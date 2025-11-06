CẬP NHẬT MỚI: Ngân hàng Anh giữ nguyên lãi suất

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4%.
Kết quả bỏ phiếu: 5 thành viên bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất, trong khi 4 thành viên ủng hộ cắt giảm 25 điểm cơ bản, so với kỳ vọng trước đó là tỷ lệ 6–3. Những thành viên ủng hộ cắt giảm gồm Breeden, Ramsden, Dhingra và Taylor. Trong cuộc họp trước, kết quả bỏ phiếu là 7–2. Sau quyết định, cặp tỷ giá GBP/USD giảm, phá vỡ xuống dưới đường EMA50 trên khung thời gian 1 giờ.
Nguồn: xStation5
