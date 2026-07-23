Căng thẳng quanh Iran gây áp lực lên thị trường!

Thị trường tài chính toàn cầu đang chịu áp lực bán mạnh trong phiên hôm nay khi tâm lý risk-off lan rộng trên hầu hết các nhóm tài sản. Các chỉ số chứng khoán đồng loạt giảm sâu, với Dow Jones mất hơn 1%, S&P 500 giảm khoảng 1,4%, trong khi Nasdaq lao dốc gần 2,5%, cho thấy áp lực đặc biệt lớn đối với nhóm cổ phiếu công nghệ. Áp lực bán cũng xuất hiện trên thị trường tiền điện tử và kim loại khi nhà đầu tư đồng loạt cắt giảm tỷ trọng các tài sản rủi ro.

Động lực chính phía sau đợt điều chỉnh này là những phát biểu mới nhất của Donald Trump liên quan đến Iran. Trong cuộc phỏng vấn với Axios, ông Trump cho biết đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn, "lớn hơn bất kỳ chiến dịch nào trước đây", đồng thời khẳng định ông đang tiến rất gần đến quyết định cuối cùng. Thị trường coi đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nguy cơ leo thang quân sự tại Trung Đông đang gia tăng. Bên cạnh đó, xuất hiện các thông tin cho biết Hải quân IRGC của Iran xác nhận Eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị phong tỏa, với nhiều tàu đang phải chờ cấp phép để được đi qua.

Phản ứng mạnh nhất hiện xuất hiện trên thị trường dầu mỏ, khi giá dầu tăng mạnh do lo ngại nguồn cung từ khu vực này có thể bị gián đoạn. Việc Eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa đang làm gia tăng lo ngại về khả năng lưu thông dầu thô, cũng như tác động của việc hạn chế vận chuyển đến nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Hiện tại, thị trường đang định giá kịch bản căng thẳng tiếp tục leo thang, điều có thể khiến giá dầu tăng cao hơn nữa, làm gia tăng áp lực lạm phát và tiếp tục khiến tâm lý trên các thị trường tài chính toàn cầu xấu đi.

Nguồn: xStation5