Lịch kinh tế: Báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ sẽ là điểm nhấn trong hôm nay

Lịch kinh tế hôm nay khá dày đặc và tập trung nhiều vào Mỹ, với dữ liệu bán lẻ tháng 1 được dự đoán sẽ thu hút sự chú ý lớn nhất. Trong khi đó, lịch công bố lợi nhuận tương đối ít. Một số công ty nổi nật như, Coca-Cola công bố kết quả quý 4 trước giờ mở cửa thị trường, trong khi Ford công bố sau khi đóng cửa.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
18:00 – Mỹ: Chỉ số Niềm tin Doanh nghiệp Nhỏ NFIB: dự báo 99,8 so với 99,5 trước đó
20:30 – Mỹ: Bán lẻ tháng 1: dự báo +0,4% so với +0,6% trước đó
-
Bán lẻ lõi: dự báo +0,4% so với +0,5% trước đó
20:30 – Mỹ: Dữ liệu giá liên quan đến thương mại
-
Giá nhập khẩu: dự báo +0,1% so với +0,4% trước đó
-
Giá xuất khẩu: dự báo +0,8% so với +0,8% trước đó
-
Chỉ số giá xuất khẩu: 0,1% so với 0,5% trước đó
20:55 – Mỹ: Redbook (chỉ số doanh số chuỗi cửa hàng lớn) +6,7% y/y trước đó
22:00 – Mỹ: Tồn kho doanh nghiệp: dự báo +0,2% so với +0,3% trước đó
23:00 – Mỹ: USDA WASDE (ước tính cung cầu nông sản)
04:40 sáng mai – Mỹ: API tồn kho dầu thô hàng tuần: dự báo dầu thô -11,1 triệu thùng, xăng -415 nghìn thùng
Diễn giả Fed
-
02:00 sáng mai – Hammack
-
03:00 sáng mai – Logan
Báo cáo lợi nhuận
-
Coca-Cola (trước giờ mở cửa)
-
Ford (sau giờ đóng cửa)
EURUSD (khung H1)
EURUSD đang giao dịch trên mức thoái lui Fibonacci 38,2%, trong khi các chỉ báo động lượng đã hạ nhiệt sau giai đoạn tích lũy gần đây.
Nguồn: xStation5
