mức tăng 0,2% trong tháng 6), cùng chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ của Mỹ và kỳ vọng lạm phát tháng 8 do Đại học Michigan công bố (15:00 GMT).

Kim loại quý đang giảm, với bạc giảm khoảng 1% và vàng giảm 0,7% xuống quanh 4.300 USD/oz, so với mức khoảng 4.440 USD/oz vào hôm qua. Đồng USD suy yếu, trong khi EURUSD đang kiểm định vùng 1,154. Giá dầu nhìn chung ổn định, với dầu Brent (OIL) giao dịch quanh 87 USD/thùng. Nhà đầu tư đang cân nhắc giữa rủi ro căng thẳng tiếp tục leo thang quanh Iran và những lo ngại về nhu cầu toàn cầu suy yếu. Mỹ đã công bố các biện pháp kinh tế chưa từng có nhằm vào Tehran, trong khi Lầu Năm Góc cho biết một lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran có thể được duy trì vô thời hạn.

Mỹ đang chuẩn bị triển khai tàu sân bay USS George Washington tới Trung Đông để thay thế USS Abraham Lincoln trong khuôn khổ đợt luân chuyển đã được lên kế hoạch từ trước. Tàu Lincoln đã được triển khai hơn 250 ngày, trong đó có kỷ lục 200 ngày không ghé cảng, làm dấy lên lo ngại tại Quốc hội về tình trạng thiếu nguồn cung, sự mệt mỏi của thủy thủ đoàn và các vấn đề kỹ thuật.

Máy bay chiến đấu của NATO đã bắn hạ một máy bay không người lái (drone) trên lãnh thổ Latvia sau khi thiết bị này xâm phạm không phận nước này vào sáng thứ Sáu. Phần Lan cũng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tạm thời hạn chế hoạt động hàng không và hàng hải tại một số khu vực của Vịnh Phần Lan do nguy cơ xuất hiện drone.

Hợp đồng tương lai lúa mì tăng hơn 1% trong bối cảnh lo ngại về lượng ngũ cốc xuất khẩu từ Ukraine và Nga qua Biển Đen suy giảm. Ukraine được cho là đã đề xuất một thỏa thuận song phương với Nga nhằm ngừng các cuộc tấn công vào tàu dân sự trên Biển Đen, qua đó có thể giúp khôi phục một tuyến xuất khẩu ngũ cốc quan trọng. Theo Reuters, đề xuất đã được chuyển thông qua một bên thứ ba, nhưng Nga vẫn chưa phản hồi.

S&P Dow Jones Indices thông báo Reddit sẽ thay thế AvalonBay Communities trong S&P 500. Thay đổi này sẽ có hiệu lực trước khi thị trường mở cửa vào thứ Ba, ngày 18/8, trong khi cổ phiếu Reddit đã tăng hơn 12% trong phiên giao dịch ngoài giờ hôm qua.

JPMorgan hạ khuyến nghị đối với Honeywell và giảm giá mục tiêu từ 262 USD xuống 252 USD, trong khi Jefferies nâng giá mục tiêu đối với Heico từ 410 USD lên 425 USD/cổ phiếu. Việc đạt 425 USD sẽ tương đương mức tăng khoảng 15% so với giá hiện tại.

Xuất khẩu ICT của Hàn Quốc, bao gồm chất bán dẫn, thiết bị điện tử và thiết bị viễn thông, tăng vọt 140% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 7. Tăng trưởng mạnh chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu duy trì ở mức cao đối với chip sử dụng trong các ứng dụng AI.

Các nhà sản xuất ô tô tại Detroit cảnh báo rằng những thay đổi được đề xuất đối với hiệp định thương mại Bắc Mỹ có thể khiến chi phí hàng năm của mỗi nhà sản xuất tăng ít nhất 2 tỷ USD. Washington muốn các phương tiện phải sử dụng ít nhất 50% linh kiện sản xuất tại Mỹ để đủ điều kiện hưởng mức thuế thấp hơn. General Motors (GM.US) ước tính chi phí thuế quan trong năm nay ở mức 2,5–3,5 tỷ USD, trong khi Ford (F.US) dự kiến chịu tác động khoảng 1 tỷ USD.

Apple đang đầu tư hàng trăm triệu USD vào một cơ sở sản xuất tiên tiến mới tại Houston, nơi đã xuất xưởng những máy chủ AI đầu tiên. Cơ sở này cũng dự kiến bắt đầu sản xuất máy tính Mac mini vào cuối năm nay.