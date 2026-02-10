CẬP NHẬT MỚI: DOANH SỐ BÁN LẺ TẠI MỸ THẤP HƠN DỰ KIẾN

Vì sao dữ liệu này quan trọng?

Doanh số bán lẻ là một trong những chỉ báo quan trọng nhất phản ánh sức khỏe tiêu dùng tại Mỹ – yếu tố đóng góp phần lớn vào tăng trưởng kinh tế. Dữ liệu này, đặc biệt khi loại trừ ô tô và nhiên liệu, giúp đánh giá chính xác hơn sức mạnh thực của nhu cầu và tốc độ hoạt động kinh tế hiện tại. Nếu doanh số tiếp tục tăng, điều đó cho thấy người tiêu dùng vẫn vững vàng bất chấp lãi suất cao. Từ góc nhìn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), báo cáo này ảnh hưởng trực tiếp đến đánh giá áp lực cầu và kỳ vọng về thời điểm cắt giảm lãi suất. Với thị trường tài chính, dữ liệu bán lẻ tác động mạnh đến định giá của đồng USD, lợi suất trái phiếu và thị trường cổ phiếu, đồng thời làm giảm hoặc gia tăng lo ngại về nguy cơ kinh tế suy thoái mạnh.

Kết quả doanh số bán lẻ tháng 12

Doanh số bán lẻ (m/m): thực tế 0% (dự báo 0.4%; trước đó 0.6%)

Doanh số loại trừ ô tô (m/m): thực tế 0% (dự báo 0.3%; trước đó 0.5%)

Doanh số loại trừ ô tô và nhiên liệu (m/m): thực tế 0% (trước đó 0.4%)

Doanh số bán lẻ (y/y): thực tế 2.4% (trước đó 3.3%)

Nguồn: XTB Research

Diễn giải kết quả thực tế

Doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 12 yếu hơn rõ rệt so với kỳ vọng của thị trường. Chỉ số tổng thể không tăng theo tháng, thấp hơn đáng kể so với dự báo 0.4% và giảm mạnh so với mức tăng 0.6% của tháng trước.

Doanh số loại trừ ô tô cũng không tăng, gây thất vọng so với dự báo tăng 0.3% và mức 0.5% trước đó. Quan trọng hơn, doanh số loại trừ cả ô tô và nhiên liệu cũng đứng yên sau khi tăng 0.4% ở tháng trước, cho thấy nhu cầu tiêu dùng cốt lõi đang chậm lại.

Xét theo năm, tăng trưởng doanh số bán lẻ giảm xuống 2.4% từ 3.3%, xác nhận đà tiêu dùng đã mất động lực vào cuối năm. Nhìn chung, dữ liệu cho thấy điều kiện tài chính thắt chặt đang ngày càng gây áp lực lên chi tiêu hộ gia đình và có thể củng cố kỳ vọng rằng Fed sẽ chuyển sang lập trường nới lỏng hơn trong những tháng tới.

Sau công bố này, đồng USD suy yếu mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và lợi thế chênh lệch lãi suất của USD bị thu hẹp, tạo lực hỗ trợ rõ rệt cho cặp EUR/USD.

Nguồn: xStation5