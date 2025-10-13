🔴Căng thẳng thuế quan- Vàng lại có đỉnh mới

Điểm nổi bật Livestream Nhận định thị trường

Thị trường biến động mạnh trong sáng thứ Hai đầu tuần, sau khi ông Trump dự định áp thuế 100% lên hàng hóa của Trung Quốc. Động thái này đã khiến giá Vàng, cổ phiếu và tiền điện tử xảy ra những đợt biến động rất lớn. Trong buổi live hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích chi tiết về sự ảnh hưởng của sự kiện trên, cũng như đưa ra những kịch bản mà thị trường có khả năng sẽ xảy ra. Bấm vào đường link để xem ngay livestream: tại đây

